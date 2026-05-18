Bakan Gürlek: Suç örgütleriyle mücadelemiz tavizsiz devam edecek

Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yasa dışı bahis ve sanal kumar suç örgütleriyle mücadelenin "amansız bir kararlılıkla" sürdüğünü vurguladı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ekiplerince aylar süren titiz bir çalışma yürütüldüğünü kaydeden Bakan Gürlek, şu bilgileri paylaştı;

Yasa dışı bahis ve sanal kumar başta olmak üzere, milletimizin helal kazancına göz diken suç örgütleriyle mücadelemizi amansız bir kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu kapsamda; evlatlarımızın geleceğini ve ekonomik güvenliğimizi hedef alan yasa dışı bahis şebekelerine karşı bugün şafak vakti iki büyük darbe birden indirilmiştir. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde ve Emniyet teşkilatımızın aylar süren titiz çalışmaları neticesinde; 20 ilde, 139 ekibin katılımıyla gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, hesaplarında 11,3 Milyar TL'yi aşan bir işlem hacmi bulunan 183 şüpheliye yönelik adli işlem yapılmıştır.

"Suçtan elde edilen tüm mal varlıklarına el konuldu"

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatıyla Jandarma teşkilatımız tarafından yürütülen operasyonda ise, yurt dışı bağlantılı yasa dışı bahis sitelerinin gelirlerini aklayan organize suç ağı çökertilmiştir. 7 Milyar TL işlem hacmine sahip 50 şüpheli yakalanmış, suçtan elde ettikleri lüks araç ve daireler dahil tüm mal varlıklarına el konulmuştur.

Milletimizin huzurunu ve devletimizin ekonomik güvenliğini hedef alan bu yapılara karşı bu operasyonları başarıyla gerçekleştiren; Antalya ve Mersin Cumhuriyet Başsavcılıklarımıza, Emniyet Genel Müdürlüğümüze, Jandarma Genel Komutanlığımıza ve siber dünyanın görünmez kahramanları olan tüm siber suçlarla mücadele ekiplerimize teşekkür ediyorum. Hiçbir suç odağı adalet karşısında imtiyazlı değildir. Suç ve suç örgütleriyle mücadelemiz, hukukun verdiği yetkiyle, köklerini kazıyana kadar tavizsiz bir şekilde devam edecektir.