Muşlu aileler evlat nöbetini sürdürdü

İletişim Başkanı Duran: Algoritmalar tarafından yönlendirilmeyeceğiz
İletişim Başkanı Duran: Algoritmalar tarafından yönlendirilmeyeceğiz
Yola Çıkmadan Kaskonu Hemen Yaptır
Yola Çıkmadan Kaskonu Hemen Yaptır
Sponsorlu İçerik
Antalya SGK'daki rüşvet soruşturması genişliyor
Antalya SGK'daki rüşvet soruşturması genişliyor
Tüm yurtta sağanak var: 5 kente sel uyarısı
Tüm yurtta sağanak var: 5 kente sel uyarısı
Hintli öğrencinin Türkçe eğitim ücreti, KDK kararıyla iade edildi
Hintli öğrencinin Türkçe eğitim ücreti, KDK kararıyla iade edildi
Erdoğan: Tüm gençlerimizi aynı samimiyetle bağrımıza bastık
Erdoğan: Tüm gençlerimizi aynı samimiyetle bağrımıza bastık
MSB'den İsrail'e tepki: Bu bir korsanlık eylemidir
MSB'den İsrail'e tepki: Bu bir korsanlık eylemidir
Refakat iznine esas sağlık raporlarında değişiklik var mı?
Refakat iznine esas sağlık raporlarında değişiklik var mı?
Yeni yönetmeliğe göre tek hekim raporlarında değişiklik var mı?
Yeni yönetmeliğe göre tek hekim raporlarında değişiklik var mı?
7 ilde 'PAYMIX-4' operasyonu: 657 hesap bloke edildi
7 ilde 'PAYMIX-4' operasyonu: 657 hesap bloke edildi
Malatya'da 5,6 büyüklüğünde deprem oldu
Malatya'da 5,6 büyüklüğünde deprem oldu
Motorine zam geliyor: Pompa fiyatlarına yansıyacak
Motorine zam geliyor: Pompa fiyatlarına yansıyacak
Ankara'da FETÖ operasyonu: 4 kamu görevlisi gözaltına alındı
Ankara'da FETÖ operasyonu: 4 kamu görevlisi gözaltına alındı
200 bin liralık otel faturası rotayı değiştirdi! Eve dönüş
200 bin liralık otel faturası rotayı değiştirdi! Eve dönüş
TFF bahiste başkanlar için düğmeye bastı: Küme düşme tehlikesi
TFF bahiste başkanlar için düğmeye bastı: Küme düşme tehlikesi
UEFA finali öncesi İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı
UEFA finali öncesi İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı
Mahkemeden emsal karar: Gece atılan mesajlar fazla mesai sayılabilir!
Mahkemeden emsal karar: Gece atılan mesajlar fazla mesai sayılabilir!
Marketlerde yeni dönem: TETT'si geçmiş ürünler için özel reyon kurulacak!
Marketlerde yeni dönem: TETT'si geçmiş ürünler için özel reyon kurulacak!
15 yaş altına e-Devlet ile yaş doğrulaması yapılacak
15 yaş altına e-Devlet ile yaş doğrulaması yapılacak
Türk gençlerinden uluslararası bilim olimpiyatlarında büyük başarı
Türk gençlerinden uluslararası bilim olimpiyatlarında büyük başarı
Yağışlı hava dalgası yarın giriş yapıyor: 6 gün sağanak var!
Yağışlı hava dalgası yarın giriş yapıyor: 6 gün sağanak var!
Cevdet Yılmaz: Yasa dışı bahisle mücadelede çok boyutlu eylem planı hazırladık
Cevdet Yılmaz: Yasa dışı bahisle mücadelede çok boyutlu eylem planı hazırladık
MEB 'Geleceğin Yıldızları'nı ödüllendirdi: İşte en ilgi gören etaplar
MEB 'Geleceğin Yıldızları'nı ödüllendirdi: İşte en ilgi gören etaplar
10 yıllık kira uyuşmazlığına 5 saatte telefonla çözüm
10 yıllık kira uyuşmazlığına 5 saatte telefonla çözüm
Lise yetkilileri ve kurs merkezi ortak çalıştı: Öğrenciler üzerinden devleti soydular!
Lise yetkilileri ve kurs merkezi ortak çalıştı: Öğrenciler üzerinden devleti soydular!
Aksaray DSM'de rüşvet skandalı: Müdür ve şef dahil 9 tutuklama
Aksaray DSM'de rüşvet skandalı: Müdür ve şef dahil 9 tutuklama
Yoğun bakımda skandal görüntü: Hasta yok ama tüm cihazlar açık!
Yoğun bakımda skandal görüntü: Hasta yok ama tüm cihazlar açık!
AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta deprem
AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta deprem
Devlet Bahçeli: Terörsüz Türkiye sorumluluğu omuzlarımızda
Devlet Bahçeli: Terörsüz Türkiye sorumluluğu omuzlarımızda
Bakan Gürlek: Yasa dışı bahis soruşturması MASAK raporlarına bağlı ilerliyor
Bakan Gürlek: Yasa dışı bahis soruşturması MASAK raporlarına bağlı ilerliyor
Ana sayfaHaberler Yaşam

Muşlu aileler evlat nöbetini sürdürdü

Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki eylemlerine devam etti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Mayıs 2026 14:28, Son Güncelleme : 20 Mayıs 2026 14:29
Yazdır
Muşlu aileler evlat nöbetini sürdürdü

Her hafta çarşamba günü DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde bir araya gelen anne ve babalar, "Anneler direniyor", "Evlat nöbetindeyiz" ve "Artık yeter yakamızdan düşün" yazılı pankartlar açtı.

Aileler, fotoğraflarını taşıdıkları evlatlarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

Eyleme katılan Alaattin Koçhan, basın mensuplarına, oğlu Ersin'in terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını söyledi.

11 yıldır oğlundan haber alamadığını belirten Koçhan, "Oğlum Ersin, sesimi duyuyorsan bizi görüyorsan çık gel. Orada beklemenin bir anlam yok. Gözümüzü yolda bırakma. Arkadaşlarınla çıkın, ailelerinizin yanına gelin." dedi.

Anne Şahinaz Özcan ise "9 yıldır evladımdan hiçbir haber alamıyorum. Oğlum, sesimi duyuyorsan evine dön." diye konuştu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber