Yönetmelik yayımlandı: Sağlık raporlarında e-Nabız dönemi!

Sağlık Raporları Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanamarak yürürlüğe girdi. Düzenleme ile sağlık raporlarının düzenlenme süreçlerine ilişkin kurallar belirlendi.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; tüm raporların başvuru sürecinde yazılı dilekçe ve benzer uygulamalar sona erdirilirken, başvuru süreçleri bundan sonra e-Nabız üzerinden kişisel beyan formunun doldurulmasıyla başlatılacak.

Yapay Zeka Destekli Karar Mekanizması Devrede

Düzenleme ile tek hekim raporları öncesinde bir karar destek sistemi oluşturuldu. Tanı, ilaç ve malzeme kullanımı ile ilgili kişisel beyan sorularına verilen yanıtlara göre sistem bir değerlendirmede bulunacak. Bu kapsamda; kişinin sağlık raporu başvurusunda engel bir tanı, ilaç kullanımı ya da sağlık sorunu beyanı yoksa e-Nabız üzerinden Sağlık Durum Belgesi düzenlenebilecek.

Kişinin beyanıyla e-Nabız bilgilerinin eşleşmediği durumlarda sağlık raporu için hekime yönlendirme yapılacak. Lisansa tabi olmayan sporlar ve sosyal aktiviteler için de rapor düzenlenmesine gerek kalmadan e-Nabız üzerinden Sağlık Durum Belgesi alınması mümkün olacak.

İki Temel Sağlık Kurulu Tanımlandı

Yönetmelikte durum bildirir sağlık kurulu raporu süreçleri de yeniden tanımlanırken, tam teşekküllü sağlık kurulu ve üç hekimli sağlık kurulu olmak üzere iki temel sağlık kurulu oluşturuldu. Bu kapsamda; vatandaşların sağlık kurulu raporu alma süreçleri kolaylaştırıldı, bakanlık tarafından belirlenen istisnalar dışında raporların üç hekim tarafından düzenlenebilmesine imkan tanındı.

Hastanelerde 'Rapor Başvuru Merkezi' Kurulacak

İkinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetlerinde sağlık raporu işlemlerinin tek bir noktadan başlatılması, takip edilmesi ve sonuçlandırılması sağlandı; kişilerin hastanede devam eden rapor süreçlerine ilişkin bilgiye kolay erişimi mümkün hale getirildi. Bu amaçla; sağlık kurumlarında Rapor Başvuru Merkezleri oluşturulacak ve süreç bu merkezler üzerinden takip edilebilecek.

Raporlara İngilizce Dil Desteği

Bakanlık tarafından belirlenen sağlık raporu formatları dışında başka bir formatta rapor düzenlenmesinin önüne geçildi. Raporların ilgili kişiler tarafından daha kolay değerlendirilmesi sağlandı ve ülke standardı oluşturuldu. Raporlara İngilizce dil desteği eklenerek uluslararası kullanım imkanı da sağlandı.

Az Tehlikeli İş Yerlerine Rapor Kolaylığı

Düzenlemeyle ayrıca; elliden az çalışanı bulunan ve az tehlikeli iş yerlerinde çalışacak olan kişilerin işe giriş raporlarının, Çalışan Sağlığı Merkezi (ÇAŞMER), aile hekimleri ve diğer kamu sağlık hizmeti sunucularında görevli tüm hekimler tarafından düzenlenebilmesinin önü açıldı.

Karar Sayısı: 11361

Ekli "Sağlık Raporları Yönetmeliği"nin yürürlüğe konulmasına, 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarınm Tarzı İcrasına Dair Kanunun 13 üncü maddesi, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu hükümleri ve 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanununun 5 inci maddesi ile 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 355 inci ve 537 nci maddeleri gereğince karar verilmiştir.

18 Mayıs 2026

Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI

SAĞLIK RAPORLARI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; sağlık raporlarınm ne şekilde hangi sağlık hizmeti sunucularında düzenleneceği, formatlan, itiraz süreçleri ile personelin görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, resmi ve özel tüm sağlık hizmeti sunuculannı, özel hukuk tüzel kişileri ve gerçek kişileri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun 13 üncü maddesi, 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu hükümleri ve 24/11/2004 tarihli ve 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanununun 5 inci maddesi ile 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 355 inci ve 537 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,

b) Çalışan sağlığı merkezi (ÇASMER): Sağlık Bakanlığına bağlı, iş yerlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri sunmak üzere 20/06/2012 tarihli ve 6331 sayılı iş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yetkilendirilen, gerekli donanım ve çalışanlara sahip birimi,

c) Durum bildirir tek hekim sağlık raporu: Kişilerin sağlık durumları hakkında karar verilen ve tek hekim tarafından düzenlenen sağlık raporunu,

ç) e-Rapor: Sağlık raporlarının elektronik olarak düzenlenebildiği, e-İmza ile onaylanabildiği, Sağlık Bakanlığı tarafından kurulan elektronik sistemi,

d) Fenne ve usule aykın sağlık raporu: Tıp biliminin genel kabul görmüş uygulamaları ile ilgili mevzuatında ve bu Yönetmelikte tespit edilen usul ve esaslara uyulmaksızın düzenlenen raporu,

e) ICD Tanı kodu: Uluslararası hastalık sınıflaması tanı kodunu,

f) Kişisel sağlık bilgi formu: Formatı Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen ve kişisel sağlık durumu hakkında kişinin beyanını içeren, sağlık raporu başvurusu öncesinde doldurulan belgeyi,

g) Kontrol muayenesi sağlık raporu: Kurumlarca ilgili mevzuat gereğince verilen hizmetin sürdürülmesini teminen kişinin sağlık durumunun yeniden değerlendirilmesi amacıyla istenen muayene sonucu düzenlenen raporu,

ğ) Kurul sekretaryası: İkinci ve üçüncü basamak sağlık hizmet sunucularında sağlık raporu işlemlerinin başlatıldığı, takip edildiği, sonuçlandırıldığı birimleri,

h) Kurum: İlgili mevzuat gereği kişiden sağlık raporu talep eden kamu ve/veya özel kurum ve kuruluşları,

ı) MEDULA e-Rapor: 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği maluliyet tespit işlemlerine esas olmak üzere MEDULA uygulamasında düzenlenen elektronik raporu,

i) Sağlık durum belgesi: Kişilerin genel sağlık geçmişi hakkında bilgi veren, Sağlık Bakanlığı sistemlerinde oluşturulan belgeyi,

j) Sağlık hizmeti sunucusu: Sağlık hizmeti sunan ve/veya üreten gerçek kişiler ile kamu tüzel kişileri veya özel hukuk tüzel kişilerini ve bunların tüzel kişiliği bulunmayan şubelerini,

k) Sağlık kurulu: Tek hekimin yetkisi dışında kalan hususlarda veya mevzuatta sağlık kurulu raporunun öngörüldüğü hallerde, kişilerin sağlık durumları hakkında karar vermeye yetkili organlan,

1) Sağlık kurulu raporu: Tek hekimin yetkisi dışında kalan hususlarda kişilerin sağlık durumlan hakkında karar verilen, üç veya daha fazla uzman hekim tarafından düzenlenen sağlık raporunu,

m) Sağlık raporu: Düzenlendiği tarihte kişinin beden ve ruh sağlığının belirli bir amaca uygun olup olmadığının veya genel sağlık durumunun, bir veya birden çok hekim tarafından yapılan muayene ve değerlendirme sonucunda tespit edilip kayıt altına alındığı belgeyi,

n) Sürücü komisyonu: İl/ilçe sağlık müdürlükleri bünyesinde oluşturulan ve özel tertibat ile sürücü olacak kişiler hakkında sürücü sağlık raporu düzenleyen komisyonu,

o) Yükümlü: Yoklama ve şevke tabi er ile yoklama ve şevke tabi yedek subay/astsubay aday adaylan, silah altındaki er-erbaş, yedek subay/astsubay adayı ve yedek subaylan/astsubayları,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Başvuru, Muayene Esasları ve Sağlık Kurallarının Teşkili

Sağlık durum belgesi

MADDE 5- (1) Kişilerden genel sağlık durumu için sağlık raporu istenmesi halinde, öncelikle Bakanlığın elektronik sağlık sistemleri üzerinden sağlık durum belgesi talep edilir. Bakanlığın elektronik kişisel sağlık sistemine giriş yapabilen kişinin, kişi 18 yaşından küçük ise vasisi veya velisinin sistem üzerinde beyan ettiği bilgilerle birlikte hastalık tanıları, kişinin ilaç raporu ile kullanmakta olduğu ilaçlar, sağlık raporlan ve aşılama gibi bilgileri sistem tarafından değerlendirilerek;

a) Uygun olması halinde sağlık durum belgesi tanzim edilir.

b) Hekime başvurulmasını gerektirecek sağlık durumunun tespit edilmesi halinde kişinin sağlık raporu düzenlemeye yetkili hekime başvurusu sağlanır.

Başvuru usulü

MADDE 6- (1) Sağlık raporu talep eden kişilerin, öncelikle e-Devlet üzerinden kişisel sağlık bilgi formunu doldurmalan veya gerekmesi halinde güncellemeleri gerekir. Bu işlemler, 18 yaşından küçüklerin veli ya da vasisi tarafından yapılır.

(2) Sağlık kurulu raporu talep eden kişiler, rapor vermeye yetkili sağlık kuruluşuna rapor istek nedenini belirten dilekçe ile ya da kurum tarafından sevk edilenler kurumun sevk yazısı ile başvurur. Kısıtlılık kararı olanlar vasisi, 18 yaşından küçükler ise vasisi veya velisi ile birlikte başvurmak zorundadır. Durum bildirir tek hekim sağlık raporu başvurularında dilekçe ya da sevk yazısı şartı aranmaz.

(3) Kurul sekretaryası tarafından başvuru evrakı ve rapor istek nedeni kontrol edilir. Gerekirse rapor istek nedeni düzeltilerek sisteme kaydedilir. Rapor istek nedeninin sisteme doğru girilmesinden kurul sekretaryası sorumludur. İlgili mevzuata ve/veya kişinin ve/veya velisinin ya da vasisinin sağlık beyanına uygun olarak muayene olunacak poliklinik/poliklinikler belirlenir.

(4) Hekim veya sağlık kurulu, kişisel sağlık bilgi formunu inceleyerek kişinin muayenesini yapar, muayene bulgusuna göre sağlık raporunu tanzim eder.

(5) e-Devlet üzerinden düzenlenenler hariç, kişisel sağlık bilgi formu sağlık hizmeti sunucusunda muhafaza edilir.

(6) Bakanlık ikinci fıkrada belirtilen dilekçe veya sevk yazısmın elektronik ortamda alınmasına yönelik usul ve esas belirleyebilir.

Kimlik tespiti

MADDE 7- (1) Kimlik tespitinin; başvuru, muayene, kan veya laboratuvar numunesi verilmesi, görüntüleme hizmetleri dahil tüm süreçlerde hizmeti sunan personel tarafından yapılması zorunludur.

(2) Sağlık hizmet sunumunda görevli tüm personel, kimlik tespitinin doğru şekilde yapılabilmesi için sorumluluklannı yerine getirmekle yükümlüdür.

(3) Kişilerce ibraz edilen; nüfus cüzdanı, kimlik kartı, sürücü belgesi, uluslararası aile cüzdanı, pasaport, geçici kimlik belgesi ve ilgili kanunları gereğince resmi kimlik hükmünde olan kimlik kartlan ve belgeler kimlik tespitinde kullanılır. Kimlik tespiti için kullanılacak belgelerde hiçbir şekilde silinti, kazmtı ve düzeltme yapılmamış olmalıdır.

(4) On beş yaşından küçüklerin kimlik kartında fotoğraf bulunma zorunluluğu bulunmadığından, görevli personel, çocuğun doğru kişi olduğuna dair gerekli incelemeleri yapar.

(5) Sağlık raporu düzenlenecek çocuklar dahil tüm kişilerin fotoğrafı, bilgisayara entegre kamera veya fotoğraf çekme özelliği bulunan taşınabilir cihazlar ile kurul sekretaryası tarafından çekilerek sisteme aktanlır. Muayene, numune verme ve radyolojik görüntüleme aşamalarında başvuran kişilerin sistemde yer alan dijital fotoğrafı yardımıyla kimlik doğrulama işlemi yapılır. Birinci basamak sağlık hizmeti sunucularında düzenlenen sağlık raporları için fotoğraf çekilmesi zorunlu değildir.

(6) Öğrencilerin e-Devlet üzerinden aldıktan belgeler, üçüncü fıkrada belirtilen belgeler ile teyit edildikten sonra öğrencilik işlemlerine esas sağlık raporlarında kabul edilir. Ancak bu belgeler e-Devlet üzerinde bulunan belge doğrulama ekranından doğrulanır.

Sağlık rapora muayene işlemleri

MADDE 8- (1) Sağlık raporu muayeneleri, ilgili hekime veya uzmanlık dallarına ait polikliniklerde yapılır.

(2) e-Rapor sistemi üzerinden poliklinik muayene tarihi ve kayıt numarası verilir.

(3) Muayene bilgisine; başvuranın klinik bulgulan ile varsa tanı kodları, radyolojik tetkikler, laboratuvar bilgileri, aşılanma durumu, doku, organ ve/veya fonksiyon kaybı yazılarak sisteme kaydedilir.

(4) Birinci basamak sağlık tesislerinden üst basamak sağlık tesislerine şevkler dışında, raporun başvuru yapılan sağlık kuruluşunca düzenlenmesi esastır. Sağlık kuruluşunda rapor düzenleyecek ilgili branş hekiminin bulunmaması veya gerekli tetkiklerin yapılamaması hallerinde, ilgili hekim tarafindan konsültasyon formu ile birlikte en yakın sağlık kuruluşundan konsültasyon ve tetkik hizmetleri alınarak muayene işlemi tamamlanır.

(5) Sağlık raporlan kural olarak sadece sağlık durumunu yansıtır. Raporun hangi amaçla alındığı, mevzuatta o amaç için özel bir sağlık kriteri yoksa veya Bakanlık izni mevcut değilse, rapora eklenemez. Sağlık kurulu veya hekim, düzenlediği sağlık raporlarında aşağıdaki durumlar hariç, raporun alınma amacını belirten özel bir ibareye yer veremez:

a) ilgili mevzuatta o raporun alınma amacı için özel bir sağlık kriteri belirlenmişse.

b) Bakanlık tarafından bu özel ifadenin rapora eklenmesi uygun görülmüşse.

(6) Sağlık raporuna, kişinin sağlık durumu ile ilgili bilgiler ve fonksiyon kaybı yaşadığı alanlar yazılır. Bu fonksiyon kayıplarının beşinci fıkrada belirtilen durumlar hariç olmak üzere hangi işlerle ilgili olduğu ve hangi işlere mani olduğu bilgisine raporda yer verilmez.

(7) Sağlık kurulu raporlarında fotoğraf bulunması zorunludur.

(8) Sağlık raporu, başvuru tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde tamamlanır.

Tam teşekküllü sağlık kurulunun teşkili ve çalışma usulü

MADDE 9- (1) Tam teşekküllü sağlık kurulları, başhekim veya görevlendireceği başka bir hekim başkanlığında;

a) İç hastalıkları uzmanı,

b) Genel cerrahi uzmanı,

c) Göz hastalıkları uzmanı,

ç) Kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı,

d) Nöroloji uzmanı,

e) Ruh sağlığı ve hastalıklan uzmanı,

f) Fiziksel tıp ve rehabilitasyon veya ortopedi ve travmatoloji uzmanı,

branş hekimlerinden oluşur. Sağlık kurulu başkanının zorunlu branşlardan bir hekim olması halinde sağlık kurulunda aynı branştan başka bir hekimin bulunması zorunlu değildir.

(2) Hastalık durumuna göre, sağlık kuruluna, kurul başkamnın teklifi ile üroloji uzmanı, tıbbi onkoloji uzmam veya ilgili diğer branşlardan uzman hekim/hekimler davet edilebilir.

(3) Hastanm teşhis ve tedavisinde bizzat görev almış hekim veya hekimler var ise sağlık kuruluna katılır veya görüşünü sağlık kuruluna bildirir.

(4) Sağlık kurulu, başkan ve tüm üyelerinin katılımıyla toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde kurul başkanının kullandığı oy yönünde karar alınmış sayılır.

(5) Kurulda görüşülen rapor, kurul üyelerince elektronik imza ile imzalanır. Karara itirazı olan üye var ise muhalefet şerhini gerekçeli olarak yazar ve imzalar. Ancak şerhler, adli makamlar hariç raporu talep eden kurum veya kişi ile paylaşılmaz.

(6) Aynı dalda birden fazla uzman bulunması durumunda, başhekim tarafından uzmanlar belirli zaman aralıklarında sağlık kurulunda görevlendirilir.

Üç hekimli sağlık kurulunun teşkili ve çalışma usulü

MADDE 10- (1) Üç hekimli sağlık kurulu; ilgili daldan üç uzmanın katılımı ile aynı dalda üç uzman bulunmaması halinde ise ilgili dal uzmanı ile birlikte öncelikle bu uzmanlık dalına en yakın uzmanlık dalından olmak üzere, başhekimin seçeceği diğer dallardan uzmanların katılımı ile üç uzman hekim ve kurul başkanından oluşur. Üç hekimli sağlık kurulunda kurul başkanı, başhekimin görevlendireceği başka bir hekimdir.

(2) Tam teşekküllü sağlık kurulunda düzenleneceği belirtilen sağlık kurulu raporları dışında Bakanlıkça belirlenen sağlık kurulu raporları da bu kurulda düzenlenir.

(3) Üç hekimli sağlık kurullarında raporda imzası olan tüm hekimlerce kişinin muayenesi ayrı ayrı yapılmadan kurul raporu düzenlenemez.

(4) Üç hekimli sağlık kurulu, üç hekim ve kurul başkanının katılımı ile toplanır, kararlar oy çokluğu ile alınır. Oylarda eşitlik olması halinde kurul başkanının oyu yönünde karar verilir.

(5) Üç hekimli sağlık kurulunda görüşülen rapor, kurul üyelerince elektronik imza ile imzalanır. Karara itirazı olan üye, var ise muhalefet şerhini gerekçeli olarak yazar ve imzalar. Ancak şerhler, adli makamlar hariç raporu talep eden kurum veya kişi ile paylaşılmaz.

(6) Üç hekimli sağlık kurulunun işleyişi ve usule yönelik kontrolü, başhekim veya başhekimce görevlendirilen sağlık kurullarından sorumlu başhekim yardımcısı tarafından sağlanır.

(7) Üç hekimli sağlık kurulu raporlarında başvurunun kabulü ve işlemlerin takibi kurul sekretaryası tarafından yürütülür.

Durum bildirir tek hekim raporlarının düzenlenmesi

MADDE 11- (1) Durum bildirir tek hekim raporu için başvuran kişilerin genel tıbbi muayenesi yapılır. Muayenede; snellen eşeli ile görme derecesi, görme alanı, fısıltı testi ile işitme durumu, ekstremiteleri kullanabilme yeteneği ve motor becerileri, vücut kitle endeksi, vital bulgulan ve ruhsal durumu değerlendirilebilir. Hekim tarafından hastanın kişisel sağlık bilgi formu incelenir, gerek görülmesi halinde laboratuvar testi ve görüntüleme tetkiki istenir.

(2) Durum bildirir tek hekim raporlarmın genel değerlendirme bölümünde kişinin genel sağlık durumu değerlendirilir, herhangi bir özel ibareye yer verilmez.

(3) Genel durum değerlendirmesinin yanı sıra özel verilme amacı belirlenen başlıklarda, ilgili alan işaretlenir.

(4) Birinci basamak sağlık kuruluşlan haricinde, durum bildirir tek hekim raporlarında başvurunun kabulü ve rapor süreçlerinin takibi, kurul sekretaryası veya sağlık raporlan ile ilgili birim tarafından yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM İstirahat Raporları

İstirahat raporlarının düzenlenmesi ve tasdiki

MADDE 12- (1) Sosyal Güvenlik Kurumundan geçici iş göremezlik ödeneği alma hakkı bulunanlar dışında, istirahat raporlan e-Rapor sistemi üzerinden düzenlenir.

(2) Düzenlenen istirahat raporlan, e-Rapor sistemi doğrulama servisi üzerinden doğrulanabilir ve kişilerce e-Devlet üzerinden görüntülenebilir. Sistem üzerinden düzenlenen istirahat raporları için çıktı alınmasına gerek yoktur.

(3) İstirahat raporlan, Bakanlıkça yetkilendirilen tüm sağlık hizmet sunucularında görevli hekimlerce düzenlenebilir.

(4) Tek hekim raporu ile bir defada en çok on gün istirahat raporu verilebilir. İstirahat raporunda kontrol muayenesi öngörülmüş ise kontrol muayenesi sonrasında tek hekim tarafından en çok on gün daha istirahat raporu verilebilir. Kontrol muayenesi sonrası hastalığın devam etmesi sebebiyle verilecek hastalık istirahat raporlannın on günü aşması durumunda, bu raporun sağlık kurulunca verilmesi zorunludur.

(5) Bir takvim yılı içinde tek hekim tarafından aynı kişiye verilecek istirahat raporlarının toplamı kırk günü geçemez.

(6) İstirahat raporlarının usule ve fenne uygun olarak düzenlenmesi zorunludur.

(7) İstirahat raporları muayenenin bir parçası olup aynca kişilerden istirahat raporu ücreti adı altında herhangi bir ücret talep edilemez.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Engelli Sağlık Kurulu Raporları

Engelli sağlık kurulu raporlarının düzenlenmesi

MADDE 13- (1) Engelli sağlık kurulu raporu 1/7/2005 tarihli ve 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanunun 5 inci maddesine dayanılarak çıkarılan yönetmelikler ve ilgili mevzuatında belirtilen hükümlere göre düzenlenir.

(2) Kişilerin özel tertibatlı motorlu araç kullanılması gereken durumlarda, özel tertibat kodunu ve sürücü belgesi sınıfını belirleme yetkisi sürücü komisyonuna aittir. Özel tüketim vergisi istisnasına esas işlemlerde kişi adına düzenlenmiş engelli sağlık kurulu raporu, sürücü belgesinde veya sürücü sağlık raporunda belirtilen tertibat kodları ile birlikte değerlendirilir.

(3) Özel tüketim vergisi istisnasından yararlanarak araç alımına yönelik engelli sağlık kurulu raporlarında aşağıdaki hususlara dikkat edilir:

a) Hem alt hem üst ekstremitede veya her iki alt veya her iki üst ekstremitede aynı veya farklı tür engelin bulunduğu durumlarda, ekstremitenin türü (alt/üst) ve yönü (sağ/sol) itibarıyla, her bir engel durumu ve buna karşılık gelen engel oranlan, engelli sağlık kurulu raporunda ayrı ayn belirtilir.

b) Engelli sağlık kurulu raporunun açıklama kısmına, manuel vitesli bir taşıtın hareket ettirici akşamında gaz, fren, debriyaj pedalı, vites kolu ve benzeri özel tertibat yaptırmadan taşıt kullanamayacak durumda olan engelliler için "sadece hareket ettirici akşamda özel tertibatlı taşıt kullanması gerekir", özel tertibat yaptırmadan kullanabilecek durumda olan engelliler için ise "özel tertibatlı araç kullanmasına ihtiyaç yoktur" ibarelerinden biri yazılır.

Bu iki ibare dışında, "özel tertibatlı araç kullanabilir", "otomatik vitesli araç kullanabilir", "otomatik vitesli araç kullanması uygundur" gibi bir zorunluluğu değil, tercihi veya olasılığı ifade eden değerlendirmelere yer verilmez.

c) Engellinin sürekli olarak tekerlekli sandalye veya sedye kullanmasının gerektiği durumlarda raporun açıklama kısmına, "sürekli olarak tekerlekli sandalye veya sedye kullanması gerekir" açıklaması yazılır.

ç) Raporun "Zihinsel, Ruhsal, Davranışsal Bozukluklar" bölümünde, engel puanı verilen kişilerin raporlarında açıklama olarak ayırt etme gücü olup olmadığı ayrıca belirtilir.

d) Engelli sağlık kurulu raporlarına sürücü belgesi sınıfı, özel tertibat kodu, sürücü olunup olunamayacağına dair bir hüküm yazılmaz.

(4) Terör, kaza ve yaralanmaya bağlı durum bildirir sağlık kurulu raporlan hariç olmak üzere, üç aydan kısa süreli hastanede yatarak tedavisi devam eden kişiler ile yoğun bakımda tedavisi devam eden kişiler için engelli sağlık kurulu raporu düzenlenmez. Ancak yatarak tedavisi sonrası taburculuğu planlanan hastalara, taburculuk öncesinde talep halinde engelli sağlık kurulu raporu düzenlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Emniyet Teşkilatına Alınacak Öğrenciler ve Memurlar Hakkında Düzenlenecek Sağlık Kurulu Rapora

Emniyet teşkilatına alınacak öğrenciler ve memurlar hakkında düzenlenecek sağlık kurulu raporlarının düzenlenmesi

MADDE 14- (1) Polis eğitim ve öğretim kurumlan öğrenci adayları, öğrencileri ve emniyet teşkilatına ataması yapılacak olan Devlet memuru ve sözleşmeli personel adayları ile emniyet teşkilatında çalışmakta olan bütün hizmet sınıflarına ait personel için tam teşekküllü sağlık kurulu raporu düzenlenir.

(2) Tek branşı ilgilendiren durumlarda ve kontrol muayeneleri sonucunda düzenlenecek raporlar, aynı branştan üç hekimli sağlık kurulu tarafından düzenlenir.

(3) Hakkında sağlık kurulu raporu düzenlenmesi istenilen kişi, kurumun resmi yazısı ile hastane sağlık kurullarına müracaat eder. Kurum şevki olmayanlar hakkında sağlık kurulu raporu düzenlenmez. Emniyet teşkilatında çalışan personelin, sağlık kurulu raporu haricindeki diğer rapor taleplerinde kurum şevki aranmaz.

(4) Düzenlenen sağlık raporlama esas muayeneyi yapan ilgili uzman hekim, rapora konu olan patolojik durumları, fonksiyon kayıplannı ve sekelleri tespit ederken, gerekli laboratuvar, görüntüleme ve fonksiyon tespit yöntemleri ile uygun gördüğü diğer değerlendirme yöntemlerinden yararlanır. Yapılan işlemlerin ve fiziki muayenenin ayrıntılı sonuçlan ile hastalığın, sakatlığın veya yaralanmanın esas arazı, neden olduğu fonksiyon kayıpları, kalıcı sekelleri, tedavi planı, takip ve kontrol sıklığı ve hastayı tanımlayacak diğer aynntılar raporda belirtilir.

(5) Kişi ile ilgili konulan tanılar ile yayımlanan kriterlere göre bu tanılara ve hastalığın veya sakatlığın ağırlığına veya derecesine uygun olan dilimler raporda belirtilir.

(6) Bu raporların karar hanesine sadece dilim yazılır. Klinik durum, tanı ve dilim arasında çelişki bulunmaması gerekir.

(7) Bu raporlann, sağlık kurulu raporunda bulunması gereken usul kriterlerini eksiksiz olarak içermesi gerekir.

ALTINCI BÖLÜM

Silah Bulundurma veya Taşıma Ruhsatı Alacak Kişilere Verilecek Sağlık Raporu

Yivli silah ruhsatı almak isteyenlerin muayenelerine ilişkin genel esaslar

MADDE 15- (1) Silah ruhsatı almak isteyenlerin muayene ve rapor işlemleri, Bakanlıkça yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucuları tarafından bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

(2) Silahın kullanılabilmesi ile ilgili fiziksel ve ruhsal yeterlilik düzeyleri, tam teşekküllü sağlık kurulunca değerlendirilir. Diğer bölüm muayenelerine ihtiyaç duyulan durumlarda, sağlık kurulu tarafından kişinin muayenesi ilgili bölüme yaptırılabilir. Rapor sonucuna, sağlık kurulunca karar verilir.

Ortopedi muayenesine ilişkin esaslar

MADDE 16- (1) Yivli silah ruhsatına yönelik sağlık kurulu ortopedi muayenesinde; kişinin silahın güvenli bir şekilde kullanıma hazır hale getirilmesi, güvenli olarak kullanılması, atış esnasında etrafa zarar verilmemesi ve silahın tam olarak kavranabilmesi yetenekleri tespit edilir. Gazi unvanına sahip olanlar hariç olmak üzere baskın kullanılan ekstremite ayrımı olmaksızın her iki üst ekstremitede yukarıda belirtilen kavrama, güç ve hareket kabiliyeti olmayanlara olumlu sağlık kurulu raporu verilmez.

Nöroloji muayenesine ilişkin esaslar

MADDE 17- (1) Aşağıda tanımlanan hastalık durumlarında, yivli silah ruhsatına yönelik olumlu sağlık kurulu raporu verilmez:

a) Epilepsi hastalığı olanlar.

b) Demansı olanlar.

c) Narkolepsisi olanlar.

ç) Üst ekstremite için silah kullanabilme ve kavrama yapabilme fonksiyonlannı bozan; serebrovasküler hastalık geçirip silah kullanmasını engelleyecek sekeli olanlar, kas hastalığı olanlar (miyopati, miyotonik bozukluk ve benzeri), ellerde tremoru olanlar, üst ekstremitelerde periferik sinir bozukluğu olup silah kullanmasına engel teşkil edecek olanlar, denge kaybına neden olan serebellar sistem rahatsızlıkları olanlar, hareket bozukluğu olanlar, parkinson hastalığı olanlar, ileri derecede fonksiyon kaybına yol açan servikal distoni veya ekstremite distonisi, blefarospazmı, ileri derecede koresi olanlar.

Göz muayenesine ilişkin esaslar

MADDE 18- (1) Yivli silah ruhsatına yönelik sağlık kurulu göz muayenesinde; kişinin görme kabiliyeti değerlendirilir. Aşağıda belirtilen görme seviyelerinden daha kötü durumda olanlara, silah ruhsatı verilmesine esas teşkil edecek olumlu sağlık kurulu raporu verilmez:

a) Görme şartlan, iyi gören göz düzeltmeli veya düzeltmesiz olarak en az 0,6 olmalıdır.

b) Diplopi olmamalıdır.

c) İyi gören gözde santral 20 derecede görme alanı defekti olmamalıdır.

ç) İyi gören gözde pitozis-hemiptozis olmamalıdır.

(2) Görmeyi zamanla azaltabilecek katarakt, makula dejenerasyonu, retinopatiler gibi hastalığı olanlardan yılda bir kez göz muayenesi istenir.

Kulak burun boğaz muayenesine ilişkin esaslar

MADDE 19- (1) Yivli silah ruhsatına yönelik sağlık kurulu kulak burun boğaz muayenesinde; kişinin etraftan gelen sesleri ve uyanları duyup duymadığı, sesin geldiği yönü tayin edip edemediği, güvenli bir atış yapabilmesi için işitme ve yön tayini kabiliyetinin olup olmadığı değerlendirilir. Bunlara sahip olmayanlara olumlu sağlık kurulu raporu verilmez.

Psikiyatri muayenesine ilişkin esaslar

MADDE 20- (1) Yivli silah ruhsatına yönelik sağlık kurulu psikiyatri muayenesi sonucunda;

a) Güncel tedavi algoritmalarına uygun şekilde, etkin doz ve yeterli süre tedavi edilmelerine rağmen iyileşememiş olan ve değerlendirme esnasında mevcut tedavisi devam eden depresyon, anksiyete bozukluğu, obsesif kompulsif bozukluk ve travma ve stresörle ilişkili bozukluk, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu tanısı olanlara olumlu sağlık kurulu raporu verilmez. Bu hastalıklarda olumlu sağlık kurulu raporu düzenlenebilmesi için tedavisi sonrasında son iki yılın semptomsuz ve tedaviye ihtiyaç duyulmadan geçirilmesi gerekir. İyileşme olup olmadığı yönünde karar verilebilmesi için en az üç ay başvuru yapılan kurumda takip edilmesi sonrasında karar verilmesi gerekir.

b) İyileşmiş veya tedavisi sona ermiş olsa dahi;

1) Psikotik bozuklukları,

2) Duygu durum bozuklukları,

3) Madde, kumar veya alkol bağımlılığı.

4) Organik mental bozukluklan,

5) İntihar girişimi, geçmiş self mutilasyon davranışlanna ait skarlan,

6) Dürtü denetim güçlükleri ile seyreden kişilik bozukluklan ve dürtü kontrol bozukluklan,

olanlara olumlu sağlık kurulu raporu verilmez.

İç hastalıkları muayenesine ilişkin esaslar

MADDE 21- (1) Yivli silah ruhsatına yönelik sağlık kurulu iç hastalıkları muayenesinde; şuur durumunu etkileyen, vücutta aşın düşkünlük yapmış herhangi bir dahili hastalığı olduğu tespit edilenlere olumlu sağlık kurulu raporu verilmez.

Kontrol muayenesi

MADDE 22- (1) Yivli silah ruhsatına yönelik sağlık kurulu raporu almak isteyen kişinin muayenesi mevcut durumuna göre yapılır. Hastalıkları bulunan fakat silah ruhsatı verilmesine esas teşkil edecek sağlık kurulu raporu alabilecek düzeyde yeterli görülenlerden, zamanla hastalığının kötüleşebilme ihtimali bulunanlara, sağlık kurulu tarafından kontrol muayenesi zorunluluğu getirilebilir. Belirli zaman sonra kontrol şartı ile verilen sağlık kurulu

raporlannın takibi, kişiye silah ruhsatı veren birim tarafından yapılır. Öngörülen kontrol muayenesinin sonunda, ilgili branş hekiminin görüşlerini içeren sağlık raporu düzenlenir. Bu raporda, kontrol muayenesini yapan branş veya branşlar dışında, silah ruhsatı alınabilmesine dair raporda bulunması gereken diğer branş veya branşların muayene ve onaylarının bulunması zorunlu değildir. Ancak ilgili branş hekimi, uygun görmesi halinde, hastayı kurul raporu alınması için kurula sevk edebilir.

Yivsiz av tüfeği ruhsatı almak isteyenlerin muayenelerine ilişkin genel esaslar

MADDE 23- (1) Yivsiz av tüfeği ruhsatı almak isteyenlerin muayene ve rapor işlemleri, Bakanlıkça yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucuları tarafından bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılır ve kişi hakkında durum bildirir tek hekim raporu düzenlenir.

(2) Yivsiz silah ruhsatına yönelik muayenede, kişinin silahın güvenli bir şekilde kullanıma hazır hale getirilmesi, güvenli olarak kullanılması, atış esnasında etrafa zarar verilmemesi ve silahm tam olarak kavranabilmesi yetenekleri tespit edilir. Baskın kullanılan ekstremite aynmı olmaksızın her iki üst ekstremitede yukanda belirtilen kavrama, güç ve hareket kabiliyeti olmayanlara olumlu sağlık raporu verilmez.

(3) Kişinin görme kabiliyetinin 25 metre uzaktaki erişkin insan boyutunda cisimleri ayırt edebilecek düzeyde olması gerekir.

(4) Kişinin etraftan gelen ses ve uyarılan fısıltı testi ile duyabilmesi, işitme ve yön tayini kabiliyetinin olması gerekir.

(5) Kişinin psikiyatrik yönden iyilik halinde olup olmadığı değerlendirilir. Güncel tedavi algoritmalarma uygun şekilde, etkin doz ve yeterli süre tedavi edilmelerine rağmen iyileşememiş olan ve değerlendirme esnasında mevcut tedavisi devam eden depresyon, anksiyete bozukluğu, obsesif kompulsif bozukluk ve travma ve stresörle ilişkili bozukluk, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu tanısı olanlara olumlu rapor verilmez. Bunlar ilgili uzmana sevk edilir. Bu hastalıklarda olumlu sağlık raporu düzenlenebilmesi için tedavisi sonrasında son iki yılın semptomsuz ve tedaviye ihtiyaç duyulmadan geçirilmesi gerekir. İyileşme olup olmadığı yönünde karar verilebilmesi için en az üç ay başvuru yapılan kurumda takip edilmesi sonrasında karar verilmesi gereklidir. İyileşmiş veya tedavisi sona ermiş olsa dahi;

a) Psikotik bozuklukları,

b) Duygu durum bozuklukları,

c) Madde, kumar veya alkol bağımlılığı.

ç) Organik mental bozukluklan,

d) İntihar girişimi, geçmiş self mutilasyon davranışlarına ait skarlan,

e) Dürtü denetim güçlükleri ile seyreden kişilik bozuklukları ve dürtü kontrol bozuklukları,

olanlara olumlu sağlık raporu verilmez.

(6) Şuur durumunu etkileyen, vücutta aşırı düşkünlük yapmış herhangi bir iç hastalığı olanlara olumlu rapor verilmez.

(7) Yivsiz silah ruhsatına yönelik sağlık raporu almak isteyen kişinin muayenesi mevcut durumuna göre yapılır. Hastalıklan bulunan fakat silah ruhsatı verilmesine esas teşkil edecek sağlık raporu alabilecek düzeyde yeterli görülenlerden, zamanla hastalığının kötüleşebilme ihtimali bulunanlara, hekim tarafından kontrol muayenesi zorunluluğu

getirilebilir. Belirli zaman sonra kontrol şartı ile verilen sağlık raporlarının takibi, kişiye ruhsatı veren birim tarafından yapılır. Öngörülen kontrol muayenesinin sonunda, hekim görüşlerini içeren sağlık raporu düzenlenir.

YEDİNCİ BÖLÜM Diğer Raporlar

Özel güvenlik görevlisi adayları için verilecek sağlık kurulu raporu

MADDE 24- (1) Özel güvenlik görevlisi sağlık kurulu raporu, ilgili mevzuat hükümlerine göre tam teşekküllü sağlık kurulunda düzenlenir.

(2) Belirlenen sağlık kriterlerine göre karar verilerek, raporun karar kısmına "silahlı özel güvenlik görevlisi olur", "silahsız özel güvenlik görevlisi olur" veya "özel güvenlik görevlisi olamaz" ibarelerinden uygun olanı yazılır. "Özel güvenlik görevlisi olamaz" kararı verilen kişiler için ilgili mevzuatın hangi madde ve fıkrasına göre karar verildiği yazılır.

(3) Raporda, kişinin sağlık sorunu var ise ICD tanı kodu, tanının gelecek seyrinin ne olacağı, tedavisinin mümkün olup olmadığı, tanı ve bulgular kısmma yazılır.

(4) Raporun açıklama bölümünde, kararı şarta bağlayan ve kesinliği tereddüde düşüren ifadelere yer verilmez.

(5) Özel güvenlik görevlisi adayları için verilecek sağlık kurulu raporları, Bakanlıkça belirlenen durum bildirir sağlık kurulu raporu formatına uygun şekilde e-Rapor sisteminde düzenlenir.

Nakdi tazminat tahakkukuna esas sağlık kurulu raporu

MADDE 25- (1) Kişiler, görev yaptıkları kurumdan alacakları sevk evrakı ile nakdi tazminat tahakkukuna esas sağlık kurulu raporu düzenlemeye yetkili sağlık hizmeti sunucularına başvurur. Şevkte kişinin nakdi tazminat tahakkukuna esas sağlık kurulu raporu için gönderildiği mutlaka belirtilir. Bu sağlık kurulu raporu tam teşekküllü sağlık kurulunda düzenlenir.

(2) Nakdi tazminat tahakkukuna esas sağlık kurulu raporunda yaralanmanın;

a) Basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte olup olmadığı,

b) Vücutta kemik kırılmasına neden olması halinde kırığın kişinin hayat fonksiyonlarına etkisinin hafif, orta veya ağır derecede olduğu,

c) Kişinin yaşamını tehlikeye sokacak derecede olup olmadığı,

ç) Araz bırakıp bırakmadığı,

hususlan aşağıdaki fıkralarda belirtilen hükümlere uygun biçimde belirtilir.

(3) Raporda yaralanmanın basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte olduğunun belirtilmesi halinde başkaca bir hüküm yazılmaz.

(4) Raporda yaralanmanın basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte olmadığının belirtilmesi halinde yaşamını tehlikeye sokup sokmadığı ve araz bırakıp bırakmadığı ayrıca belirtilir.

(5) Yaralanmada kemik kırığı olması halinde kırığın derecesi, yaşamı tehlikeye sokup sokmadığı ve araz bırakıp bırakmadığı belirtilir.

(6) Bu raporlar, Bakanlıkça belirlenen durum bildirir sağlık kurulu raporu formatına uygun şekilde e-Rapor sisteminde düzenlenir.

Patlayıcı madde işiyle iştigal edeceklere verilecek sağlık kurulu raporu

MADDE 26- (1) Sivil kullanım amaçlı patlayıcı maddelerin imali, ithali, satışı, satın alınması, taşınması, kullanılması, saklanması, depolanması ve koruma hizmetleri gibi patlayıcı madde işiyle iştigal etmek isteyenlerin muayene ve rapor işlemleri, Bakanlıkça yetkilendirilen sağlık hizmet sunucuları tarafından bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılır. Kişi hakkında tam teşekküllü sağlık kurulunda durum bildirir sağlık kurulu raporu düzenlenir.

(2) Patlayıcı maddelerin imali, ithali, satışı, satın alınması, taşınması, kullanılması, saklanması, depolanması ve koruma hizmetlerinin güvenli bir şekilde yerine getirilmesi için patlayıcı madde işiyle iştigal etmek isteyenlere olumlu sağlık kurulu raporu verilebilmesi için bu kişilerin aşağıdaki sağlık şartlarını haiz olması gerekir:

a) Psikolojik ve nörolojik açıdan sağlam olmalıdır.

b) Her iki üst ve alt ekstremite de kavrama yapabilme, güç kullanabilme ve hareket kabiliyeti tam olmalıdır.

c) Göz hastalıktan açısından görme şartları, düzeltmeli veya düzeltmesiz olarak en az 0,6 olmalıdır. Diplopi veya monoküler olmamalıdır. Gözde santral 20 derecede görme alanı defekti olmamalıdır. Gözde ptozis-hemiptozis olmamalıdır. Görmeyi zamanla azaltabilecek (katarakt, makula dejenerasyonu, retinopatiler) hastalığı olanlara yılda bir kez göz muayenesi istenir.

ç) Kişi etraftan gelen ses ve uyarıları fısıltı testi ile duyabilmeli, kişinin işitme ve yön tayini kabiliyeti olmalı, ciddi işitme kaybı olmamalıdır.

(3) Belirlenen sağlık kriterlerine göre değerlendirme yapılarak raporun karar kısmına "Patlayıcı madde işinde çalışabilir" veya "Patlayıcı madde işinde çalışamaz" ibarelerinden uygun olanı yazılır. Patlayıcı madde işinde çalışamaz karan verilen kişiler için hangi nedenle bu kararın verildiği sağlık kurulu raporuna yazılır.

(4) Patlayıcı madde işiyle iştigal etmek isteyen kişinin sağlık sorunu var ise ICD tanı kodu, tanının gelecek seyrinin ne olacağı, tedavisinin mümkün olup olmadığı, raporun tam ve bulgular kısmına yazılır.

Evlilik öncesi durum bildirir sağlık raporu

MADDE 27- (1) Evlilik öncesi sağlık raporu, kişilerin evlenmeye engel bir hastalığının bulunmadığını gösteren sağlık raporudur. Evlilik öncesi sağlık raporunun, eş adaylarından birinin kayıtlı olduğu aile hekimi veya başka bir hekim tarafından eş adaylarının birlikte başvurmaları suretiyle düzenlenmesi esastır.

(2) Başvuru için her iki eş adayının, Bakanlığın elektronik sağlık sistemleri üzerinden evlilik öncesi sağlık raporu başvuru ve aydınlatılmış onam formu ile evlilik öncesi muayene bilgi formunu doldurmaları gerekir.

(3) Eş adaylarının anamnez işlemleri ve fizik muayeneleri ayrı ayrı yapılır, ancak evlilik öncesi danışmanlık hizmetlerinin eş adaylarına birlikte verilmesi esastır.

(4) Süreç boyunca kişisel verilerin korunması ile ilgili mevzuat hükümlerine göre eş adaylarının özel yaşamının gizliliği ve mahremiyeti ile hasta haklarına özen gösterilir.

(5) Muayene ve laboratuvar tetkikleri ile gerekli durumlarda görüntüleme tetkikleri yapılır.

(6) Eş adaylarına, Bakanlıkça yayımlanan evlilik öncesi danışmanlık rehberine göre danışmanlık hizmeti verilir.

(7) Test sonuçlarmda herhangi bir sorun saptanmaması durumunda; hekim tarafından kişilerin tekrar fiziki olarak başvurmasma gerek kalmaksızın Bakanlıkça belirlenen formatta evlilik öncesi sağlık raporu düzenlenerek elektronik ortamda onaylanır ve kişilerin Bakanlığın elektronik sağlık sistemleri üzerinden rapora erişimi sağlanır.

(8) Evlilik öncesi sağlık raporu formatında belirlenen hususlar dışında, raporda laboratuvar sonuçları, hastalık tanılan gibi ilave bilgilere yer verilemez ve belge eklenemez.

(9) Evlilik öncesi danışmanlık, muayene ve sağlık raporu verilmesine ilişkin süreçler, Bakanlıkça yayımlanan evlilik öncesi sağlık raporu usul ve esaslarına uygun olarak yürütülür.

Maluliyet tespit işlemleri

MADDE 28- (1) 5510 sayılı Kanunun 95 inci maddesi hükmü gereği, aynı Kanun kapsamında sigortalı sayılanlarm, maluliyet (çalışma gücü kaybı, iş kazası veya meslek hastalığı sonucu tespit edilen meslekte kazanma gücünün kaybı gibi) durumlarının tespitine yönelik düzenlenecek sağlık raporları, Bakanlıkça belirlenen Maluliyet Tespit İşlemlerine Esas Sağlık Kurulu Raporu formatına uygun olarak Sosyal Güvenlik Kurumu MEDULA e-Rapor sisteminde düzenlenir.

(2) Raporlarda; anlaşılır ve sade bir dil kullamlır, kelimeler, tıbbi terimler kısaltma yapılmadan tam olarak yazılır ancak gerek duyulması halinde uluslararası kısaltmalar kullanılır. Kişiye ait fizik muayene bulgulan, laboratuvar bulguları gibi bilgiler kişinin sağlık durumunu net ve eksiksiz biçimde tanımlayacak şekilde kapsamlı olarak yazılır. Bu raporlarda çalışma gücü kayıp oranı, engellilik oranı gibi oranlar yazılmaz.

(3) Meslek hastalıkları nedeniyle düzenlenecek raporların anamnez başlığında; iş yeri öyküsünü de içerecek şekilde detaylı mesleki anamnez yazılır.

(4) Meslek hastalıkları nedeniyle düzenlenecek raporlarda, meslek hastalığı ön tanısı veya mesleki şüphe olması durumlarında "meslek hastalığı ön tanısı" veya "mesleki şüphe" ibareleri yazılır. Meslek hastalığı olmayan durumlarda ise "Meslek hastalığı değildir." ibaresi yazılır.

(5) Meslek hastalıktan nedeniyle düzenlenecek raporlarda, tıbbi karara ilişkin açıklamalar, rapor formatının açıklama alanına yazılır.

(6) İş kazası nedeniyle düzenlenecek raporlarda, tıbbi durumun iş kazasına bağlı olduğu hallerde "İş kazasına bağlıdır." ibaresi yazılır. İş kazasına bağlı olmayan sekel/tanılar varsa bunlara ait muayene bulguları ve tanı yazıldıktan sonra, "İş kazasına bağlı değildir." ibaresi yazılır.

(7) Hekimlerin, kişilerin sağlık durumlarına ilişkin ek bilgi ve açıklamaya ihtiyaç duymaları halinde, rapor formatının açıklama alanı kullanılır.

(8) Rapor türü olarak maluliyet raporu veya meslek hastalığı seçilmiş ise rapor formatının karar alanına "Karar Sosyal Güvenlik Kurumunca verilecektir." ibaresi yazılır.

Refakat iznine esas sağlık kurulu raporu

MADDE 29- (1) Refakat iznine esas sağlık kurulu raporları üç hekimli sağlık kurulunda düzenlenir.

(2) Raporda hastanın ICD tanı/tanılan, genel sağlık durumu, refakati gerektiren tıbbi sebepler, refakat edilmediği takdirde hayati tehlikenin bulunup bulunmadığı, birden fazla tanı varsa hangi tanı/tanılann hayati tehlike kapsammda değerlendirildiği, sürekli ve yakın

bakımın gerekip gerekmediği ve varsa refakat edecek kişinin taşıması gereken özel nitelikler açıkça ifade edilir. Raporda "refakat izni kullanması uygundur", "refakat izni kullanması uygun değildir" şeklinde bir karara veya refakat izni kullanacak kişinin isim ve kimlik bilgilerine yer verilmez. Refakat izninin aynı anda tek kişi tarafından kullanılması zorunludur.

(3) Refakat iznine esas sağlık kurulu raporu, bir defada en fazla üç ay süreli düzenlenebilir. Bu raporun geçerlilik süresi, kurul tarafından gerek görülmesi halinde, en fazla üç aya kadar daha uzatılabilir. Bu sürenin sonunda ücretsiz refakat izni için genel durum değerlendirmesi amaçlı durum bildirir sağlık kurulu raporu düzenlenir.

(4) Aynı kişiye aynı tanıda düzenlenecek ücretli refakat izni sağlık kurulu raporlarının geçerlilik süresi, toplamda altı ayı geçemez.

Sağlık mazereti sebebiyle yer değişikliğine esas sağlık kurulu raporu

MADDE 30- (1) Sağlık mazereti sebebiyle yer değişikliği için gerekli sağlık kurulu raporları tam teşekküllü sağlık kurulunda düzenlenir.

(2) Hastalığının tanısı ve bulguları raporda açıkça belirtilir. Kişinin rapora esas laboratuvar sonuçlan, görüntüleme tetkik raporu, raporun ilgili bölümüne yazılır.

(3) Raporda hastalığın gerektirdiği uygun iklim ve çalışma koşulları, tedavisi için ihtiyaç duyulan uzmanlık dalı/dalları, tedavisinin yürütüleceği sağlık tesisinin nitelikleri ile sürekli olarak başkasının yardımına veya bakımına ihtiyaç duyup duymadığı gibi ihtiyaç duyduğu sağlık hizmetleri ve yaşam koşullan belirtilir.

(4) Sürekli takibin gerekmediği, belirli sürelerde kontrol muayenesi yapılarak hastalığın takibinin sağlandığı hallerde tedavinin o il sınırları içerisinde yapılamadığına karar verilemez.

(5) Bu rapora istinaden görev yeri değişikliği yapılıp yapılmayacağına, kişinin görev yaptığı kurum tarafından karar verilir.

Atamaya esas sağlık kurulu raporu

MADDE 31- (1) Atamaya esas sağlık raporları tam teşekküllü sağlık kurulunda düzenlenir.

(2) Kişinin genel sağlık değerlendirmesi yapılarak var ise tanı ve bulgular yazılır. Kişinin rapora esas laboratuvar sonuçlan, görüntüleme tetkik raporu, raporun ilgili bölümüne yazılır. Sağlık, eğitim, çocuk bakımı, yaşlı bakımı gibi toplu yaşam alanlannda çalışacak kişiler için, bulaşıcı hastalık risk değerlendirmesine esas olmak üzere kişinin aşılanma durumu, raporda yer verilmemek suretiyle hekim tarafından tetkik edilir.

(3) Yükseklik, sıcaklık, iklim koşullan, uzun yolculuk gibi kişinin genel sağlık durumunu olumsuz etkileyebilecek bir durum olup olmadığı raporda belirtilir.

(4) Mesleğe yönelik özel sağlık kriterlerinin belirlenmediği durumda o mesleğin yapılıp yapılamayacağına dair özel ibareye yer verilmez. Ancak kişinin psikiyatrik rahatsızlığı var ise bu rahatsızlığın görevini yapmasına engel olup olmadığı yazılır. Birinci ve ikinci fıkraya göre belirtilen tam, bulgu ve açıklamalara göre mesleğin yapılıp yapılamayacağı karan ilgili kurum tarafından verilir.

(5) Bir mesleğin veya işin yapılıp yapılamayacağına dair sağlık raporlarında verilen kararlar, sadece tıbbi görüş amacı taşır. Kişinin eğitim, beceri gibi mesleki yeterliliğini kapsamaz.

Evde eğitim, evde destek eğitimi ve öğrenim yeri değişikliği sağlık kurulu raporu

MADDE 32- (1) Bu sağlık raporları, zorunlu öğrenim çağındaki özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerden sağlık problemi sebebiyle en az on iki hafta süreyle örgün eğitim kurumlanndan veya 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumlan Kanunu kapsamında faaliyet gösteren özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile özel eğitim ve rehabilitasyon birimlerinden yararlanamayacağı ya da yararlanması durumunda sağlığı açısından risk oluşacak olması veya örgün eğitime katılımın tıbben mümkün olmaması halinde velinin yazılı talebi üzerine üç hekimli sağlık kurulunda düzenlenir.

(2) Raporda hastanın örgün eğitime devam edemeyeceği süre, devam etmesi halinde oluşacak sağlık riskleri ve örgün eğitime katılmamasının tıbbi gerekçesi belirtilir.

(3) Raporda aynca; öğrencinin hastalığının gerektirdiği uygun yaşam koşullan, tedavisi için ihtiyaç duyulan uzmanlık dalı/dallan, tedavisinin yürütüleceği sağlık tesisinin nitelikleri ile sürekli olarak başkasının yardımına veya bakımına ihtiyaç duyup duymadığı hususları gibi ihtiyaç duyduğu sağlık hizmetleri ve yaşam koşulları belirtilir.

(4) Öğrenciye sağlık mazereti sebebiyle öğrenim yeri değişikliği sağlık raporu verilebilmesi için hastalık tanısının Bakanlıkça yayımlanmış tanılar arasında olması gerekir.

Yaşlı bakım merkezleri, huzurevleri, kadın konukevleri, yurt gibi toplu yaşam alanlarında kalmak amaçlı sağlık raporu

MADDE 33- (1) Toplu yaşam merkezlerinde kalmak amacıyla düzenlenecek raporlar, Bakanlıkça belirlenen durum bildirir tek hekim sağlık raporu formatında düzenlenir.

(2) Kişinin bulaşıcı hastalığının olup olmadığı, aktif alkol veya madde kullanımı, ruhsal hastalık durumu, fiziksel bir fonksiyon kaybı, özel diyet gerektiren hastalık durumu değerlendirilir.

(3) İkinci fıkraya göre yapılacak değerlendirme için kişisel sağlık bilgi formunda kişinin kendisi/velisi/vasisi tarafından verilen beyan ve genel tıbbi muayene esas alınır. Hekim tarafından gerek görülmesi halinde gerekli tetkikler istenir ve kişinin bulaşıcı hastalıklara yönelik aşı eksiklikleri bulunması halinde bilgilendirme yapılır. Aşılanma durumundaki eksiklikler, raporda da belirtilir.

Sporcu lisansı sağlık rapora

MADDE 34- (1) Spor dallan sağlık risk sınıflaması, spora katılım sağlık durumu değerlendirme formu, sağlık durum belgesi, sporcu fiziksel değerlendirme muayene formu, sporcular için durum bildirir sağlık raporu içerik ve formatları ile sporcu sağlık raporu süreçlerine dair usul ve esaslar Bakanlık ve Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından müştereken belirlenerek yayımlanır.

(2) Sporcu lisansı dışında, okul sporları lisansı veya sosyal aktivite amaçlı spor faaliyeti için sağlık raporu düzenlenmesine gerek yoktur. Sağlık durum belgesi ile spora katılım sağlanır.

(3) Engelli sporcular için engelli sağlık kurulu raporuyla lisans işlemleri yapılır.

Sürücü ve sürücü adayları sağlık raporları

MADDE 35- (1) Sürücü sağlık raporu, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 41 inci maddesinin ikinci fıkrasına dayanılarak çıkarılan yönetmelik ve bu Yönetmeliğe göre e-Rapor sistemi üzerinden düzenlenir.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı aday, öğrenci ve personel sağlık raporları

MADDE 36- (1) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli, öğrencileri ve bunların adayları ile askerlik yükümlülerinin görevlerine uyarlık bakımından sağlık yeteneklerini tespit etmek amacıyla yapılacak muayene ve düzenlenecek sağlık raporları, 31/10/2016 tarihli ve 2016/9431 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği ve bu Yönetmelik hükümlerine göre düzenlenir.

(2) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli, öğrencileri ve bunların adayları ile askerlik yükümlülerinin görevlerine uyarlık bakımından sağlık yeteneklerini tespit etmek amacıyla yapılacak muayene ve düzenlenecek sağlık raporları, Bakanlıkça yayımlanan Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Sağlık Kuruluşları Listesi'nde yer alan sağlık hizmet sunucuları tarafından düzenlenir.

Uçucu ve dalgıç/denizaltıcı sınıfı sağlık kurulu raporları

MADDE 37- (1) Uçucu sağlık raporları ile denizaltıcı ve dalgıç sağlık raporları sadece Uçucu, Denizaltıcı ve Dalgıç Sınıfı Raporlan Vermeye Yetkili Hastaneler Listesi'nde yer alan hastaneler tarafından ilgili mevzuatına göre düzenlenir.

Gemiadamı sağlık raporu

MADDE 38- (1) Gemiadamı sağlık raporu, gemiadamı adayı veya gemiadamına yapılacak muayene ve tetkikler sonucu denizde çalışmaya uygunluğunu gösterir sağlık raporudur. Bu raporlar ilgili mevzuatı ve bu Yönetmelik hükümlerine göre düzenlenir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Adli Hekimlik Hizmetleri

Adli raporların düzenlenmesi ve formatı

MADDE 39- (1) Sağlık kuruluşlarınca yürütülen adli hekimlik hizmetleri; travmaya bağlı adli vakaların değerlendirilmesi ve bunlara ait adli raporların düzenlenmesi ile adli ölü muayenesi ve otopsi işlemleridir. Sağlık kuruluşlarınca yürütülen adli hekimlik hizmetleri; kimlik tespiti, cinsel saldırı olgulannın değerlendirilmesi, yaş tayini, maluliyet, işgücü kaybının değerlendirilmesi, ceza ehliyeti ve hukuki ehliyet tespiti ile kişinin işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarım algılama ve/veya davranışlarını yönlendirme yeteneğinin yeterince gelişip gelişmediğinin değerlendirilmesi gibi hizmetleri kapsar.

(2) Hekimin bilirkişi olarak görevlendirilmesi durumunda, bilirkişilik görevinin icrasında 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve 12/1/2011 tarihli ve

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun bilirkişilik ile ilgili hükümleri, aşağıdaki hususlar dikkate alınarak uygulanır:

a) Bilirkişiler, hakimler veya mahkemeler ile soruşturma evresinde Cumhuriyet savcısı tarafından belirlenir. Kanunlann belirli konularda görevlendirdiği resmi bilirkişiler öncelikle atanır.

b) Resmi bilirkişilikle görevlendirilmiş olanlar, bilirkişilik görevini kabul etmekle yükümlüdür. Usulünce çağrıldığı halde yasal bir sebep olmaksızın gelmeyen veya görüş bildirmekten çekinen bilirkişiler hakkında ilgili mevzuatı gereğince disiplin cezası uygulanır.

c) Bilirkişi olarak görevlendirilen hekim, görevini yerine getirirken zorunlu saydığı soruları, mağdur, şüpheli veya sanığa yöneltebilir. Ayrıca, görevini yerine getirmek amacıyla bilgi edinmek için şüpheli veya sanık dışındaki kimselerin de bilgilerine başvurabilir.

(3) Adli vakaların muayenesinde ve rapor tanziminde, şüpheli veya sanık ile mağdur ve diğer kişilerin beden muayenesi, bu kişilerin vücudundan örnek alınması ve bu numuneler üzerinde yapılacak moleküler genetik incelemeler, ölünün kimliğini belirleme, adli muayene ve otopsi işlemlerinde ilgili mevzuat düzenlemelerine uyulur.

(4) Adli hekimlik işlemlerinin yürütülmesi ve takibi il sağlık müdürlüklerince yapılır. Bu amaçla, adli hekimlik hizmetlerinin düzenlenmesine ve izlenmesine yönelik olarak, il sağlık müdürlükleri bünyesinde bir birim oluşturulur veya mevcut birimlerden birisi bu işlemler için görevlendirilir.

(5) Adli hekimlik hizmetlerinin ne şekilde sunulacağı, yapılacak düzenlemeler ve alınacak tedbirler, ildeki adli makamlar ve kolluk ile koordine edilerek aşağıda belirtilen ilkeler doğrultusunda yürütülür:

a) Hizmet planlaması; ildeki adli teşkilat yapılanması da dikkate almarak büyükşehir belediyesi statüsündeki il merkezleri, diğer il merkezleri ve ilçe düzeyinde ayn ayn yapılır.

b) Adli tıp hizmetleri, Adli Tıp Kurumuna bağlı birimler ve adli tıp anabilim dalı olan üniversitelerin bulunduğu il ve ilçe merkezlerinde, bütünüyle bu kurumlar tarafından veya bunların yanı sıra Bakanlığa bağlı sağlık kuruluşları tarafından desteklenerek birlikte yürütülür. Bu kuramların bulunmadığı yerlerde ise bütünüyle Bakanlığa bağlı sağlık kuruluşlarınca yerine getirilir.

c) Adli hizmetlerin aksatılmadan yürütülmesi amacıyla, mesai saatleri içi ve dışı için ayrı ayrı planlama yapılmak suretiyle yeterince sağlık hizmet sunucusu ve personel görevlendirilir. Birden fazla sağlık kuruluşunun bulunduğu yerleşim birimlerinde görevlendirilecek kuruluş sayısı, iş yükü ve ulaşım imkanları dikkate alınarak tespit edilir. Birden fazla sağlık kuruluşunun görevlendirilmesi durumunda, adli travmatoloji vakalarının muayenesi ile rapor tanzimi, gerektiğinde otopsi hizmeti ve diğer hizmetler için bu kurumlar arasındaki iş bölümü açık bir şekilde belirlenir.

ç) Mesai saatleri dışında adli vakaların muayenesi ile rapor tanzimi gibi hizmetler, varsa 24 saat hizmet veren ve tanı-tedavi imkanlan en geniş ve merkezi konumdaki sağlık kuruluşunca/kuruluşlannca yerine getirilir. Otopsi hizmetleri için icapçı personel görevlendirmesi esas alınır.

d) Yataklı tedavi kuramlarında adli hekimlik hizmetleri, varsa adli tıp uzmanlarınm sorumluluğu altında yürütülür; yoksa acil servis veya başhekimlikçe belirlenecek başkaca bir birim, bu hizmetlerden birinci derecede sorumlu olmak üzere görevlendirilir.

e) Adli hekimlik hizmeti verecek sağlık kuruluşları ile gerektiğinde otopsi hizmeti verecek icapçı personelin ad, soyad ve iletişim bilgilerini içeren listeler, mesai saatleri içi ve dışı için ayn ayrı bilgi ihtiva edecek şekilde ve aylık olarak düzenlenir ve Cumhuriyet Başsavcılıklanna gönderilir.

Adli vakaların muayenesi ve rapor tanzimi

MADDE 40- (1) Bir suça ilişkin olarak şüpheli veya sanık ile mağdur ve diğer kişilerin beden muayenesi, bu kişilerin vücudundan örnek alınması ve muayene sonucunda rapor tanzimi, 5271 sayılı Kanun ve bu Kanuna istinaden çıkanlan ilgili mevzuata göre yapılır.

(2) Kolluk kuvvetlerince zor kullanılarak yakalanan veya yakalanıp gözaltına alınan kişilerin sağlık kontrolü ve rapor tanzimi, 1/6/2005 tarihli ve 25832 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinde yer alan hükümlere göre yapılır.

(3) Adli vakaların muayenesinde tıbbi deontoloji kurallarına uyulur.

(4) Adli muayene ve sonucunda rapor tanzimi işleminin, yetkili bir resmi makamın usulünce talebi üzerine yapılması esastır. Bu çerçevede, muayene ve sonucunda rapor tanzimi için adli vaka olarak hekime gönderilen kişinin gönderilme işleminin, ilgili Kanunda belirtilen adli makamlarca veya adli makamların emri altındaki kolluk görevlileri aracılığı ile yapılması gerekir.

(5) Şüpheli veya sanık üzerinde iç beden muayenesi yapılabilmesi ya da vücudundan kan veya benzeri biyolojik örneklerle saç, tırnak veya tükürük gibi örneklerin alınabilmesi için hakim, mahkeme veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısının karan ve istemi gerekir. Cinsel organlar ve anüs bölgesinde yapılacak muayeneler de iç beden muayenesi kapsamında değerlendirilir. Şüpheli veya sanık üzerinde dış beden muayenesi, hakim, mahkeme veya Cumhuriyet savcısı ile emrindeki adli kolluk görevlilerinin talebiyle yapılır.

(6) Mağdurun vücudu üzerinde dış veya iç beden muayenesi yapılabilmesi veya vücudundan kan veya benzeri biyolojik örneklerle saç, tükürük, tırnak gibi örnekler alınabilmesi için 5271 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi hükmü ile ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

(7) Genital muayene taleplerinin, 5271 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine uygun olması zorunludur.

(8) Çocuğun soybağının araştırılması amacıyla yapılacak işlemler için hakim veya mahkeme kararı gerekir.

(9) Suçun aydınlatılmasını sağlamak amacıyla şüpheli, sanık veya diğer kişilerin kendi rızaları ile başvurulan halinde, soruşturma safhasında Cumhuriyet savcısının, kovuşturma aşamasında hakim veya mahkeme karan ile tıbbi muayeneleri yapılabilir ya da vücutlarından örnek alınabilir.

(10) Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliğinde belirtilen hallerde yakalanan kişinin gözaltına alınacak olması veya zor kullamlarak yakalanması durumunda hekimce yapılması öngörülen sağlık kontrolü, Cumhuriyet savcısı ile emrindeki adli kolluk görevlilerinin talebiyle yapılır.

Muayene yapmaya ve rapor tanzimine yetkili kişiler

MADDE 41- (1) Adli vakalann muayenesi ve rapor tanzimi işlemi, mutlaka hekimlik yapma yetkisine sahip kişilerce, muayeneyi yapanın çalıştığı kurumun bu işe uygun bir mekanında yapılır. Kadının muayenesi, istemi halinde ve olanaklar elverdiğinde bir kadın hekim tarafından yapılır. Muayene edilecek kadının talebine rağmen bir kadın hekimin bulunmasına olanaklann elvermediği durumlarda, muayene sırasında hekim ile birlikte bir başka kadın sağlık mesleği personelinin bulundurulmasına özen gösterilir.

(2) Fizik kimliğinin tespiti açısından, kişinin ağzındaki dişlerin incelenmesi ve diş izlerinin alınması diş hekimi tarafından yapılır.

(3) Kişilerin dış beden muayenesi kapsamında değerlendirilebilecek tıbbi görüntüleme, laboratuvar tetkikleri ve benzeri işlemler, hekim gözetiminde sağlık mesleği mensubu diğer yetkili bir kişi tarafından da yapılabilir.

Adli vakaların işlem önceliği

MADDE 42- (1) Sağlık kuruluşlarında, acil vakalar hariç olmak üzere, adli vakalann muayenesine ve rapor tanzimine öncelik tanınır.

(2) Adli vakalann muayene ve rapor tanzimi işlemleri, on günü geçmemek üzere en kısa sürede sonuçlandınlarak gönderen adli makama bildirilir. Tanıya yönelik tetkik işlemlerinin uzaması ve bu sürenin aşılması söz konusu ise aynı süre içinde durum gerekçeleri ile birlikte ilgili adli makama bildirilir.

Hekimin bilirkişi olarak davete icap zorunluluğu

MADDE 43- (1) Cumhuriyet savcısı, hakim veya mahkeme tarafından adli vakanın muayenesi talep edilen sağlık kuruluşunda görevli hekim, resmi bilirkişi olarak bu görevi kabul etmek zorundadır.

(2) Hekim vakayı değerlendirir, tespit edilen bulgular ışığında sağlık raporunu düzenler. Gerekli hallerde, bir adli tıp uzmanından veya ilgili branş uzmanından konsültasyon isteyebilir. Adli Tıp Kuruntuna veya üniversitelerin adli tıp ile ilgili bölümüne vakayı sevk edebilir. Bu durumda hekim, kendisini görevlendiren Cumhuriyet savcısına, hakime veya mahkemeye durumu gerekçeli olarak raporlar. Cumhuriyet savcısı veya mahkeme ya da hakimin şevke ilişkin bu görüşü kabul etmemesi halinde, hekim yasal zorunluluk gereği adli makamların talebi doğrultusunda hareket eder.

Adli vakalarda tıbbi gereklilikler kapsamında yapılacak muayene ve tedaviler

MADDE 44- (1) Adli vakalarda, Cumhuriyet savcısı veya hakim kararı aranmaksızın sağlık durumunun gerekliliklerine uygun olarak kişinin hayatını ve sağlığım korumaya yönelik olarak tıbbi muayene ve tedavi amaçlı müdahaleler yapılabilir. Bu muayene ve müdahaleler sırasında, suç delillerinin kaybolmamasına özen gösterilir.

Kimlik tespiti

MADDE 45- (1) Adli vakalarda muayene edilmek üzere getirilen kişinin resmi evrakta belirtilen kişi olup olmadığı kontrol edilir. Kişinin kimliği konusunda şüpheye düşülmesi halinde durum derhal Cumhuriyet başsavcılığma bildirilir. Kişinin kimlik kontrolünde, yasal olarak geçerli bir kimlik belgesi ibrazı esastır. Böyle bir belge ibraz edilememesi halinde, durum raporda belirtilir ve tıbbi kimlik bilgileri yazılır.

Muayene edilenin bilgilendirilmesi

MADDE 46- (1) Adli vakalarda muayene edilen kişi, muayene ve yapılacak işlemler hakkında hekim tarafından bilgilendirilir. İlgilinin, buna rağmen muayene yapılmasına ve vücudundan örnek alınmasına rıza göstermemesi halinde, bu durum tutanakla tespit edilerek ilgili adli makama bildirilir ve alman talimata göre işlem tesis edilir.

Kişilerin sağlığına zarar vermeme

MADDE 47- (1) Adli vakalarda muayeneye getirilen kişinin üzerinde beden muayenesi yapılabilmesi ya da vücudundan kan veya benzeri biyolojik örneklerle saç, tırnak veya tükürük gibi örneklerin alınabilmesi için müdahalenin, kişinin sağlığına açıkça ve öngörülebilir zarar verme tehlikesinin bulunmamasma dikkat edilir.

Adli muayenede dikkat edilecek hususlar ve muayene koşulları

MADDE 48- (1) Adli vaka olarak sevk edilen kişi, hekim tarafından bizzat görülerek muayene edilir. Başkasının ifadesine dayanılarak rapor tanzim edilmez.

(2) Muayene ve tetkikler sırasında temel insan hak ve hürriyetleri ile mahremiyete saygı kurallarına riayet edilir.

(3) Muayenenin diğer kişilerin göremeyeceği ve duyamayacağı bir ortamda yapılması, muayene esnasında hekim ile muayene edilen kişinin yalnız kalmaları ve muayenenin hekim-hasta ilişkileri çerçevesinde gerçekleştirilmesi esastır. Hekimin gerek görmesi halinde bir sağlık mesleği mensubu personel muayene ortamında hazır bulundurulabilir. Ancak hekim, kişisel güvenlik endişesi ile muayenenin kolluk görevlisinin gözetiminde yapılmasını isteyebilir. Bu durumda, hekimin isteği belgelendirilerek yerine getirilir.

(4) Muayene edilecek kişi kadınsa ve talebine rağmen bir kadın hekimin bulunması mümkün olmamışsa, hekim ile birlikte bir başka kadın sağlık mesleği mensubu personel muayene ortamında bulundurulur.

(5) Muayeneyi yapan hekim, bütün adli vakalarda ve gözaltına alınmış kişilerin muayenesi esnasında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan işkence neticesi sebebiyle ağırlaşmış işkence ve eziyet suçlannın işlendiği yolunda herhangi bir bulguya rastlaması halinde, durumu derhal Cumhuriyet savcısına bildirir. Bu durumda 1/6/2005 tarihli ve 25 832 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Ceza Muhakemesinde Beden Muayenesi, Genetik İncelemeler ve Fizik Kimliğin Tespiti Hakkında Yönetmeliğin 7 nci ve 8 inci maddelerine göre işlem yapılır.

(6) Adli vakalarda, suçun aydınlatılmasına katkıda bulunabilecek delil ihtiva etmesi muhtemel elbise ve benzeri materyalin saklanması için gerekli tedbirler alınır veya tedbirlerin alınması hususu kolluk kuvvetlerine hatırlatılır.

Numune alınması ve iletilmesi

MADDE 49- (1) Adli vakalarda muayene edilen kişinin bedeninden numune alınması gerekiyorsa, bu işlem usulünce yapılır. Numunelerin kurum içi veya başka bir kuruma gönderilmesi sırasında örneklerin değiştirilmemesi ve dış koşullardan etkilenip bozulmaması için gerekli önlemler alınır.

Adli raporların düzenlenmesi

MADDE 50- (1) Adli raporlar, bütünüyle muayeneyi yapan hekimin tespit ettiği objektif bulgulara, konsültasyonlara ve tetkik sonuçlannın incelenmesi ile mesleki bilgileri ışığında yapacağı değerlendirmelere dayanılarak, tarafsız bir şekilde düzenlenmelidir.

(2) Raporlarda anlaşılır ve sade bir dil kullanılır; kelimeler, özellikle tıbbi terimler, kısaltma yapılmadan tam olarak yazılır, adli rapor formları eksiksiz olarak doldurulur ve olayın öyküsü, kişiye ait özgeçmiş, fizik muayene bulgulan, muayene tarihi ile saati ve varsa yapılan konsültasyon değerlendirmeleri açıkça belirtilir.

(3) Adli raporlarda, varsa travmanın basit bir tıbbi müdahale ile giderilebilecek nitelikte olduğu/olmadığı değerlendirmesi yapılır, yaşamı tehlikeye sokan bir durum olduğu/olmadığına mutlaka yer verilir. Yaralanma suçunun neticesi sebebiyle ağırlaşmış diğer halleri ayn ayn belirtilir. Kemik kınğı saptanmışsa tanımlanır ve hayati fonksiyonlara etkisi belirtilir, birden fazla kırık varsa skorlama yapılarak ağırlığı hesaplanır.

(4) Raporda, saptanan bulgulara, varsa travmatik lezyonlara ve yapılmışsa tetkik sonuçlanna ayrıntılı olarak yer verilir. Adli değerlendirmede "yaşamsal tehlike" karan verilmişse, karara dayanak teşkil eden bulgular raporun sonuç kısmında mutlaka belirtilir. Adli makamlar tarafından sorulan sorular muhakkak cevaplandırılır. Sorulmamış olmakla birlikte adli soruşturmanın boyutunu etkileyebilecek durumlar varsa rapora yazılır.

(5) Muayenesi yapılan kişinin alkollü olup olmadığı dikkate alınır. Hekimce gerekli görülmesi veya adli makamın ya da kolluğun talebi halinde, kişinin alkollü olup olmadığı tespit edilir ve sonuca raporda yer verilir.

(6) Raporların düzenlenmesinde ve işlem süreçlerinde gizlilik kurallarına uyulur.

(7) Adli raporlar, e-Rapor sistemi üzerinden ve Bakanlıkça belirlenen formatlara uygun olarak düzenlenir.

(8) Bakanlık sistemlerine aktanlan tetkik sonuçlan, görüntüleme kayıt ve raporları ile tıbbi belgeler ayrıca arşivlenmez veya onaylanmaz, kişiye verilmez. Adli makamlarca kişi veya vekili ile paylaşılmaması gerektiğine karar verilen raporlar, elektronik sistemler üzerinden kişinin erişimine açılmaz.

(9) Tespit edilen bulgular ışığında mümkünse kesin rapor düzenlenir. Ancak mevcut muayene ve laboratuvar bulgulan kişi hakkında kesin rapor düzenlenmesi için yeterli değilse, hastamn bir üst sağlık kuruluşuna şevki sistem üzerinden yapılır.

Ölü kimliğini belirleme, otopsi ve ölü muayenesi

MADDE 51- (1) Hekimler, adli hekimlik hizmeti kapsamında, Cumhuriyet savcılannca ölü kimliğini belirlemek ve adli muayene yapmak, otopsi yapmak, yeni doğanın cesedinin adli muayenesini veya otopsisini yapmak, zehirlenme şüphesi üzerine inceleme

yapmak üzere görevlendirilebilir. Bu durumlarda 5271 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ile mesleki ve adli hekimlik bilgilerine göre işlem yapılır.

(2) Ölü muayenesi ve defin ruhsatı düzenlenmesinde aşağıdaki kurallara uyulur:

a) Ölünün muayenesi ve defin ruhsatı düzenleme işlemi, belediye hekiminin bulunduğu yerleşim yerlerinde, varsa bu hekimlerce yapılır. Belediye hekiminin olmadığı yerlerde bu işlem, o yerleşim biriminde otopsi hizmeti vermek üzere görevlendirilmiş hekimlerce yerine getirilir. Vatandaşların bu konuda mağdur edilmemesi için adli hekimlik hizmetleri kapsamında il sağlık müdürlüklerince gerekli önlemler almır.

b) Ölüm esnasında ölüme sebep olan hastalığı tedavi eden hekim tarafından ve ölüm olayı hastanede meydana gelmişse bu kurum tarafından da defin ruhsatı düzenlenebilir.

c) Ölüm olayının adli yönü olduğu veya bir bulaşıcı hastalık sonucu meydana geldiği düşünülüyorsa, ilgili adli makamlar veya il sağlık müdürlüğü bilgilendirilir.

(3) Adli makamlarca sağlık hizmet sunucularına gönderilen ölü muayenesi ve otopsi işlemlerine ilişkin bedeller, ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından karşılanır.

Adli olaya taraf olan kişilere sağlık hizmet sunumu ve ödeme esasları

MADDE 52- (1) Adli makamlarca sağlık durumlarının belirlenmesi ve adli rapor düzenlenmesi amacıyla gönderilen sanık, şüpheli, mağdur ve müşteki durumundaki kişiler veya hekim muayenesi sonucunda adli olaya taraf olduğu şüphesi oluşan kişiler, adli olaya taraf kişi kabul edilir.

(2) Hekim muayenesi sonucunda adli olaya taraf olduğu şüphesi oluşan kişi/kişiler hakkında adli rapor düzenlenir ve sağlık hizmet sunucusunda bulunması halinde kolluk irtibat görevlisine bilgi verilir. Sağlık hizmet sunucusunda kolluk irtibat görevlisi bulunmaması halinde kolluk kuvvetine en kısa sürede bildirilir, kolluk kuvveti gelene kadar kişi/kişiler uygun bir ortamda bekletilir.

(3) Adli olaya taraf olan ve adli makamlarca tedavi amacıyla gönderilen sanık, şüpheli, mağdur ve müşteki durumundaki kişilerin tıbbi muayene, kontrol, tetkik ve tedavilerine ait giderler, ilgilinin sosyal güvencesi bulunması halinde tabi olduğu kurum tarafından karşılanır.

(4) Herhangi bir nedenle sosyal güvencesi bulunmayan kişilerin tıbbi muayene, kontrol, tetkik ve tedavilerine ait giderleri Bakanlıkça karşılanır.

(5) Özel sağlık hizmet sunuculanna adli rapor düzenlenmesi amacıyla sevk yapılamaz. Kamu üniversite hastanelerine sağlık hizmet sunucularınca yapılan şevkler dışında düzenlenen adli rapor bedelleri Bakanlıkça karşılanmaz. Ancak yargı faaliyetinin etkin bir şekilde yapılabilmesi amacıyla mahkeme ve savcılıklarca ivedi olduğu değerlendirilerek doğrudan kamu üniversite hastanelerine gönderilen kişilere düzenlenen adli rapor bedelleri, sağlık hizmet sunucusunun bulunduğu ilin il sağlık müdürlüğü tarafından karşılanır.

(6) Tedavi amaçlı başvurularda muayene bedelinin ilgili kurum tarafından karşılandığı durumlarda rapor bedeli aynca talep edilemez.

(7) Mahkemeler veya savcılıklarca maluliyet değerlendirmesi, ceza ehliyeti ve hukuki ehliyet tespiti ile kişinin işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlanın algılama ve/veya davranışlarını yönlendirme yeteneğinin yeterince gelişip gelişmediğinin değerlendirilmesi, vasi tayin rapora, iş kaybı raporu, tarama raporlan, yaş tespiti gibi durum bildirir sağlık raporu düzenlenmesi amacıyla gönderilen kişilere düzenlenen rapor bedelleri; sevk belgesinde

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ödeneceği belirtilenler Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, belirtilmeyenler kişi tarafından ödenir.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Raporların Formatı ve Düzenlenmesi

Raporların formatı ve düzenlenmesi

MADDE 53- (1) Bu Yönetmelikte düzenlemesi bulunan raporlar ile bu Yönetmelikte düzenlemesi bulunmamakla birlikte ilgili mevzuatında formatı belirlenmemiş raporlann düzenlenmesinde uyulacak rapor formatları, Bakanlıkça belirlenerek internet sitesinde yayımlanır.

(2) Bakanlıkça yayımlanan rapor formatlarının yanı sıra e-Rapor sisteminde yer alan rapor formadan geçerli kabul edilir.

(3) Bakanlığa bağlı hastaneler, üniversite hastaneleri, diğer kamu kurumlanna ait sağlık kurum ve kuruluştan ile Bakanlıkça ruhsatlandınlmış özel hastaneler, özel tıp merkezleri ve birinci basamak sağlık hizmeti sunuculan Bakanlıkça belirlenmiş rapor formatlanna uymakla yükümlüdür.

ONUNCU BÖLÜM

Özel Sağlık Hizmeti Sunucularında Sağlık Raporu Düzenlenmesi

Özel sağlık hizmeti sunucularında sağlık raporu düzenlenmesi

MADDE 54- (1) Özel sağlık hizmeti sunucuları tedavi ettiği hastaların; istirahat/iş göremezlik raporlarını, tedavilerinde kullanılan ilaç, tıbbi cihaz ve malzeme kullanımına yönelik sağlık raporlarını düzenleyebilirler.

(2) Bakanlıkça izin verilen haller hariç olmak üzere, usulüne uygun olarak teşekkül ettirilmiş olsa bile özel sağlık hizmeti sunuculan, birinci fıkrada belirtilenler dışında durum bildirir sağlık raporları düzenleyemezler. Durum bildirir sağlık raporu düzenleme izninin verilebilmesi için özel sağlık hizmeti sunuculannda; iç hastalıkları, kulak burun boğaz hastalıkları, genel cerrahi, göz hastalıkları, ortopedi ve travmatoloji veya fiziksel tıp ve rehabilitasyon, nöroloji, ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanlık dallarının hastane ruhsatında kayıtlı bulunması ve bu branştaki kurul üyesi hekimin de hastanede tam gün esasına göre çalışması zorunludur. Bu branşların bulunması rapor düzenleme yetkisi verilebilmesi için ön şarttır. Bakanlıkça, ilin ihtiyacı, kamu sağlık hizmeti sunucularının kapasitesi, özel sağlık hizmeti sunucusunun kadro durumu ve raporun türüne göre değerlendirme yapılarak raporlara ilişkin izin verilebilir.

(3) Özel sağlık hizmeti sunuculannda sağlık kurulunun teşekkül ettirilebilmesi için rapora esas ilgili uzmanlık dalının hastane ruhsatında kayıtlı bulunması ve bu branştaki kurul üyesi hekimin de hastanede tam gün esasına göre çalışması zorunludur.

(4) Kurul başkanı mesul müdürdür. Mesul müdür bulunmadığı hallerde başkanlığı, mesul müdürün görevlendireceği bir uzman hekim yapar.

(5) Bakanlıkça özel sağlık hizmeti sunuculan tarafından düzenlenmesine izin verilen sağlık raporları, Bakanlıkça yayımlanan rapor formatlanna ve e-Rapor sistemine uygun olarak düzenlenir.

ON BİRİNCİ BÖLÜM Raporlara İtiraz

Sağlık kurulu raporlarına itiraz işlemleri

MADDE 55- (1) Sağlık kurulu raporlama; adına sağlık kurul raporu düzenlenen kişi, raporu alan kişinin velisi veya vasisi ya da raporu isteyen kurum tarafından itiraz edilebilir. İlgililer, itiraz dilekçesi veya itirazın kuramca yapılması durumunda resmi yazı ile itiraza konu sağlık kurulu raporunu tanzim eden sağlık hizmeti sunucusunun bulunduğu ya da adma rapor düzenlenecek kişinin ikametgahının bulunduğu ilin il sağlık müdürlüğüne başvurur. İl sağlık müdürlüğü gerektiğinde il dışı hakem hastane görevlendirmesi yapabilir. Bu durumda görevlendirme yapılan hakem hastanenin bağlı bulunduğu il sağlık müdürlüğüne bilgi verilir.

(2) İ1 sağlık müdürlüğünce sağlık raporu alacak kişi, hakem hastane listesinde yer alan aym veya üst roldeki en yakın sağlık hizmeti sunucusuna gönderilir. İtiraz edilen sağlık raporu ile itiraz üzerine verilen sağlık raporundaki kararlar aynı yönde ise sağlık rapora kesinleşir.

(3) İlk sağlık kurulu rapora ile itiraz sonrasında tayin edilen hakem hastanece düzenlenen ikinci sağlık kurulu rapora arasında çelişki olması halinde, kişi ilk rapor için itirazda bulunulan ilin il sağlık müdürlüğü tarafından bölge hakem hastane listesinde yer alan ilgili branş/branşlann bulunduğu en yakın hastanelerden birine sevk edilir. Bölge hakem hastanesinin sağlık kurulunca verilen karar kesindir. İl sağlık müdürlüğü tarafından bölge hakem hastane listesinden hakem hastane belirlenirken, ikinci raporu düzenleyen hastaneye göre itiraza konu karann verildiği branş/branşlann var ise eğitim kliniği düzeyinde olması tercih sebebidir.

(4) İtiraza konu sağlık kurulu raporunu ilk düzenleyen hastane, aynı zamanda hakem hastane listesinde yer alıyor ise kişi listede yer alan aynı veya üst roldeki diğer en yakın hastaneye sevk edilir. Sağlık raporu bölge hakem hastanelerinden biri tarafından düzenlenmiş ise kişi diğer en yakın bölge hakem hastanelerinden birine sevk edilir. İtiraz edilen sağlık raporu ile itiraz üzerine verilen sağlık raporundaki kararlar aynı yönde ise sağlık raporu kesinleşir. Sağlık raporlan arasında çelişki olması halinde kişi, en yakın farklı bir bölge hakem hastaneye, sağlık kurulu raporu tanzim edilmesi amacıyla yine il sağlık müdürlüğü kanalıyla gönderilir. Bölge hakem hastanenin sağlık kurulunca verilen karar kesindir.

İstirahat raporlarına itiraz işlemleri

MADDE 56- (1) İstirahat raporlannın fenne uygunluğu konusunda tereddüt bulunması ve rapor süresinin tek seferde iki günü, yıl içinde toplamda beş günü aşması halinde kişi hastalık izni kullanıyor sayılmakla birlikte, bağlı bulunduğu kuramca doğrudan, Bakanlıkça belirlenen hakem hastane listesinde yer alan sağlık hizmeti sunuculanndan kişinin bulunduğu yere en yakın aynı veya üst roldeki bir hastaneye sevk edilir ve sonucuna göre işlem yapılır.

(2) İtiraza konu istirahat raporunu ilk düzenleyen hastane aynı zamanda hakem hastane listesinde yer alıyor ise kişi listede yer alan aynı veya üst roldeki diğer en yakın hastaneye sevk edilir.

(3) İstirahat raporlarına yönelik yapılan itirazlar, şevkin yapıldığı hakem hastanenin sağlık kurulunca değerlendirilir.

(4) Hakem hastanenin sağlık kurulu kararı kesindir. Bu karara itiraz edilemez.

(5) Hakem hastaneye sevk edilen kişi, sevk yazısı ile birlikte ilgili hastaneye doğrudan müracaat eder.

(6) Kamu kurum ve kuruluşlarında görevde bulunan kamu personelinin istirahat raporlarına kurumlarınca yapılan itiraz halinde ücret talep edilmez. Bunlar dışındaki istirahat raporlama itiraz halinde ortaya çıkacak sağlık hizmeti giderleri itirazda bulunandan tahsil edilir.

Sürücü sağlık raporlama itiraz

MADDE 57- (1) Sürücü sağlık raporlarına; adına rapor düzenlenen kişi, adına rapor düzenlenen kişinin velisi veya vasisi ya da raporu isteyen kurum tarafından itiraz edilebilir. Rapora itiraz, raporun verildiği sağlık hizmeti sunucusunun bulunduğu ya da adına rapor düzenlenen kişinin ikametgahının bulunduğu ilin il sağlık müdürlüğüne yapılır.

(2) Aile hekimleri, muayene neticesinde sürücülüğe engel hali tespit edilen veya hakkında karar verilemeyen sürücü/sürücü adayını ilgili uzman hekim/hekimlere gönderebilir. Aile hekimlerinin bu karanna itiraz edilemez.

(3) Uzman hekim kararlarına itiraz halinde il sağlık müdürlüğü kişiyi, raporun olumsuz olmasına neden olan tek branş olması durumunda ilgili branştan üç uzmanın bulunduğu, raporun olumsuz olmasına neden olan birden fazla branş olması durumunda ilgili branşlarda birer uzmanın bulunduğu, hakem hastane listesinde yer alan aynı veya üst roldeki en yakm sağlık hizmeti sunucusuna sevk eder. Tek branş kararlarına itirazda o branştan üç hekimin katılımı ile birden fazla branş kararlanna itirazda ise itiraz edilen branşlardan en az birer hekimin yer aldığı tam teşekküllü sağlık kurulunca karar verilir. İtiraz edilen sağlık raporu ile itiraz üzerine verilen sağlık raporundaki kararlar aynı yönde ise sağlık raporu kesinleşir.

(4) Uzman hekim/hekimlerin "komisyona sevk" kararlarına itiraz edilemez.

(5) İtiraza konu sürücü sağlık raporunu ilk düzenleyen hastane aynı zamanda hakem hastane listesinde yer alıyor ise kişi listede yer alan aynı veya üst roldeki diğer en yakın hastaneye sevk edilir.

(6) ilk sağlık kurulu raporu ile itiraz sonrasında tayin edilen hakem hastanece düzenlenen ikinci sağlık raporu arasında çelişki olması halinde; bölge hakem hastane listesinde yer alan, itiraza konu ilgili branş/branşlann eğitim kliniğinin bulunduğu en yakın hastanelerden birine il sağlık müdürlüğü aracılığıyla gönderilir. Bölge hakem hastanesince verilen karar kesindir, bu karara itiraz edilemez.

(7) Özel tertibatlı motorlu araç kullanması gerekli görülen kişiler için özel tertibat kod numarası ile hangi sınıf sürücü belgesinin alınabileceğine karar veren sürücü komisyonu kararlanna itirazlar için kişi en yakın il sağlık müdürlüğüne sevk edilir. Sevk edilen il sağlık müdürlüğü bünyesinde oluşturulan komisyon kararı ile ilk komisyon karan aynı yönde ise karar kesinleşir.

(8) Kararlar arasında çelişki olması halinde, kişi Bakanlıkça belirlenen bölge hakem sürücü komisyonuna, son işlem tesis edilen veya ilk itirazda bulunulan il sağlık müdürlüğü aracılığıyla sevk edilir. Hakem tayin edilen il sağlık müdürlüğü bünyesinde oluşturulan komisyon kararlan kesindir, itiraz edilemez.

(9) Hakem tayin edilen il sağlık müdürlükleri bünyesinde oluşturulan komisyonun ilk başvuru yapılan komisyon olması ve bu komisyon kararına itiraz edilmesi halinde, kişi öncelikle en yakın il sağlık müdürlüğüne sevk edilir. Sevk edilen il sağlık müdürlüğü bünyesinde oluşturulan komisyon karan ile ilk komisyon karan aynı yönde ise karar kesinleşir. Kararlar arası çelişki olması halinde kişi diğer bölgedeki hakem olarak belirlenmiş il sağlık müdürlüğüne gönderilir. Bölge hakem tayin edilen il sağlık müdürlüğü bünyesinde oluşturulan komisyon kararlan kesindir, itiraz edilemez.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli ve adaylarının sağlık raporlarına itiraz

MADDE 58- (1) Bu raporlara; raporu alan kişi, raporu alan kişinin velisi veya vasisi ya da raporu isteyen kurum tarafından itiraz edilebilir. İlgililer, itiraz dilekçesi veya itirazın kuramca yapılması durumunda resmi yazı ile itiraza konu sağlık kurulu raporunu tanzim eden sağlık hizmeti sunucusunun bulunduğu ya da adına rapor düzenlenen kişinin ikametgahınm bulunduğu ilin il sağlık müdürlüğüne başvurur. İl sağlık müdürlüğü gerektiğinde il dışı hakem hastane görevlendirmesini doğrudan yapabilir. Bu durumda görevlendirme yapılan hakem hastanenin bağlı bulunduğu il sağlık müdürlüğüne bilgi verilir.

(2) Yükümlülerin "askerliğe elverişli değildir."; personel ve öğrencilerin, adaylar hariç, "... görev yapamaz", "öğrenciliğe devam edemez" ve "sınıfı/branşı görevi yapamaz" karan bulunan sağlık kurulu raporlanna, rapor ilgili mevzuatında belirtilen onay/inceleme makamlannca onaylanmadan itiraz edilemez.

(3) Personel ve öğrencilerin, adaylar hariç, "... görev yapamaz", "öğrenciliğe devam edemez" ve "sınıfı/branşı görevi yapamaz" karan bulunan ve yetkili birim tarafından onaylanan raporlar için itirazlar, personelin/öğrencinin bağlı bulunduğu birlik komutanlığı/kurum amirliğine yapılır. İtiraz yapılan ilgili makam tarafından yapılan itiraz il sağlık müdürlüğüne bildirilir. Doğrudan il sağlık müdürlüklerine yapılan itirazlara herhangi bir işlem yapılmaz.

(4) Askerlik yükümlülüğüne tabi olanlar hakkında verilen "askerliğe elverişlidir", "ertesi yıla bırakma", "Sevk Geciktirmesi" ve "askerliğe elverişli değildir" kararlı raporlara yapılacak itirazlar askerlik şubelerine, "istirahat" veya "hava değişimi" kararlı raporlara yapılacak itirazlar ise ilgili sağlık kuruluşuna şevki yapan askerlik şubesi ise askerlik şubesine, birlik komutanlığı/kurum amirliği ise birlik komutanlığı/kurum amirliğine yapılır. Doğrudan il sağlık müdürlüklerine yapılan itirazlara herhangi bir işlem yapılmaz.

(5) İ1 sağlık müdürlüğünce, sağlık raporu alacak kişi hakem hastane listesinde yer alan askeri sağlık raporu vermeye yetkili aynı veya üst roldeki en yakın sağlık hizmeti sunucusuna gönderilir. Ancak güvenlik sebebiyle kurumlann talepleri dikkate alınır. Bu durumda sağlık raporu alacak kişi aynı veya üst rolde olmak koşulu ile en yakın hastane dışında herhangi bir hakem hastaneye gönderilir. itiraz edilen sağlık raporu ile itiraz üzerine verilen sağlık raporundaki kararlar aynı yönde ise sağlık raporu kesinleşir.

(6) İlk sağlık kurulu raporu ile itiraz sonrasında tayin edilen hakem hastanece düzenlenen ikinci sağlık raporu arasında çelişki olması halinde, kişi ilk rapor için itirazda bulunulan ilin il sağlık müdürlüğü tarafından bölge hakem hastane listesinde yer alan ilgili branş/branşlann bulunduğu askeri sağlık raporu vermeye yetkili en yakın hastanelerden birine sevk edilir. Bölge hakem hastanenin sağlık kurulunca verilen karar kesindir. İl sağlık

müdürlüğü tarafından bölge hakem hastane listesinden hakem hastane belirlenirken ikinci raporu düzenleyen hastaneye göre itiraza konu kararın verildiği branş/branşlann var ise eğitim kliniği düzeyinde olması tercih sebebidir.

(7) İtiraza konu sağlık kurulu raporunu ilk düzenleyen hastane aynı zamanda hakem hastane listesinde yer alıyor ise kişi listede yer alan aynı veya üst roldeki diğer en yakın hastaneye sevk edilir. Rapor bölge hakem hastanelerinden biri tarafından düzenlenmiş ise kişi diğer en yakın bölge hakem hastanelerinden birine sevk edilir. İtiraz edilen sağlık raporu ile itiraz üzerine verilen sağlık raporundaki kararlar aynı yönde ise sağlık raporu kesinleşir. Sağlık raporları arasında çelişki olması halinde, en yakın farklı bir bölge hakem hastaneye, sağlık kurulu raporu tanzim edilmesi amacıyla yine il sağlık müdürlüğü aracılığıyla kişi gönderilir. Bölge hakem hastanenin sağlık kurulunca verilen karar kesindir.

(8) Askerlik yükümlülüğüne tabi olanlar hakkında yoklama, sevk esnasında veya silahaltında iken yapılan muayeneleri neticesinde haklannda aile hekimi veya tek hekim tarafından verilen sağlık raporlarına veya "on güne kadar (on gün dahil) istirahat" kararlı raporlara itiraz halinde, sağlık kuruluşuna şevki yapan askerlik şubeleri veya birlik komutanlıkları/kurum amirliklerince, yükümlüler sağlık kurulu raporu aldınlmak üzere en yakın Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı sağlık kurulu raporu vermeye yetkili sağlık kuruluşlarına sevk edilir.

(9) Sevk edildikleri hastane sağlık kurullarınca haklannda verilen "askerliğe elverişlidir", "ertesi yıla bırakma", "sevk tehiri", "askerliğe elverişli değildir" ve "on günden fazla süreli "istirahat/hava değişimi" raporlanna yükümlülerin itirazları veya rapor kararlarındaki tanı ve karar uyumsuzluğu sebebiyle kontrol muayenesi başlatılmasının gerekmesi halinde; askerlik şubeleri veya birlik komutanlıklan/kurum amirliklerince yükümlülerin dilekçeleri alınarak, itiraz edilen/tanı ve karar uyumsuzluğu bulunan rapor/raporlann tıpkıçekimleri ile birlikte hakem muayenesi için sevk edileceği hastanenin bildirilmesi, itiraz edilen raporu (tanı ve karar uyumsuzluğu sebebiyle kontrol muayenesi başlatılması gereken raporlarda ise son raporu) tanzim eden hastanenin bulunduğu yerdeki il sağlık müdürlüğünden talep edilir. İ1 sağlık müdürlüklerince belirlenen hakem hastane, talepte bulunan makama bildirilir ve kişinin hakem hastaneye şevki, talebi yapan makamlarca yerine getirilir.

Uçucu ve dalgıç/denizaltıcı sınıfı sağlık kurulu raporlarına itiraz

MADDE 59- (1) Bu raporlara; raporu alan kişi, raporu alan kişinin velisi veya vasisi ya da raporu isteyen kurum tarafından itiraz edilebilir. İlgililer, itiraz dilekçesi veya itirazın kuramca yapılması durumunda resmi yazı ile itiraza konu sağlık kurulu raporunu tanzim eden sağlık hizmeti sunucusunun bulunduğu ya da adına rapor düzenlenen kişinin ikametgahının bulunduğu ilin il sağlık müdürlüğüne başvurur. İl sağlık müdürlüğü gerektiğinde il dışı hakem hastane görevlendirmesini doğrudan yapabilir. Bu durumda görevlendirme yapılan hakem hastanenin bağlı bulunduğu il sağlık müdürlüğüne bilgi verilir.

(2) Uçucu ve dalgıç/denizaltıcı sınıfı sağlık kurulu hakem hastaneler listesi Bakanlıkça belirlenir.

(3) Hakem hastaneler dışında uçucu, denizaltıcı ve dalgıç sınıfı raporları vermeye yetkili hastaneler listesinde yer alan sağlık hizmeti sunucularında düzenlenen raporlara itiraz halinde kişi uçucu, denizaltıcı ve dalgıç sınıfı raporları vermeye yetkili hastaneler listesinde

yer alan en yakın sağlık hizmeti sunucularından birine sevk edilir. İtiraz edilen sağlık raporu ile itiraz üzerine verilen sağlık raporundaki kararlar aynı yönde ise sağlık raporu kesinleşir.

(4) Sağlık raporları arasında çelişki olması halinde kişi, ilk itirazda şevkin yapılmadığı hakem hastanelerden birine il sağlık müdürlüğü aracılığı ile sevk edilir. Bu hastanenin sağlık kurulunun verdiği karar kesindir ve bu karara itiraz edilemez.

(5) Hakem hastanelerin biri tarafından tanzim edilmiş raporlara itiraz halinde; kişi, öncelikle bu hastaneler dışında uçucu, denizaltıcı ve dalgıç sınıfı raporları vermeye yetkili hastaneler listesinde yer alan en yakın sağlık hizmeti sunucularından birine sevk edilir. İtiraz edilen sağlık raporu ile itiraz üzerine verilen sağlık raporundaki kararlar aynı yönde ise sağlık raporu kesinleşir.

(6) Sağlık raporları arasında çelişki olması halinde; kişi, ilk raporun düzenlenmediği hakem hastaneye sevk edilir. Hakem hastane olarak belirlenen bu hastanenin sağlık kurulunca verilen karar kesindir ve bu karara itiraz edilemez.

Engelli sağlık kurulu raporlarına itiraz

MADDE 60- (1) Bu raporlara; raporu alan kişi, raporu alan kişinin velisi veya vasisi ya da raporu isteyen kurum tarafından itiraz edilebilir. İlgililer, itiraz dilekçesi veya itirazın kuramca yapılması durumunda resmi yazı ile, itiraza konu sağlık kurulu raporunu tanzim eden sağlık hizmeti sunucusunun bulunduğu ya da adma rapor düzenlenen kişinin ikametgahının bulunduğu ilin il sağlık müdürlüğüne başvurur. İl sağlık müdürlüğü gerektiğinde il dışı hakem hastane görevlendirmesini doğrudan yapabilir. Bu durumda görevlendirme yapılan hakem hastanenin bağlı bulunduğu il sağlık müdürlüğüne bilgi verilir.

(2) İl sağlık müdürlüğünce, sağlık raporu alacak kişi hakem hastane listesinde yer alan aynı veya üst roldeki en yakın sağlık hizmeti sunucusuna gönderilir. İlk rapor ile itiraz üzerine alınan ikinci raporun kararlarınm aynı olması veya itiraz üzerinde alınan ikinci rapora itiraz süresi içinde itiraz olmaması halinde ikinci rapor kesinleşir. İlk rapor ile hakem hastane raporu kararı farklı olsa dahi itiraz olmadan bölge hakem hastanesine sevk yapılmaz.

(3) Sağlık raporlan arasında çelişki olması ve itiraz edilmesi halinde, ilk rapor için itirazda bulunulan ilin il sağlık müdürlüğü tarafindan bölge hakem hastane listesinde yer alan ilgili branş/branşların bulunduğu en yakın hastanelerden birine sevk edilir. Bölge hakem hastanenin sağlık kurulunca verilen karar kesindir. İl sağlık müdürlüğü tarafından bölge hakem hastane listesinden hakem hastane belirlenirken ikinci raporu düzenleyen hastaneye göre itiraza konu kararın verildiği branş/branşların var ise eğitim kliniği düzeyinde olması tercih sebebidir.

(4) İtiraza konu sağlık kurulu raporunu ilk düzenleyen hastane aynı zamanda hakem hastane listesinde yer alıyor ise kişi listede yer alan aynı veya üst roldeki diğer en yakın hastaneye sevk edilir. Rapor, bölge hakem hastanelerinden biri tarafından düzenlenmiş ise kişi diğer en yakın bölge hakem hastanelerinden birine sevk edilir. İtiraz edilen sağlık raporu ile itiraz üzerine verilen sağlık raporundaki kararlar aynı yönde ise sağlık raporu kesinleşir. İtiraz üzerine alınan ikinci rapora, itiraz süresi içinde itiraz olmaması halinde ikinci rapor kesinleşir. İlk rapor ile hakem hastane raporu kararı farklı olsa dahi itiraz olmadan sevk yapılmaz. Sağlık raporlan arasmda çelişki olması ve itiraz edilmesi halinde kişi, en yakın farklı bir bölge hakem hastaneye, sağlık kurulu raporu tanzim edilmesi amacıyla yine il sağlık müdürlüğü aracılığıyla gönderilir. Bölge hakem hastanenin sağlık kurulunca verilen karar kesindir.

Emniyet teşkilatına alınacak öğrenciler ve memurlar hakkında düzenlenecek sağlık kurulu raporlarına itiraz

MADDE 61- (1) 3/1/2018 tarihli ve 30290 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartlan Yönetmeliği kapsamında düzenlenen sağlık raporlanna itiraz; raporu alan kişi, raporu alan kişinin velisi veya vasisi tarafından Emniyet Genel Müdürlüğüne yapılır. Emniyet Genel Müdürlüğü ilk raporu düzenleyen sağlık hizmeti sunucusunun bulunduğu veya kişinin ikametgahının bulunduğu ilin il sağlık müdürlüğünden hakem hastane talebinde bulunur. Emniyet Genel Müdürlüğünün yazılı talebi olmadan il sağlık müdürlükleri veya hastanelere doğrudan yapılan itirazlar kabul edilmez.

(2) İl sağlık müdürlüğü, hakem hastane listesinde yer alan emniyet personeli sağlık raporlan konusunda yetkilendirilmiş aynı veya üst roldeki en yakın sağlık hizmeti sunucusunu hakem hastane olarak belirler ve Emniyet Genel Müdürlüğüne bildirir. Ancak güvenlik sebebiyle kuramların talepleri dikkate alınır. Bu durumda sağlık raporu alacak kişi aynı veya üst rolde olmak koşulu ile en yakın hastane dışında herhangi bir hakem hastaneye gönderilir. İ1 sağlık müdürlüğü, gerektiğinde il dışı hakem hastane görevlendirilmesini doğrudan yapabilir. Bu durumda görevlendirme yapılan hakem hastanenin bağlı bulunduğu il sağlık müdürlüğüne bilgi verilir.

(3) Düzenlenen raporların teyidi amacı ile veya bu rapora yapılan itirazın değerlendirilmesi amacı ile alınan yeni raporun mevzuat hükümlerine uygunluğu Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından değerlendirilir. Alınan son sağlık kurulu raporunun yapılacak işlemler açısından yeterli olup olmadığına, tekrar teyit gerektirip gerektirmeyeceğine, kişilerin itirazlarının kabul edilip edilemeyeceğine Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından karar verilir.

(4) İlk sağlık kurulu raporu ile itiraz sonrasında tayin edilen hakem hastanece düzenlenen ikinci sağlık raporuna itiraz olması ve itirazın Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından uygun görülerek il sağlık müdürlüğünden hakem hastane talebinde bulunulması durumunda, il sağlık müdürlüğü tarafından bölge hakem hastane listesinde yer alan ilgili branş/branşlann bulunduğu en yakın hastanelerden biri hakem hastane olarak belirlenir ve Emniyet Genel Müdürlüğüne bildirilir. Kişiye tebligat Emniyet Genel Müdürlüğünce yapılır.

(5) İtiraza konu sağlık kurulu raporunu ilk düzenleyen hastane aynı zamanda hakem hastane listesinde yer alıyor ise kişi listede yer alan aynı veya üst roldeki diğer en yakın hastaneye sevk edilir. Rapor bölge hakem hastanelerinden biri tarafından düzenlenmiş ise kişi diğer en yakın bölge hakem hastanelerinden birine sevk edilir.

Gemiadamı sağlık raporlarına itiraz

MADDE 62- (1) Gemiadamı sağlık raporlarına yapılan itirazların sevk ve işlemleri, ilgili mevzuat hükümlerine göre yetkilendirilen merkezlerce yürütülür. itiraz başvuruları bu merkezlerce, hakem hastane listesinde yer alan ve gemiadamı sağlık raporu vermeye yetkili olan sağlık hizmeti sunucularına sevk edilir. Rapor kararlan aynı yönde ise rapor kesinleşir. Rapor kararlan arasında çelişki olması halinde kişi bölge hakem hastane listesinde yer alan ve gemiadamı sağlık raporu verme yetkisi bulunan sağlık hizmeti sunucusuna sevk edilir. Bölge hakem hastanesi kararı kesindir ve itiraz edilemez.

Sağlık raporlarına itiraz süreleri ve genel hükümler

MADDE 63- (1) Sağlık raporlama kişiler tarafından itirazlar, raporun kişinin e-Devlet sistemine aktanlmasından itibaren; kurumlar tarafından itirazlar, kişinin kuruma başvuru tarihinden veya raporu ibraz tarihinden itibaren otuz gün içinde yapılabilir. Kuramların itiraz başvurularında kişinin kuruma başvurduğu tarih veya raporu ibraz ettiği tarih belirtilir. Bu sürenin geçmesinden sonra yapılan itirazlar kabul edilmez.

(2) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personel ve öğrencilerine düzenlenen raporlara, tebliğ/teslim tarihinden veya e-Devlet sistemine aktanldığı tarihten itibaren otuz gün içinde, adaylara ilişkin verilen raporlara ise üç iş günü içinde itiraz edilebilir.

(3) Resmi kuramların yazı ile talebi halinde raporlara itiraz süreleri dikkate alınmaz.

(4) İl sağlık müdürlükleri hakem hastaneyi belirler ve kişiye/kuruma tebliğ eder. İl sağlık müdürlüğünün ilgili kurama bildirim tarihinden veya kişiye tebliğ tarihinden itibaren en geç yirmi gün içinde adma rapor düzenlenecek kişi Merkezi Hastane Randevu Sistemi üzerinden veya sağlık hizmeti sunucusuna bizzat başvurmak suretiyle randevu talebinde bulunur. Bu sürenin dolmasından sonra yapılan başvurular dikkate alınmaz. Kişinin randevu talebinde bulunduğu günden itibaren sağlık hizmeti sunucusu en geç 15 gün içinde rapor işlemlerini başlatır. İşlemlerin başlatılmasından itibaren sağlık hizmeti sunuculan rapor sürecini otuz gün içinde tamamlar. Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği kapsammda düzenlenen sağlık raporlarına itiraz durumunda süreler Emniyet Genel Müdürlüğünün kişiye hakem hastaneyi tebliği ile başlar.

(5) Adli mercilerin talebi ile düzenlenen adli sağlık raporlarına, adli mercilerin yazılı talebi olmadan doğrudan yapılan itirazlar kabul edilmez.

(6) Yazım hataları, imza eksikliği, doldurulması gereken alanların dolduralmaması, kişi bilgilerinin hatalı olması, mevzuata açık aykınlık gibi eksikliklerin veya usul hatalarının bulunduğu durumlarda, raporu talep eden kişi veya kurum tarafından raporu tanzim eden sağlık hizmeti sunucusuna bilgi verilir. İlgili sağlık hizmeti sunucusu sağlık kurulu, başvuru gerekçesini değerlendirir, bir yanlışlık yapıldığını tespit ederse gereken düzeltmeyi yapar. Bu durumlar rapora itiraza ilişkin başvuru sayısına dahil edilmez. Sağlık hizmeti sunucusu tarafından işlem tesis edilmediği durumlarda kişi/kurum hatalı rapor için raporun düzenlendiği sağlık hizmeti sunucusunun bulunduğu ilin il sağlık müdürlüğüne başvurur. İ1 sağlık müdürlüğü başvuru gerekçesini inceler, raporda hata tespit etmesi halinde raporun düzeltilmesi amacı ile kişiyi raporun düzenlendiği sağlık hizmeti sunucusuna sevk eder.

(7) Rapora itirazdan vazgeçilmesi veya süresi içinde sevk edilen merciye başvurulmaması halinde;

a) Kişisel itirazda rapora itiraz eden kişi, itiraz muayenesi işlemlerinin hangi aşamasında olursa olsun itirazından vazgeçerse veya itiraz merciine başvurmaz ya da belirtilen süreler içinde işlemleri tamamlamaz ise itiraza konu ilk rapor geçerli hale gelir.

b) Kurumsal itirazda raporuna itiraz edilen kişi, itiraz muayenesi işlemlerinin hangi aşamasında olursa olsun itiraz merciine başvurmaz ya da belirtilen süreler içinde işlemleri tamamlamaz ise ilgili makama resmi yazı ile bildirilir. İtirazda bulunan makam bu yazı ile itiraz/kontrol muayenesi işlemini sonlandırabilir. Bu durumda raporun teslim edileceği kurum talebi olmadan yeniden hakem hastane görevlendirmesi yapılmaz.

c) Belirlenen sürelerin dolması veya kişinin itirazmdan vazgeçmesi halinde sağlık hizmeti sunucusu/il sağlık müdürlüğü e-Rapor sisteminde itiraz sürecini sonlandırır.

ç) İtiraz süreçleri tamamlandıktan sonra itirazdan vazgeçilemez.

(8) Durum bildirir tek hekim sağlık raporuna itiraz edilmesi halinde kişi hakkında durum bildirir sağlık kurulu raporu düzenlenir.

ON İKİNCİ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler

Ortak hükümler

MADDE 64- (1) Sağlık raporu başvurulannda, başvuru sahibi tarafından beyan edilmeyen ya da hekimin fiziki muayenesi sırasında belirti ve bulgusuna rastlanmayan çeşitli hastalık ve rahatsızlıkların saptanması için ileri laboratuvar, görüntüleme tetkiklerinin yapılması gerekli değildir. Muayene tarihinde başvuru sahiplerinin haricen sağlam bulunmaları, tam sağlıklı olduklarını göstermez ve raporun düzenlenmesi sonrasında saptanabilecek hastalık ve rahatsızlıklann raporun düzenlendiği tarihte ortaya çıktığının kanıtı sayılamaz. Ayrıca kişilerin beyan ettiği ya da fizik muayene ile saptanan hastalık veya rahatsızlıklann ileri tetkik ve tedavi gerektirmesi durumunda kişiler ilgili sağlık kurum/kuruluşlanna yönlendirilir.

(2) Bakanlıkça belirlenen sağlık raporu formatları ve e-Rapor sisteminde yer verilen formatlar dışında başka bir formatta rapor düzenlenemez. Rapor formatında belirtilen ifadeler dışında başvuruya özel ifade istenemez.

(3) e-Rapor sistemi üzerinden düzenlenen raporlann çıktı alınarak arşivlenmesine gerek yoktur. e-Rapor sistemi dışında düzenlenen raporların bir çıktısı almarak düzenleyen hekim/hekimlerin ıslak imza ve kaşesinden sonra arşivlenir ve istenilmesi halinde kişiye verilir. Ancak bu Yönetmelik ve ilgili mevzuatında kişiye teslim edilmeyeceği belirtilen raporlar kişiye teslim edilmez.

(4) Fotoğraf bölümünün yer almadığı rapor formatlarında, raporun tedavi edilen kişiye ait olup olmadığının tespiti, 7 nci maddenin üçüncü fıkrasındaki belgelere göre yapılır. Aynca sağlık raporunda fotoğraf bulunmasına gerek yoktur.

(5) İlaç ve tıbbi malzeme kullanım raporları hekimler tarafmdan düzenlenir. İlaç ve tıbbi malzeme kullanım raporları, 5510 sayılı Kanunun genel sağlık sigortası hükümleri ve bu hükümlere dayanılarak çıkarılan mevzuatın ilaç ve tıbbi malzeme kullanımına esas sağlık raporlanna ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde elektronik ortamda düzenlenir. Aile hekimliği birimlerinde düzenlenen ilaç ve tıbbi malzeme kullanım raporlun için başhekimlik onay şartı aranmaz.

(6) Elliden az çalışanı bulunan ve az tehlikeli iş yerlerinde çalışacak olan kişilerin işe giriş raporları, ÇASMER'ler, aile hekimleri ve diğer kamu sağlık hizmeti sunucularında görevli tüm hekimlerce düzenlenebilir. İşe giriş raporu almak isteyen kişiler, elliden az çalışanı bulunan ve az tehlikeli iş yerlerinde çalışacaklarına dair bir belgeyi başvuru yaptıkları hekime ibraz etmek zorundadır.

(7) Yatarak tedavilerden sonra taburculuk tarihi yatış gününe dahil edilir. Taburcu tarihinden sonraki ilk iş günü göreve başlanılması gerekir. Sistem kayıtlarına taburcu edildiği günün ertesi iş günü işe başlama kaydı olarak girilir. Taburculuk esnasında istirahat raporu düzenlenmesi halinde raporun düzenlenme tarihi, istirahatin başlangıç tarihi olarak kabul edilir.

(8) Düzenlenen istirahat raporlarında takvim günü esastır. Takvim günü saat 00.00'dan 23.59'a kadar olan süreyi kapsar. Kişiye mesai sonrası rapor verilmiş olsa dahi raporun birinci günü raporun tanzim edildiği gün saat 23.59'da sona erer.

(9) Rapor formatlannda yer alan durumlar dışında raporlarda mühür ve başhekim onayı aranmaz.

(10) Tüm sağlık hizmeti sunucuları, rapor formatlannın içerik ve şekil şartlarına aynen uymak zorundadır. Rapor formatlannda istenilen bilgiler eksiksiz doldurulur.

(11) Yetkili hastane listelerinde ve rapor formatlannda yapılan değişikliklerin Bakanlık resmi internet sitesinde duyurulmasından itibaren güncel yetkili hastane listeleri ve rapor formatları esas alınır.

(12) Adli merciler tarafından istenen durum bildirir sağlık raporlan ile mevzuatta kişiler ile doğrudan paylaşılmayacağı hüküm altına alınan raporlar, kişilerin e-Devlet sisteminde görüntülenemez.

(13) Sağlık raporlan için tahsil edilebilecek ücretler, yetkili tüm sağlık hizmet sunucularınca geçerli olmak üzere Bakanlıkça belirlenir.

(14) ilgili mevzuat gereği bir görevin yapılıp yapılamayacağına ya da bir işte çalışılıp çalışılamayacağma ilişkin sağlık raporu taleplerinde, görevin ya da işin silah kullanımını gerektirmesi halinde, olumlu rapor düzenlenebilmesi için kişinin, ilgili mevzuatında yer alan sağlık şartlarının yanı sıra bu Yönetmeliğinin silah bulundurma veya taşıma ruhsatı alacak kişilere verilecek sağlık kurulu raporuna ilişkin şartlarını taşıması gerekir.

Uzaktan sağlık hizmeti kapsamında sağlık raporu düzenlenmesi

MADDE 65- (1) Bakanlıkça yayımlanan ilgili mevzuat doğrultusunda, sağlık hizmeti sunucusuna bağlı hekimler tarafından uzaktan sağlık hizmetinin elverdiği ölçüde muayene, gözlem, izlem ile sağlık raporu düzenlenebilir.

(2) Rapor düzenlenecek kişinin kimlik tespiti resmi belgeler ile görüntülü olarak yapılır.

(3) Durum bildirir sağlık raporlan, evde sağlık hizmetleri kapsamında olan hastalar dışında uzaktan değerlendirme ile düzenlenemez. Evde sağlık birimleri hastayı görür ve gerekli değerlendirmeleri yaparak hasta bilgi formunu hazırlar. ilgili hekim bu bilgi formunu inceleyerek sağlık raporunu tanzim eder.

(4) İlk defa düzenlenecek sağlık raporları uzaktan değerlendirme ile düzenlenemez.

(5) Engelli sağlık kurulu raporlarında, evde sağlık hizmetlerinde görevli hekimin yapmış olduğu muayene neticesinde oluşturulan bilgi formuna dayalı olarak süre uzatımı yapılabilir.

(6) Raporun düzenlenmesi belirli tetkik veya görüntüleme sonucuna bağlı ise bu tetkik ve görüntüleme işleminin yapılmış olması gerekir.

Raporların geçerlilik süresi ve yürürlükten kalkması

MADDE 66- (1) Sürekli ibareli olarak düzenlenen raporlar dışındaki durum bildirir sağlık raporlan hekimlerce aksine bir tarih belirtilmediği durumlarda bir yıl boyunca geçeri idir.

(2) Bir mesleğin veya işin sürekli olarak yapılamayacağını ifade eden ve itiraz aşamaları tamamlanarak hakem hastanelerin tam teşekküllü sağlık kurullarınca düzenlenip kesinleşen sağlık kurulu raporları için ilgili mevzuattaki sağlık kriterlerinde değişiklik olmadıkça veya kişinin sağlık durumunda iyileşme olduğuna dair hekim kararı bulunmadıkça, aynı amaçla yeni bir rapor düzenlenmez. Kişi, sağlık durumunda iyileşme olduğunu tespit eden hekim tarafından sağlık kuruluna sevk edilir.

Elektronik sistem

MADDE 67- (1) e-Rapor sisteminde entegre edilen tüm raporlar, e-Rapor sistemi üzerinden düzenlenir. e-Rapor sistemine aktarılamayanlar hariç ıslak imzalı olarak düzenlenen raporlar geçerli kabul edilmez.

Bildirim yükümlülüğü

MADDE 68- (1) Sağlık mesleği mensupları, görevlerini yaptığı sırada bir suçun işlendiği yönünde bir belirti ile karşılaşmalan durumunda, bunu yetkili makamlara gecikmeksizin bildirmekle yükümlüdür.

(2) Hekimler, adli vaka olarak değerlendirilebilecek yaralanma ve benzeri durumlan, ihbaren adli makamlara bildirmek ve adli makamlarca gerekli görülürse bu Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapmak durumundadır.

Cezai hükümler

MADDE 69- (1) Gerçeğe, fenne ve usule aykırı olarak düzenlendiği tespit edilen sağlık raporları geçersiz sayılarak iptal edilir. İlgililer hakkında 5237 sayılı Kanunun 204 üncü ve 210 uncu maddeleri gereğince suç duyurusunda bulunulur. Ayrıca ilgili mevzuatı kapsamında değerlendirilmek ve disiplin işlemi uygulanmak üzere görev yapılan kamu kurumu ile bağlı bulunduklan meslek kuruluşuna gerekli bildirimler yapılır.

(2) Gerçeğe aykırı sağlık raporu düzenleyen özel sağlık hizmet sunucuları hakkında 3359 sayılı Kanunun ilgili maddelerine göre işlem tesis edilir. Ayrıca, sağlık raporu düzenleme yetkisi Bakanlıkça iptal edilir.

(3) Bakanlıkça belirlenen ücret politikasına aykın işlem yapan özel sağlık hizmet sunucularının yetkileri iptal edilir.

(4) Bakanlıkça yetkilendirilmediği halde bu Yönetmelik gereği izne tabi sağlık raporu düzenlenmesi veya e-Rapor sistemine entegre edilmesi zorunluluğu bulunan sağlık raporlama ilişkin hükümlerin ihlal edilmesi halinde, özel sağlık hizmet sunuculan hakkında 3359 sayılı Kanunun ilgili maddelerine göre işlem tesis edilir.

(5) Görev, yetki ve sorumluluklarını, bu Yönetmelikte belirtilen ilkelere uygun olarak yerine getirmediği tespit edilen kamu görevlileri hakkında tabi oldukları mevzuat gereğince disiplin hükümleri uygulamr. Hatalı işlem nedeniyle kamu zararı oluştuğunun tespiti halinde genel hükümlere göre sorumlularına rücu hakkı saklıdır.

(6) Bu Yönetmelik kapsamındaki kişisel sağlık verilerinin işlenmesinde 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile ikincil düzenlemelere ve 3359 sayılı Kanunun ek 19 uncu maddesi hükümlerine uyulmaması durumunda 6698 sayılı Kanunun 17 nci ve 18 inci maddeleri doğrultusunda işlem tesis edilir.

(7) Görevlinin meslek icrası esnasında sonucunu öngörerek veya görevinin gereklerine aykın hareket ederek veyahut görevinin gereklerini yapmakta ihmal veya gecikme göstererek ilgili mevzuata, etik ilkelere ve tıp biliminin gereklerine aykırı sağlık raporu düzenlediğinin tespiti halinde hakkında işlem yapılmak üzere inceleme dosyasının Sağlık Meslekleri Kuruluna sevk edilmesi sağlanır.

Düzenleme yetkisi ve mevzuatın uygulanması

MADDE 70- (1) Bakanlık; bu Yönetmeliğin uygulanması ile ilgili tereddütleri gidermeye, uygulamayı düzenlemeye ve bu Yönetmeliğin uygulanmasını sağlamak üzere alt düzenleyici işlemler yapmaya yetkilidir.

(2) Diğer kamu kurum ve kuruluşlan tarafından çıkarılan ve sağlık raporlarına ilişkin hükümler içeren düzenlemelerde Bakanlığın uygun görüşü alınır. Diğer yönetmeliklerde bu Yönetmeliğe aykın hüküm bulunması halinde, bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Sistem entegrasyonu süreci ve mevcut raporların durumu

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bakanlıkça sağlık durum belgesi için sistem entegrasyonu, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde tamamlanır. Sistem entegrasyonu tamamlanıncaya kadar bu Yönetmeliğin sağlık durum belgesi ile ilgili hükümleri uygulanmaksızın sağlık raporlan düzenlenmeye devam edilir.

(2) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce Bakanlıkça belirlenmiş usul, esas ve formatlara uygun olarak düzenlenmiş raporlar, süresi bitimine kadar geçerlidir.

Yürürlük

MADDE 71- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 72- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.