MSB, tümgeneralin neden karargaha çekildiğini açıkladı

21 Nisan'da oynanan Konyaspor-Fenerbahçe karşılaşmasında stadyumun hemen üzerinden F-16 ve Sikorsky helikopterleri uçmuş, hava araçlarının neden olduğu gürültü canlı yayına net şekilde yansımıştı. Uçakların Konyaspor'a verdiği yakın destek ile bilinen Konya 3'üncü Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Mete Kuş'un talimatı ile stadın üzerinden uçurulduğu öğrenildi. Kuş, yaşanan skandalın ardından görevden alınarak Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargahına çekildi.

MSB İDDİALARI DOĞRULADI

Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'nın yapacağı açıklama merakla bekleniyordu. Basın açıklaması yapan Bakanlık yetkilileri Kuş'un görevden alınmasına ilişkin şu ifadeleri kaydetti:

"Türk Silahlı Kuvvetlerinde müesses disiplinin muhafazası ve idamesi olmazsa olmazdır. Daha önce de vurguladığımız gibi Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tüm olaylara disiplin anlayışı içerisinde bakmakta ve işlemleri de ilgili mevzuat çerçevesinde yerine getirmektedir."

YENİ ŞAFAK'TAN SERT TEPKİ

Yeni Şafak Gazetesi, bugünkü manşetinde bu atamaya geniş yer ayırarak karara tepki gösterdi. Gazete, görevden alınan Tümgeneral Mete Kuş'un uzun süredir FETÖ ve benzeri yapıların hedefinde olduğunu savundu.

Görevden almanın perde arkasında, 21 Nisan Salı günü oynanan Konyaspor-Fenerbahçe maçı sırasında Konya semalarında gerçekleşen uçuşların olduğu iddia edildi. Gazete, söz konusu "destek" iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, Türk Hava Kuvvetleri'nin bir aydır aynı saatlerde "Gece Görüş Eğitimi" yaptığını vurguladı.

Konya Hava Üssü ile maçın oynandığı stadyumun birbirine çok yakın olması nedeniyle uçuş seslerinin duyulduğunu belirten gazete, konuyla ilgili tahkikat raporunun tamamlanmasına rağmen Kuş'un neden görevden alındığının bilinmediğini belirtti.