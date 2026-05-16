Türkiye'de kredi kartı borcu 3 trilyon lirayı aştı

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Türkiye'de 147 milyon kredi kartına karşılık toplam borcun 3 trilyon liraya ulaştığını belirterek, bu durumun ekonomik olduğu kadar toplumsal bir soruna dönüştüğünü söyleyerek, faizlerin durdurulması ve borçlu vatandaşlara ek süre tanınması gerektiğini ifade etti.

Türkiye'de kredi kartı kullanan her iki kişiden bir kişinin borçlu olduğunu dile getiren Palandöken, 2 milyon kişinin yasal takipte olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Mutlak ve mutlak bankalar birliği bu kredi kartı, temettü faizlerini tavan taban şeklinde durdurması lazım. Vadesi dolanlara biraz da süre vermek suretiyle sıkıntıda bulunan vatandaşlarımızın bu kredi kartı ile olan münasebetlerinin tekrar düzenlenmesi gerekiyor."

Toplumsal sorun

Palandöken, kredi kartı borçlarının hem ekonomik hem de toplumsal bir soruna dönüştüğünün de altını çizerek, "Ülkemizdeki kredi kartının kullanılması o kredi kartlarının hayat kurtardığı bir döneme geldik. Esnaf kendi kredi kartı dolduğu için ürün alamıyor. Aynı şekilde kredi kartını yapılandırdığı zaman da bu faizin asgarisini yatırdığı zaman altından kalkamıyor" dedi.