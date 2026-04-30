KGM'den 'HGS Borcu' uyarısı: Sakın o linklere tıklamayın!
Eski Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'ye 1 yıl 6 ay hapis

Giresun'da "çocuğa karşı cinsel taciz" suçundan tutuksuz yargılanan ve Görele Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Hasbi Dede, 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 30 Nisan 2026 19:05, Son Güncelleme : 30 Nisan 2026 19:06
Görele 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde kapalı görülen davanın üçüncü karar duruşmasına tutuksuz sanık Hasbi Dede katılmazken, duruşmada taraf avukatları hazır bulundu. Savunmaların alınmasının ardından verilen arada mahkeme heyeti kararını açıkladı.

Mahkeme, Hasbi Dede'nin "çocuğa karşı cinsel taciz" suçunu işlediğini sabit görerek 1 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Sanık hakkında takdiri indirim uygulanmadığı ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığı bildirildi. Ayrıca "suç üstlenme" suçundan da mahkumiyet kararı verildiği öğrenildi.

Öte yandan, sanığın telefonundan gönderilen mesajı kendisinin yazdığını beyan ederek suçu üstlenen kızı A.D.'ye "suç üstlenme" suçundan 4 ay hapis cezası verildi. Söz konusu ceza, indirim uygulanarak 16 güne düşürüldü ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

Kararın ardından adliye önünde açıklama yapan mağdur Tuana Elif Torun'un avukatı Sena Nur Sarıal, verilen kararın emsal niteliği taşıdığını belirterek, "Mahkeme, sanığın suçu işlediğini sabit görerek 1 yıl 6 ay mahkumiyetine ve hükmün açıklanmasını geri bırakmama kararı verdi. Müvekkilimiz için adalet yerini buldu. Bu kararın benzer durumlar yaşayan ve sesini çıkaramayan kişiler için önemli bir örnek olacağına inanıyoruz" dedi.

Mağdurun amcası Mehmet Salih Torun ise, adaletin tecelli ettiğini ifade ederek, "Bu tür olaylara sessiz kalanların da sorgulanması gerektiğini düşünüyoruz. Adaletin yerini bulması bizim için önemliydi" diye konuştu.

Öte yandan, karar duruşması sırasında mağdurun yakınları ve okul arkadaşlarının adliye önünde Tuana Torun'un fotoğrafıyla beklediği görüldü.

