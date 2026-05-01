İTO açıkladı: İşte İstanbul'un nisan enflasyonu

Site yönetimlerinde 'keyfi aidat' dönemi sona eriyor
Türkiye maden alanında üst lige çıkıyor: Bin 500 yeni istihdam!
Türkiye maden alanında üst lige çıkıyor: Bin 500 yeni istihdam!
İstanbul'un 1 Mayıs bilançosu: 575 kişi gözaltına alındı
İstanbul'un 1 Mayıs bilançosu: 575 kişi gözaltına alındı
Gülistan Doku soruşturmasında 'Müfettiş Raporu' tamamlandı
Gülistan Doku soruşturmasında 'Müfettiş Raporu' tamamlandı
Ekonomik daralma otomotiv devini vurdu: 1.400 kişi işten çıkarılacak!
Ekonomik daralma otomotiv devini vurdu: 1.400 kişi işten çıkarılacak!
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Alışkanlığım böyle! Yılda 300 kez doktora gitti
Alışkanlığım böyle! Yılda 300 kez doktora gitti
Devlet korumasındaki gençlere istihdam kolaylığı
Devlet korumasındaki gençlere istihdam kolaylığı
1 Mayıs'ta Taksim'den Birlik Mesajı: Kamu Çalışanlarının Talepleri Dile Getirildi
1 Mayıs'ta Taksim'den Birlik Mesajı: Kamu Çalışanlarının Talepleri Dile Getirildi
Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın: Sıra diğer tekliflerde
Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın: Sıra diğer tekliflerde
Uluslararası adli iş birliği büroları 16 ilde daha kuruluyor
Uluslararası adli iş birliği büroları 16 ilde daha kuruluyor
Yüzlerce çalışanı olan köklü firma konkordato talep etti
Yüzlerce çalışanı olan köklü firma konkordato talep etti
Necati Arabacı liderliğindeki suç örgütüne operasyon: 5 gözaltı
Necati Arabacı liderliğindeki suç örgütüne operasyon: 5 gözaltı
Sosyal medyada yeni dönem: '15 yaş' sınırı Resmi Gazete'de
Sosyal medyada yeni dönem: '15 yaş' sınırı Resmi Gazete'de
Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 31 yaralı
Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 31 yaralı
Bakan Gürlek: O kişi hakim savcı değil, soruşturma başlatıldı
Bakan Gürlek: O kişi hakim savcı değil, soruşturma başlatıldı
Başsavcı Vekili Sağlam: Bahis operasyonları lig bitiminde hızlanacak
Başsavcı Vekili Sağlam: Bahis operasyonları lig bitiminde hızlanacak
EGM görevine başlayan Ali Fidan'dan ilk açıklama
EGM görevine başlayan Ali Fidan'dan ilk açıklama
Köy öğretmeni 4 yıldır öğrencilerine sınıfta sofra kuruyor
Köy öğretmeni 4 yıldır öğrencilerine sınıfta sofra kuruyor
KGM'den 'HGS Borcu' uyarısı: Sakın o linklere tıklamayın!
KGM'den 'HGS Borcu' uyarısı: Sakın o linklere tıklamayın!
İsrail'in Küresel Sumud Filosuna saldırısına resen soruşturma
İsrail'in Küresel Sumud Filosuna saldırısına resen soruşturma
USK açıkladı: Çiğ süt fiyatı yarından itibaren zamlanıyor
USK açıkladı: Çiğ süt fiyatı yarından itibaren zamlanıyor
Erdoğan: İşçimizin hakkının yenilmesine asla müsaade etmeyiz
Erdoğan: İşçimizin hakkının yenilmesine asla müsaade etmeyiz
KİT'lerdeki personel bilançosu: İşte çalışan sayısı ve statüleri
KİT'lerdeki personel bilançosu: İşte çalışan sayısı ve statüleri
RTÜK'ten ekranlardaki şiddet içerikli dizilere ceza
RTÜK'ten ekranlardaki şiddet içerikli dizilere ceza
'İmamoğlu suç örgütü' davasında 15 sanığın tahliyesine karar verildi
'İmamoğlu suç örgütü' davasında 15 sanığın tahliyesine karar verildi
TBMM İsrail'in 'Sumud' saldırısını kınadı
TBMM İsrail'in 'Sumud' saldırısını kınadı
MEB'den LGS'de özel gereksinimli öğrencilere yeni uygulama
MEB'den LGS'de özel gereksinimli öğrencilere yeni uygulama
Anket sonuçlandı: Ekonomistler nisan enflasyonu için ne bekliyor?
Anket sonuçlandı: Ekonomistler nisan enflasyonu için ne bekliyor?
İTO açıkladı: İşte İstanbul'un nisan enflasyonu

İstanbul Ticaret Odası'nın Nisan ayı verilerine göre; perakende fiyatlar bir önceki aya göre yüzde 3,74, toptan fiyatlar ise yüzde 4,32 oranında artış gösterdi. İstanbul'da Nisan ayının zam şampiyonu yüzde 11,09 artışla giyim ve ayakkabı grubu oldu. Mevsimsel değişimlerin ve kamu kaynaklı fiyat düzenlemelerinin etkisiyle konut harcamaları yüzde 8,80, haberleşme ise yüzde 6,49 oranında yükseldi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Mayıs 2026 17:25, Son Güncelleme : 01 Mayıs 2026 17:22
İstanbul'da nisanda bir önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 3,74, toptan fiyatlar yüzde 4,32 artış gösterdi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO), İTO 2023=100 bazlı İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi ile Toptan Eşya Fiyatları İndeksi'nin nisan ayı verilerini açıkladı.

Buna göre kentte, nisanda bir önceki aya kıyasla perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İTO İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi yüzde 3,74, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yüzde 4,32 arttı. Geçen yılın aynı ayına göre değişim oranı perakende fiyatlarda yüzde 36,83, toptan fiyatlarda yüzde 22,28 oldu.

En yüksek artış giyim ve ayakkabı harcamaları grubunda

İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi'ndeki artış oranı nisanda bir önceki aya göre en yüksek yüzde 11,09 ile giyim ve ayakkabı harcamaları grubunda görüldü. Bunu yüzde 8,80 ile "konut", yüzde 6,49 ile "haberleşme", yüzde 2,57 ile "gıda ve alkolsüz içecekler", yüzde 2,36 ile "ev eşyası", yüzde 1,83 ile "sağlık", yüzde 1,80 ile "çeşitli mal ve hizmetler", yüzde 1,58 ile "lokanta ve oteller", yüzde 0,87 ile "alkollü içecekler ve tütün", yüzde 0,48 ile "ulaştırma", yüzde 0,03 ile "eğitim" harcamaları grubu izledi.

"Eğlence ve kültür" harcama grubunda ise yüzde 0,12 azalış görüldü.

İstanbul'da nisan ayı fiyat indeksinin belirlenmesinde giyim ve ayakkabı harcamaları grubunda yer alan ürünlerde mevsim değişiminin devreye girmesi etkili oldu.

Konut ve haberleşme harcama gruplarında yer alan bazı ürün ve hizmetlerde kamu kaynaklı yukarı yönlü fiyat değişimleri, gıda ve alkolsüz içecekler harcama grubunda mevsim geçiş etkisinin görülmesi ile diğer harcama gruplarında piyasa koşullarına bağlı olarak izlenen fiyat değişimleri de etki etti.

Toptan eşyada en yüksek artış mensucatta

Nisanda bir önceki aya göre toptan eşya fiyatlarının en çok arttığı grup yüzde 10,62 ile "mensucat" oldu. Bunu yüzde 9,15 ile "işlenmemiş maddeler", yüzde 7,83 ile "kimyevi maddeler", yüzde 3,68 ile "inşaat malzemeleri", yüzde 3,64 ile "yakacak ve enerji maddeleri", yüzde 2,55 ile "madenler" ve yüzde 1,11 ile "gıda maddeleri" takip etti.

Yıllık artış ise inşaat malzemelerinde yüzde 32,93, madenlerde yüzde 27,13, gıda maddelerinde yüzde 26,51, yakacak ve enerjide yüzde 21,53, mensucatta yüzde 19,95, işlenmemiş maddelerde yüzde 14,84, kimyevi maddelerde ise yüzde 12,26 oldu.

