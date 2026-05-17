Bayram öncesi 0850 tehdidi: Sahte bağış çeteleri telefonun ucunda

Ankara'da 0850'li hatlar üzerinden vatandaşları arayarak milyonlarca liralık haksız kazanç sağlayan dev bir çetenin çökertilmesinin yankıları sürerken, siber hırsızlar gözünü yaklaşan Kurban Bayramı'na dikti. Son günlerde pek çok vatandaşın; "Kurban bağışı yapmak ister misiniz?", "Adınıza yardım desteği tanımlandı" ya da "Hayır organizasyonu için destek olur musunuz?" şeklinde aramalar aldığı rapor edildi.

"Sadece Numaraya Bakarak 'Kesin Dolandırıcı' Demek Yanlış"

Konuyu Türkiye Gazetesi'nden Gamze Erdoğan'a değerlendiren adli bilişim uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, 0850'li numaraların kurumsal dünyadaki yerine dikkat çekti. Bu hatların yasal şirketler tarafından da yoğun olarak tercih edildiğini belirten Kırık, şu analizi yaptı:

"Gerçek Kurumların Logolarını Taklit Ediyorlar"

"Her 0850'li numara dolandırıcılık amacıyla kullanılmıyor. Çünkü bankalar, kargo şirketleri, sigorta firmaları, e-Ticaret platformları ve resmi müşteri hizmetleri de bu hatları yaygın şekilde kullanabiliyor. Bu sebeple sadece numaranın 0850 ile başlamasına bakarak 'Bu kesin dolandırıcı' demek doğru olmaz. Asıl dikkat edilmesi gereken nokta, arayan kişinin sizden ne istediği ve sizi hangi internet adresine veya hesap numarasına yönlendirmeye çalıştığıdır."

Vatandaşların dini vecibelerini yerine getirirken veya bağış yaparken mutlaka resmi kurumlara itibar etmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Kırık, siber korsanların "taklit" yeteneğine karşı uyardı: "Telefonda söylenen bir hesap numarasına ya da gönderilen bir kısa mesaja (SMS) güvenerek işlem yapmak ciddi mağduriyetlere yol açabilir. Özellikle sahte internet siteleri ve gerçek kurumların logolarını taklit eden sistemlerle insanlar kolayca kandırılabiliyor. Bu sebeple bağış yapılacak kurumun adı internetten bağımsız olarak araştırılmalı, resmi web adresine (URL) doğrudan giriş yapılmalı ve gerekirse çağrı merkezi bizzat vatandaş tarafından aranmalıdır."

Şüpheli Numaraları Engellemek ve Filtrelemek Mümkün

Dolandırıcılık amacıyla kullanılan hatların dijital ayak izi bıraktığını ifade eden Prof. Dr. Ali Murat Kırık, cep telefonlarında alınabilecek teknik önlemleri ise şu şekilde sıraladı: