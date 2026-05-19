15 yaş altı için sosyal medya kısıtlamasında takvim netleşti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımına yönelik düzenlemeye ilişkin soru üzerine Göktaş, dünyada da benzer uygulamaların gündemde olduğunu ve her ülkenin kendine yönelik çalışmalar yürüttüğünü hatırlatarak, "Özellikle Avustralya'nın raporunu inceledikten sonra gerekli tüm değerlendirmeleri yaptık ve eksiklikleri tamamlayarak ülkemize özgü bir model geliştirdik" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyaya yönelik düzenlemeleri de içeren kanunla 15 yaş altı çocuklara yönelik güvenli dijital alanlar oluşturulacağını ve kontrollü kullanımın teşvik edileceğini vurgulayan Göktaş, çocukların yaş ve gelişimlerine uygun olmayan içeriklere maruz kalmalarını önlemeyi amaçladıklarını söyledi.

"İlgili yönetmeliği 6 ay içinde hayata geçireceğiz"

Bakan Göktaş konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Sosyal medya kullanımına yönelik düzenlemenin uygulamasındaki esasların belirlenmesine yönelik Bakanlığımız bünyesinde bir çalışma grubu kurduk ve süreci ilgili kurum ve kuruluşlarla tam bir koordinasyon içinde yürütüyoruz. Kamu kurumları ve diğer paydaşlarla birlikte yürüteceğimiz bu çalışma grubunda, 15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımına yönelik esasları kısa sürede belirleyerek ilgili yönetmeliği 6 ay içinde hayata geçireceğiz. Üzerinde çalıştığımız bu yönetmelik tamamlandığında, yeni sosyal medya düzenlemesi tüm Türkiye'de fiilen yürürlüğe girmiş olacak."

"Yaş doğrulama sistemlerinde farklı doğrulama yöntemleri uygulanacak"

Yaş doğrulama sistemi e-Devlet ve farklı doğrulama yöntemleri üzerinden sosyal medya kullanımına yönelik yeni dönemin yalnızca yasal bir düzenlemeyle sınırlı kalmayacağını vurgulayan Göktaş, teknik altyapı ve uygulama mekanizmalarının da kapsamlı şekilde hazırlandığını aktardı.

Kanunla sosyal ağ sağlayıcılarına getirilen yükümlülüklere esas olmak üzere yaş doğrulama sistemini başta e-Devlet olmak üzere farklı doğrulama yöntemlerini hayata geçireceklerini kaydeden Göktaş, bu sistemin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile Siber Güvenlik Başkanlığı koordinasyonunda oluşturulacağını söyledi.