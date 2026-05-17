Gençlerbirliği Trabzon'da lige tutundu

Natura Dünyası Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında deplasmanda Trabzonspor'u 3-0 mağlup ederek ligde kaldı.

Haber Giriş : 17 Mayıs 2026 22:20, Son Güncelleme : 17 Mayıs 2026 22:21
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında kümede kalma mücadelesi veren Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni ağırladı.

Gençlerbirliği kümede kalma adına kritik bir öneme sahip karşılaşmayı 3-0 kazanıp ligde kaldı.

Başkent ekibini galibiyet gollerini Adama Traore, Franco Tongya ve Metehan kaydetti.

Gençlerbirliği bu galibiyetle puanını 34'e yükseltip kümede kaldı.

Trabzonspor ise sezonu 69 puanla 3. sırada tamamladı.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

7. dakikada Nwakaeme'nin sağdan kullandığı köşe atışında, ceza alanı içinde Ozan Tufan'ın kafa vuruşunda kaleci Velho, topu kornere çeldi.

16. dakikada Nwakaeme'nin soldan ortasında, ceza alanı içinde Onuachu'nun kafa vuruşunda, top üsten auta gitti.

18. dakikada Bouchouari'nin ceza yayı çizgisi üzerinden şutunda kaleci Velho'dan dönen topu Onuachu tamamlayarak filelere gönderdi. Ancak bu oyuncu ofsaytta olduğu için gol geçersiz sayıldı.

20. dakikada Pina'nın sağdan ortasında, ceza alanı içinde Onuachu'nun kafa vuruşunda Velho çelerek yerden havalanan topa sahip oldu.

30. dakikada sağ taraftan ceza alanına giren Pina'nın rakibinden sıyrılarak yaptığı vuruşta top kaleci Velho'da kaldı.

44. dakikada Pereira'nın sağdan ortasında arka direkte altıpas içinde Metehan Mimaroğlu'nun kafa vuruşunda top auta çıktı.

GOL 45. dakikada Metehan Mimaroğlu'nun soldan ortasında, altıpas içinde yükselen Traore kafayla topu filelere gönderdi: 0-1

Maçın ilk yarısı, Natura Dünyası Gençlerbirliği'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

