Gülistan Doku soruşturmasında 'Müfettiş Raporu' tamamlandı
Ana sayfaHaberler Yaşam

Uzmanı açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?

Meteoroloji uzmanı Abdullah Macit, hafta sonu yurt genelinde yağışların aralıklarla devam edeceğini açıkladı. Güneyde gök gürültülü sağanak, kuzeyde karla karışık yağmur bekleniyor; bazı bölgelerde yerel kuvvetli yağışlar da tahmin ediliyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Mayıs 2026 16:06, Son Güncelleme : 01 Mayıs 2026 16:06
Yazdır
Hafta sonu yurt genelinde soğuk ve yağışlı hava hakim olacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, AA muhabirine, hafta sonu hava durumuna ilişkin bilgi verdi.

Sıcaklık Mevsim Normallerinin 10 Derece Altına Düşecek

Hafta sonu hava sıcaklığının hissedilir derecede azalacağını belirten Macit, "Sıcaklık, mevsim normallerinin 6 ila 10 derece altına düşecek. Çarşamba gününe kadar da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edecek." dedi.

Macit, hava sıcaklıklarının düşmesiyle gece sıcaklıklarının da 1 ila 2 dereceye kadar gerileyeceği bilgisini vererek, hafta başından itibaren beklenen zirai don tehlikesine karşı vatandaşları uyardı.

Yağışlar Yurt Genelinde Aralıklarla Sürecek

Yağışların yurt genelinde aralıklarla devam edeceğini söyleyen Macit, yağmur ve sağanağın güneyde gök gürültülü sağanak, kuzey kesimlerde sabah saatlerinde karla karışık yağmur şeklinde beklendiğini bildirdi.

Macit, "Yağışların, yarın İç Anadolu'nun doğusunda, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde Bitlis, Muş ve Van çevrelerinde, pazar günü ise Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun özellikle güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olmasını bekliyoruz." dedi.

3 Büyükşehirde Hava Durumu

İstanbul'da yağışların hafta sonu devam edeceğini aktaran Abdullah Macit, sıcaklıkların en düşük 6 ila 7 derecelerde olacağını kaydetti.

Macit, Ankara'da yağışların yağmur şeklinde devam edeceğini, özellikle pazar ve pazartesi sabahları yer yer karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise kar yağışı görüleceğini ifade etti.

İzmir'de pazar günü yağış beklendiğini dile getiren Macit, sıcaklığın pazar günü 15 derece beklendiğini söyledi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber