Mardin Büyükşehir'de kayyum süresi uzatıldı
%0 Faizli 25.000 TL Taksitli Avans Fırsatı
Sponsorlu İçerik
Piyasaların gözü TCMB'de: Mayıs takvimi açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın mayıs ayı takvimi, Başkan Fatih Karahan'ın TBMM sunumuyla başlayıp Enflasyon Raporu ve Finansal İstikrar Raporu ile devam edecek süreçte, ekonomi yönetiminin yol haritasına ilişkin önemli mesajlar içerecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Mayıs 2026 07:14, Son Güncelleme : 02 Mayıs 2026 07:15
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın mayıs ayı ajandası netleşti. Başkan Fatih Karahan'ın TBMM'deki sunumuyla başlayacak olan süreç, yılın ikinci Enflasyon Raporu ve Finansal İstikrar Raporu ile devam ederek ekonomi yönetiminin yol haritasına ışık tutacak.

TCMB'nin mayıs ayı takvimi, bankanın yasal yükümlülükleri ve şeffaflık politikası kapsamında kritik gelişmelerle şekillenecek.

TCMB Başkanı Fatih Karahan, takvim kapsamında ilk olarak 5 Mayıs Salı günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekilleriyle bir araya gelecek. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu uyarınca gerçekleştirilecek sunumda Karahan, banka faaliyetleri ve para politikası uygulamalarına dair kapsamlı bir bilgilendirme yapacak.

Toplantıda, küresel ekonomik gelişmelerin Türkiye ekonomisine yansımaları, faiz kararlarının arka planı ve dezenflasyon sürecinin yol haritası ele alınacak. Milletvekillerinin sorularını da yanıtlaması beklenen Karahan'ın, sıkı para politikası duruşuna dair vereceği mesajların piyasaların odak noktasında olması öngörülüyor.

Yılın ikinci Enflasyon Raporu 14 Mayıs'ta

Ekonomi dünyasının büyük bir merakla beklediği "Yılın 2. Enflasyon Raporu", 14 Mayıs'ta Başkan Karahan tarafından Ankara'da düzenlenen bir toplantıyla kamuoyuna açıklanacak.

Yılın ilk raporunda paylaşılan enflasyon tahminlerinde bir revizyona gidilip gidilmeyeceği, dezenflasyonun tesisi için öngörülen takvimin işleyişi ve iç talepteki dengelenme süreci raporun ana eksenini oluşturacak. Analistler, raporun içeriğinde yer alacak satır arası mesajların, önümüzdeki dönemin faiz projeksiyonuna dair önemli ipuçları taşıyacağını belirtiyor.

Finansal istikrarın röntgeni çekilecek

TCMB'nin mayıs ayındaki son önemli gündem maddesi ise 22 Mayıs'ta açıklanacak olan "Finansal İstikrar Raporu" olacak. Yılda iki kez yayımlanan raporun bu yılki ilk sayısında; bankacılık sektörünün mevcut durumu, kredi büyüme hızları, hanehalkı ve reel sektörün borçluluk yapısı ile finansal sisteme yönelik risklerin analizi yer alacak.

Uzmanlar, mayıs ayındaki bu yoğun veri ve sunum akışının, Türkiye'nin orta vadeli ekonomi programı (OVP) hedefleriyle uyumunu teyit etmek açısından kritik önemde olduğunu vurguluyor.

