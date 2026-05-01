Bakan Çiftçi: TRT ülkemizin sesini dünyaya duyuruyor

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu'nun (TRT) kuruluşunun 62. yılı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

TRT'nin Türk yayıncılık tarihindeki müstesna yerine işaret ederek, kurumun milli bir hafıza ve küresel bir marka olma özelliğine vurgu yapan Bakan Çiftçi, şunları kaydetti;

Milletimizin sesi, devletimizin köklü yayıncılık geleneğinin simgesi olan Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun 62. kuruluş yıl dönümünü gönülden tebrik ediyorum. Küresel ölçekte yürüttüğü yayınlarla ülkemizin sesini dünyanın dört bir yanına ulaştıran TRT; medeniyet değerlerimizi, kültürel zenginliğimizi ve insani duruşumuzu güçlü ve etkili bir şekilde temsil etmeyi sürdürmektedir.

Bu vesileyle, TRT ailesinin tüm mensuplarına şükranlarımı sunuyor; aynı azim, sorumluluk ve kararlılıkla nice yıllar boyunca milletimize hizmet etmeye devam etmelerini temenni ediyorum.