Savunma sanayi ürünlerine İzmir'de yoğun ilgi
Savunma sanayi ürünlerine İzmir'de yoğun ilgi
%0 Faizli 25.000 TL
%0 Faizli 25.000 TL
Sponsorlu İçerik
3 ilde DEAŞ operasyonu: 110 gözaltı
3 ilde DEAŞ operasyonu: 110 gözaltı
6 gün sürecek. 81 ilde bahar yağmuru
6 gün sürecek. 81 ilde bahar yağmuru
Kurtuluşun ilk adımı 107 yıl önce Samsun'da atıldı
Kurtuluşun ilk adımı 107 yıl önce Samsun'da atıldı
Beşiktaş Belediyesi'ne soruşturma: 5 gözaltı
Beşiktaş Belediyesi'ne soruşturma: 5 gözaltı
AK Parti, Bahçeli'nin yol haritasını değerlendiriyor
AK Parti, Bahçeli'nin yol haritasını değerlendiriyor
Resmi Gazete'de Yayımlandı: 19 Mülki Amir Terfi Etti
Resmi Gazete'de Yayımlandı: 19 Mülki Amir Terfi Etti
Tarsus'ta 6 kişinin öldürüldüğü olaya yayın yasağı getirildi
Tarsus'ta 6 kişinin öldürüldüğü olaya yayın yasağı getirildi
Bakan Tekin açıkladı: MEB Yapay Zeka Eylem Planı hazır
Bakan Tekin açıkladı: MEB Yapay Zeka Eylem Planı hazır
Trump: İran'a yarın planlanan saldırıyı erteledik
Trump: İran'a yarın planlanan saldırıyı erteledik
10 yıllık sırrı zanlının kabusları çözdü: Yaşlı çiftin katili torunları çıktı
10 yıllık sırrı zanlının kabusları çözdü: Yaşlı çiftin katili torunları çıktı
Erdoğan: Her zaman söylediğimiz gibi başka Türkiye yok
Erdoğan: Her zaman söylediğimiz gibi başka Türkiye yok
Bakan Tekin: Alınan her karar öğretmenlerle istişare edildi
Bakan Tekin: Alınan her karar öğretmenlerle istişare edildi
İstanbullular dikkat! Avrupa Ligi Finali nedeniyle bu yollar kapalı
İstanbullular dikkat! Avrupa Ligi Finali nedeniyle bu yollar kapalı
Trafikte sürücüyü takip edip tehdit eden kişiye rekor ceza
Trafikte sürücüyü takip edip tehdit eden kişiye rekor ceza
BKM açıkladı: Türkiye'de kredi kartı sayısı 147,6 milyona ulaştı
BKM açıkladı: Türkiye'de kredi kartı sayısı 147,6 milyona ulaştı
Erdoğan: İşsizlik oranımız tam 35 aydır tek hanede
Erdoğan: İşsizlik oranımız tam 35 aydır tek hanede
Otomobil pazarında yeni gözde elektrikli ve hibrit araçlar!
Otomobil pazarında yeni gözde elektrikli ve hibrit araçlar!
Elazığ'da 3 sağlık kuruluşuna 'evrakta sahtecilik' operasyonu
Elazığ'da 3 sağlık kuruluşuna 'evrakta sahtecilik' operasyonu
İmamoğlu'nun 'diploma iptali' davasında istinaf başvurusu reddedildi
İmamoğlu'nun 'diploma iptali' davasında istinaf başvurusu reddedildi
15 yaş altı çocuklara sosyal medyada 'yaş doğrulama' geliyor
15 yaş altı çocuklara sosyal medyada 'yaş doğrulama' geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit polisler için başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit polisler için başsağlığı mesajı
Türkiye'de online alışveriş 5 yılda 12 kat büyüdü
Türkiye'de online alışveriş 5 yılda 12 kat büyüdü
16 il merkezli 'siber' operasyon: 140 şüpheli yakalandı
16 il merkezli 'siber' operasyon: 140 şüpheli yakalandı
İstanbul merkezli 5 ilde 'change' araç operasyonu: 40 araca el konuldu
İstanbul merkezli 5 ilde 'change' araç operasyonu: 40 araca el konuldu
Ankara Merkezli Bakanlık Adıyla Dolandırıcılık Operasyonu: 118 Gözaltı Kararı
Ankara Merkezli Bakanlık Adıyla Dolandırıcılık Operasyonu: 118 Gözaltı Kararı
Ankara merkezli FETÖ operasyonu: 7'si aktif kamu çalışanı 24 gözaltı kararı
Ankara merkezli FETÖ operasyonu: 7'si aktif kamu çalışanı 24 gözaltı kararı
Bakan Gürlek: Suç örgütleriyle mücadelemiz tavizsiz devam edecek
Bakan Gürlek: Suç örgütleriyle mücadelemiz tavizsiz devam edecek
Sıcaklık düşüyor, hafta boyunca yağış etkili olacak
Sıcaklık düşüyor, hafta boyunca yağış etkili olacak
Ana sayfaHaberler Yaşam

6 gün sürecek. 81 ilde bahar yağmuru

Bugün Trakya üzerinden yurda girecek olan yeni yağışlı hava dalgası yarın itibarıyla yurdun neredeyse tamamını etkisi altına alacak. Özellikle cuma ve cumartesi günleri 81 ilde etkili olacak gök gürültülü sağanak yağışların Kurban Bayramı arifesine kadar sürmesi bekleniyor.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 19 Mayıs 2026 08:21, Son Güncelleme : 19 Mayıs 2026 08:22
Yazdır
6 gün sürecek. 81 ilde bahar yağmuru

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son değerlendirmelerine göre bugün Trakya'nın batı, Akdeniz'in doğu, İç Anadolu'nun kuzeydoğu, Güneydoğu Anadolu'nun doğu kesimleri ile Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının ise yurdun kuzeydoğu ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında olacağı tahmin ediliyor.

MGM'nin uzun vadeli tahminlerine göre ise yurdun büyük bölümünde önümüzdeki 6 gün boyunca gök gürültülü sağanak yağış olacak.

özellikle cuma ve cumartesi günleri 81 ilde sağanak yağış bekleniyor. Pazar günü Gaziantep ve Şanlıurfa; pazartesi günü ise Trakya, Çanakkale, İzmir ve Balıkesir çevreleri ile Güneydoğu Anadolu dışında tüm yurtta gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

Bugün bazı kentlerde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle:

- Kırklareli 13/24 derece.

- İstanbul 14/24 derece.

- Denizli 14/27 derece.

- İzmir 15/27 derece.

- Adana 17/27 derece.

- Ankara 9/20 derece.

- Samsun 13/20 derece.

- Erzurum 3/15 derece.

- Malatya 9/21 derece.

- Kars 3/12 derece.

- Diyarbakır 13/24 derece.

- Gaziantep 12/24 derece.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber