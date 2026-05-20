MSB'den İsrail'e tepki: Bu bir korsanlık eylemidir
Memurların Hakem Hastaneye Sevk Hali Yeniden Düzenlendi!

Devlet memurlarının, kurumlarına sunmuş oldukları hastalık raporlarının hakem hastaneye sevk edilmesi halinde yapılacak işlemlerle ilgili yönetmelik düzenlemesi yapıldı.

Haber Giriş : 20 Mayıs 2026 09:44, Son Güncelleme : 20 Mayıs 2026 09:57
Bilindiği üzere, "Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in 7 nci maddesinin 7 nci fıkrasında; "Hastalık raporlarının fenne aykırı olduğu konusunda tereddüt bulunması halinde, memur hastalık izni kullanıyor sayılmakla birlikte Sağlık Bakanlığınca belirlenen ve memurun bulunduğu yere yakın bir hakem hastaneye sevk edilir ve sonucuna göre işlem yapılır. Hakem hastane sağlık kurulları bu nitelikteki başvuruları öncelikle sonuçlandırır." hükmü bulunmaktadır.

Uygulamada sıklıkla yapılan hakem hastaneye sevk işlemleriyle ilgili olarak bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan Sağlık Raporları Yönetmeliğinde kritik düzenlemeler yapılmıştır.

Yapılan düzenleme şu şekildedir:

"İstirahat raporlarına itiraz işlemleri"

MADDE 56- (1) İstirahat raporlarının fenne uygunluğu konusunda tereddüt bulunması ve rapor süresinin tek seferde iki günü, yıl içinde toplamda beş günü aşması halinde kişi hastalık izni kullanıyor sayılmakla birlikte, bağlı bulunduğu kurumca doğrudan, Bakanlıkça belirlenen hakem hastane listesinde yer alan sağlık hizmeti sunucularından kişinin bulunduğu yere en yakın aynı veya üst roldeki bir hastaneye sevk edilir ve sonucuna göre işlem yapılır.

(2) İtiraza konu istirahat raporunu ilk düzenleyen hastane aynı zamanda hakem hastane listesinde yer alıyor ise kişi listede yer alan aynı veya üst roldeki diğer en yakın hastaneye sevk edilir.

(3) İstirahat raporlarına yönelik yapılan itirazlar, sevkin yapıldığı hakem hastanenin sağlık kurulunca değerlendirilir.

(4) Hakem hastanenin sağlık kurulu kararı kesindir. Bu karara itiraz edilemez.

(5) Hakem hastaneye sevk edilen kişi, sevk yazısı ile birlikte ilgili hastaneye doğrudan müracaat eder.

(6) Kamu kurum ve kuruluşlarında görevde bulunan kamu personelinin istirahat raporlarına kurumlarınca yapılan itiraz halinde ücret talep edilmez. Bunlar dışındaki istirahat raporlarına itiraz halinde ortaya çıkacak sağlık hizmeti giderleri itirazda bulunandan tahsil edilir."

Bu çerçevede, istirahat raporlarının fenne uygunluğu konusunda tereddüt oluşması halinde 1 veya 2 gün rapor alan kamu görevlileri hakem hastaneye doğrudan sevk edilemeyecek. Ancak, bu kişilerin raporları toplamda beş günü aşması halinde aldıkları her rapor için Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenecek hakem hastanelere sevk edilebilecektir.

İtirazlar, sevk edilen hakem hastanenin sağlık kurulu tarafından değerlendirilecek ve verilen karar kesin olarak hükme bağlanacaktır.

