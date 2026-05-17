Bakanlıktan fırsatçılara ilk 4 ayda 389 Milyon TL fahiş fiyat cezası

Ticaret Bakanlığı, serbest piyasa koşullarında adil rekabet ortamını zedeleyen, enflasyonist ortamı körükleyerek tüketici refahını bozan işletmelere yönelik denetim raporunu yayımladı. Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, 2026 yılının ilk 4 ayında düzenlediği 4 ayrı stratejik toplantıda fahiş fiyat ve stokçuluk iddialarını karara bağladı.

İlk 4 Ayın Faturası: 389,4 Milyon TL Ceza

Bakanlık müfettişleri ve il ticaret müdürlükleri tarafından sahada gerçekleştirilen sıkı denetimler sonucunda, mevzuata aykırı hareket ettiği somut olarak saptanan 1258 işletmeye toplam 389 milyon 430 bin 962,50 TL tutarında idari para cezası kesildi.

Fırsatçılığın Haritası: E-Ticaret ve Tarım Başta Geliyor

Kurul tarafından açıklanan cezaların sektörel dağılımında çarpıcı detaylar yer aldı:

Meyve ve Sebze Fırsatçıları: Tarım ürünlerinde olağanüstü ve yapay fiyat artışı mazeretleri üreten 330 işletmeye toplam 215 milyon 115 bin 676,50 TL ceza verildi.

E-Ticaret Uyanıkları: Yabancı menşeli e-ticaret pazar yerlerine yönelik getirilen yeni ithalat kısıtlamalarını ranta çevirmeye çalışan ve yerli platformlarda haksız fiyat artıran 840 işletmeye toplam 151 milyon 18 bin 280 TL yaptırım uygulandı.

Ekmek ve Simit Denetimleri: Belirlenen resmi fiyat tarifelerinin üzerinde satış yaptığı belirlenen 75 fırın ve unlu mamul işletmesine toplam 12 milyon 953 bin 700 TL ceza kesildi.

Temel Tüketim Maddeleri: Temel gıda ve temizlik gibi zorunlu tüketim ürünlerinde fahiş fiyat uygulayan 13 firmaya ise toplam 9 milyon 643 bin 310 TL idari para cezası yansıtıldı.

Kurban Bayramı Öncesi Otogarlar ve Marketler Mercek Altında

Ticaret Bakanlığı, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde fahiş fiyat artışlarının ve tüketici mağduriyetlerinin artabileceği kritik noktaları uyardı. Özellikle vatandaşların bayram alışverişi ve seyahat yoğunluğunun artacağı şu alanların mercek altında olduğu belirtildi:

"Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde; alışveriş merkezleri, zincir marketler ile gıda ve bayramlık ürün satışı gerçekleştiren perakende işletmeler, vatandaşlarımızın seyahatlerini gerçekleştirdikleri otogarlar ve toptan satış merkezleri, Ticaret Bakanlığımızın yakın takibi altındadır. Tüketicilerimizin mağduriyetine yol açabilecek her türlü uygulama titizlikle incelenmektedir."

Açıklamanın sonunda, saha denetimlerinin bayram süresince de kesintisiz devam edeceği ve yasal yetkiler çerçevesinde yaptırımların tavizsiz ve kararlılıkla uygulanacağı vurgulandı.