Bakanlıktan fırsatçılara ilk 4 ayda 389 Milyon TL fahiş fiyat cezası

Kredi kartı kullanan her iki kişiden biri borçlu
Kredi kartı kullanan her iki kişiden biri borçlu
%0 Faizli 25.000 TL
%0 Faizli 25.000 TL
Sponsorlu İçerik
Emekliler için geri sayım bitti: Bayram ikramiyesi ödemeleri başladı
Emekliler için geri sayım bitti: Bayram ikramiyesi ödemeleri başladı
Yeni yasa teklifinde kırmızı çizgi: Silah, suç ve yasa dışı bahis!
Yeni yasa teklifinde kırmızı çizgi: Silah, suç ve yasa dışı bahis!
İngiliz gazeteci karşılaştırdı: İstanbul, Londra'dan yüzde 60 daha pahalı
İngiliz gazeteci karşılaştırdı: İstanbul, Londra'dan yüzde 60 daha pahalı
20 yılda 59 okul saldırısı: Şiddetten haz duyan çocuklar var!
20 yılda 59 okul saldırısı: Şiddetten haz duyan çocuklar var!
Okullar gerekli durumlarda veli adına randevu oluşturabilecek
Okullar gerekli durumlarda veli adına randevu oluşturabilecek
Mezarlıkta şoke eden olay: Varil içinde 21 cenin bulundu
Mezarlıkta şoke eden olay: Varil içinde 21 cenin bulundu
'Terörle mücadeleye harcanan kaynaklar eğitime, üretime harcansın'
'Terörle mücadeleye harcanan kaynaklar eğitime, üretime harcansın'
'Seferberlik emri' iddialarına MSB'den yanıt
'Seferberlik emri' iddialarına MSB'den yanıt
e-YÖKDİL sonuçları açıklandı
e-YÖKDİL sonuçları açıklandı
Hazırlık sınıfı gerekçesiyle burs iptaline ret
Hazırlık sınıfı gerekçesiyle burs iptaline ret
Türkiye'de kredi kartı borcu 3 trilyon lirayı aştı
Türkiye'de kredi kartı borcu 3 trilyon lirayı aştı
TCMB: Yüksek enflasyon gelir dağılımını bozuyor
TCMB: Yüksek enflasyon gelir dağılımını bozuyor
19 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 119 şüpheli gözaltına alındı
19 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 119 şüpheli gözaltına alındı
Üniversite öğrenci affı geliyor
Üniversite öğrenci affı geliyor
MİT, hassas bilgileri yabancı servislere aktaran 7 kişiyi yakaladı
MİT, hassas bilgileri yabancı servislere aktaran 7 kişiyi yakaladı
Eğitim Kurumları Yönetici Yetiştirme Programı, Bakan Tekin'in Verdiği İlk Dersle Başladı
Eğitim Kurumları Yönetici Yetiştirme Programı, Bakan Tekin'in Verdiği İlk Dersle Başladı
Erdoğan: Silah bırakmanın ivmelenmesi için İstihbarat Teşkilatımız çalışıyor
Erdoğan: Silah bırakmanın ivmelenmesi için İstihbarat Teşkilatımız çalışıyor
Otobüs bileti 12 saat kalana kadar tam iade edilebilecek
Otobüs bileti 12 saat kalana kadar tam iade edilebilecek
72 uzman katıldı: İşte yıl sonu enflasyon ve dolar beklentisi!
72 uzman katıldı: İşte yıl sonu enflasyon ve dolar beklentisi!
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Hafta sonu hava nasıl olacak?
35 ilde yasa dışı bahis operasyonu. 98 kişi tutuklandı
35 ilde yasa dışı bahis operasyonu. 98 kişi tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kazakistan ziyaretimizi başarıyla tamamladık
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kazakistan ziyaretimizi başarıyla tamamladık
TİHEK'ten emsal 'tek erkek rezervasyon' kararı
TİHEK'ten emsal 'tek erkek rezervasyon' kararı
Diyanet açıkladı: 2027 hac kayıt işlemleri başlıyor
Diyanet açıkladı: 2027 hac kayıt işlemleri başlıyor
YÖK'ten yabancı öğrencilerin öğrenim ücretlerine yönelik iddialara açıklama
YÖK'ten yabancı öğrencilerin öğrenim ücretlerine yönelik iddialara açıklama
Karara uymadılar, soruşturma açıldı: RK'den 'dondurma dolabı' kararı
Karara uymadılar, soruşturma açıldı: RK'den 'dondurma dolabı' kararı
Karahan: Bozulma olursa daha da sıkılaştıracağız
Karahan: Bozulma olursa daha da sıkılaştıracağız
Üniversite hastanesinde 'rüşvet' iddiası: OMÜ'lü 2 doktor tutuklandı
Üniversite hastanesinde 'rüşvet' iddiası: OMÜ'lü 2 doktor tutuklandı
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Bakanlıktan fırsatçılara ilk 4 ayda 389 Milyon TL fahiş fiyat cezası

Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, 2026'nın ilk 4 ayında fahiş fiyat artışı yapan 1258 işletmeye toplam 389,4 milyon TL idari para cezası uyguladı. En büyük ceza kalemi meyve-sebze fiyatlarını olağanüstü artıran işletmelere kesildi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 17 Mayıs 2026 09:10, Son Güncelleme : 17 Mayıs 2026 09:38
Yazdır
Bakanlıktan fırsatçılara ilk 4 ayda 389 Milyon TL fahiş fiyat cezası

Ticaret Bakanlığı, serbest piyasa koşullarında adil rekabet ortamını zedeleyen, enflasyonist ortamı körükleyerek tüketici refahını bozan işletmelere yönelik denetim raporunu yayımladı. Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, 2026 yılının ilk 4 ayında düzenlediği 4 ayrı stratejik toplantıda fahiş fiyat ve stokçuluk iddialarını karara bağladı.

İlk 4 Ayın Faturası: 389,4 Milyon TL Ceza

Bakanlık müfettişleri ve il ticaret müdürlükleri tarafından sahada gerçekleştirilen sıkı denetimler sonucunda, mevzuata aykırı hareket ettiği somut olarak saptanan 1258 işletmeye toplam 389 milyon 430 bin 962,50 TL tutarında idari para cezası kesildi.

Fırsatçılığın Haritası: E-Ticaret ve Tarım Başta Geliyor

Kurul tarafından açıklanan cezaların sektörel dağılımında çarpıcı detaylar yer aldı:

  • Meyve ve Sebze Fırsatçıları: Tarım ürünlerinde olağanüstü ve yapay fiyat artışı mazeretleri üreten 330 işletmeye toplam 215 milyon 115 bin 676,50 TL ceza verildi.

  • E-Ticaret Uyanıkları: Yabancı menşeli e-ticaret pazar yerlerine yönelik getirilen yeni ithalat kısıtlamalarını ranta çevirmeye çalışan ve yerli platformlarda haksız fiyat artıran 840 işletmeye toplam 151 milyon 18 bin 280 TL yaptırım uygulandı.

  • Ekmek ve Simit Denetimleri: Belirlenen resmi fiyat tarifelerinin üzerinde satış yaptığı belirlenen 75 fırın ve unlu mamul işletmesine toplam 12 milyon 953 bin 700 TL ceza kesildi.

  • Temel Tüketim Maddeleri: Temel gıda ve temizlik gibi zorunlu tüketim ürünlerinde fahiş fiyat uygulayan 13 firmaya ise toplam 9 milyon 643 bin 310 TL idari para cezası yansıtıldı.

Kurban Bayramı Öncesi Otogarlar ve Marketler Mercek Altında

Ticaret Bakanlığı, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde fahiş fiyat artışlarının ve tüketici mağduriyetlerinin artabileceği kritik noktaları uyardı. Özellikle vatandaşların bayram alışverişi ve seyahat yoğunluğunun artacağı şu alanların mercek altında olduğu belirtildi:

"Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde; alışveriş merkezleri, zincir marketler ile gıda ve bayramlık ürün satışı gerçekleştiren perakende işletmeler, vatandaşlarımızın seyahatlerini gerçekleştirdikleri otogarlar ve toptan satış merkezleri, Ticaret Bakanlığımızın yakın takibi altındadır. Tüketicilerimizin mağduriyetine yol açabilecek her türlü uygulama titizlikle incelenmektedir."

Açıklamanın sonunda, saha denetimlerinin bayram süresince de kesintisiz devam edeceği ve yasal yetkiler çerçevesinde yaptırımların tavizsiz ve kararlılıkla uygulanacağı vurgulandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber