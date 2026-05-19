Bakan Işıkhan: Üniversite öğrencilerine 10 milyar lira harçlık ödendi

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2025 yılının Şubat ayında hayata geçirilen İŞKUR Gençlik programının güncel verilerini paylaştı.

Mesleki deneyim ve gelir elde etmek isteyen üniversite öğrencilerini desteklemeyi hedefleyen programa gençlerin yoğun ilgi gösterdiğini belirten Işıkhan, 250 bin kişilik kontenjan için bugüne kadar 930 bine yakın başvuru alındığını kaydetti.

Işıkhan, 81 ilde 127 kamu üniversitesi ile iş birliği yapılarak toplam 2 bin 350 program düzenlendiğini aktararak, bu kapsamda yaklaşık 220 bin gencin programdan faydalandırıldığını ve öğrencilere toplamda 10 milyar liranın üzerinde ödeme yapıldığını ifade etti.

7 farklı alanda program düzenlendi

Bakanlığın paylaştığı infografiğe göre, İŞKUR Gençlik programı kapsamında gençler toplum yararına çeşitli alanlarda görev aldı. Bu alanlar; sosyal hizmetler, tarihi ve kültürel faaliyetler, yeşil dönüşüm faaliyetleri, kırsal kalkınma, afet hazırlık faaliyetlerinin desteklenmesi, kamusal arşiv ve dijitalleştirme ile kent estetiği ve görsel kirlilikle mücadele olarak sıralandı.

"Gençlerimizin geleceğe güvenle bakmalarını sağlamaya devam edeceğiz"

Gençlere yönelik desteklerin süreceği mesajını veren Bakan Işıkhan, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, gençlerimizin geleceğe güvenle bakmalarını sağlamak için programlarımızı hayata geçirmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle bir kez daha kıymetli gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum."