Kuyu temizlerken zehirlenen 3 kişi yaşamını yitirdi
İstanbul'da sağanak ve dolu etkili oldu
Antalyaspor Süper Lig'e veda etti

Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında Hesap.com Antalyaspor, evinde Kocaelispor'u 1-0 yendi. Bu sonuca rağmen Antalyaspor, 11 yıl sonra Süper Lig'e veda eden üçüncü takım oldu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 17 Mayıs 2026 22:23, Son Güncelleme : 17 Mayıs 2026 22:24
Antalyaspor ile Kocaelispor, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Mücadele Antalyaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. Kırmızı-beyazlıların golünü 79'da S. Ballet kaydetti.

Antalyaspor, galibiyete rağmen 32 puanda kalarak Süper Lig'den Trendyol 1. Lig'e düştü.

İlk yarıdan dakikalar

Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasındaki Hesap.com Antalyaspor-Kocaelispor karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 berabere sona erdi.

10. dakikada Antalyaspor gole yaklaştı. Sol kanattan ceza sahasına giren Ballet'in yerden etkili ortasına hareketlenen Van de Streek'in bekletmeden vuruşunda top direğe çarparak oyun alanına döndü. Dönen topu önünde bulan Safuri'nin şutunda ise top, Kocaelisporlu oyunculara çarptıktan sonra tehlikeli bölgeden uzaklaştı.

15. dakikada Ahmet Oğuz'un sağ kanattan ortasında penaltı noktasına yakın bir bölgede topla buluşan Keita'nın sert vuruşunda kaleci Abdullah Yiğiter, meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.

23. dakikada Safuri'nin sol kanattan yerden ortasında kaleyi karşıdan gören bir noktada topla buluşan Soner Dikmen'in sert şutunda top kale direğinin yanından auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

