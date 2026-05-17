Kredi kartı kullanan her iki kişiden biri borçlu
%0 Faizli 25.000 TL
Bayram öncesi 0850 tehdidi: Sahte bağış çeteleri telefonun ucunda

Dolandırıcılar bu kez Kurban Bayramı'nı fırsat bildi. Ankara'da milyonlarca liralık vurgun yapan 0850'li hat çetesinin çökertilmesinin ardından, vatandaşların telefonlarına "kurban bağışı" ve "yardım desteği" içerikli sahte çağrılar yağmaya başladı. Uzmanlar, "Telefonda size sunulan bilgiye değil, kendi doğruladığınız bilgiye güvenin" uyarısı yaptı.

Haber Giriş : 17 Mayıs 2026 07:48, Son Güncelleme : 17 Mayıs 2026 07:40
Ankara'da 0850'li hatlar üzerinden vatandaşları arayarak milyonlarca liralık haksız kazanç sağlayan dev bir çetenin çökertilmesinin yankıları sürerken, siber hırsızlar gözünü yaklaşan Kurban Bayramı'na dikti. Son günlerde pek çok vatandaşın; "Kurban bağışı yapmak ister misiniz?", "Adınıza yardım desteği tanımlandı" ya da "Hayır organizasyonu için destek olur musunuz?" şeklinde aramalar aldığı rapor edildi.

"Sadece Numaraya Bakarak 'Kesin Dolandırıcı' Demek Yanlış"

Konuyu Türkiye Gazetesi'nden Gamze Erdoğan'a değerlendiren adli bilişim uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, 0850'li numaraların kurumsal dünyadaki yerine dikkat çekti. Bu hatların yasal şirketler tarafından da yoğun olarak tercih edildiğini belirten Kırık, şu analizi yaptı:

"Her 0850'li numara dolandırıcılık amacıyla kullanılmıyor. Çünkü bankalar, kargo şirketleri, sigorta firmaları, e-Ticaret platformları ve resmi müşteri hizmetleri de bu hatları yaygın şekilde kullanabiliyor. Bu sebeple sadece numaranın 0850 ile başlamasına bakarak 'Bu kesin dolandırıcı' demek doğru olmaz. Asıl dikkat edilmesi gereken nokta, arayan kişinin sizden ne istediği ve sizi hangi internet adresine veya hesap numarasına yönlendirmeye çalıştığıdır."

"Gerçek Kurumların Logolarını Taklit Ediyorlar"

Vatandaşların dini vecibelerini yerine getirirken veya bağış yaparken mutlaka resmi kurumlara itibar etmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Kırık, siber korsanların "taklit" yeteneğine karşı uyardı: "Telefonda söylenen bir hesap numarasına ya da gönderilen bir kısa mesaja (SMS) güvenerek işlem yapmak ciddi mağduriyetlere yol açabilir. Özellikle sahte internet siteleri ve gerçek kurumların logolarını taklit eden sistemlerle insanlar kolayca kandırılabiliyor. Bu sebeple bağış yapılacak kurumun adı internetten bağımsız olarak araştırılmalı, resmi web adresine (URL) doğrudan giriş yapılmalı ve gerekirse çağrı merkezi bizzat vatandaş tarafından aranmalıdır."

Şüpheli Numaraları Engellemek ve Filtrelemek Mümkün

Dolandırıcılık amacıyla kullanılan hatların dijital ayak izi bıraktığını ifade eden Prof. Dr. Ali Murat Kırık, cep telefonlarında alınabilecek teknik önlemleri ise şu şekilde sıraladı:

  • Spam Filtrelerini Açın: Hem iPhone (iOS) hem de Android cihazlarda yer alan "bilinmeyen numaraları susturma" ve "spam arama engelleme" özellikleri aktif hale getirilmelidir.

  • Arama Motorlarında Sorgulayın: Sizi arayan 0850'li numarayı kapatıp internette aratın. Eğer forumlarda veya şikayet sitelerinde o numara hakkında "sahte bağış", "para istedi" gibi çok sayıda olumsuz yorum varsa numarayı derhal engelleyin.

  • Operatör Desteği Alın: GSM operatörlerinin sunduğu kurumsal istenmeyen arama filtreleme servislerinden yararlanarak bu tarz organize aramaların önüne geçebilirsiniz.

