72 uzman katıldı: İşte yıl sonu enflasyon ve dolar beklentisi!
İcra personeli alım yönetmeliğinde kritik değişiklikler: 10 katına indirildi

Adalet Bakanlığı İcra Personelinin Sınav, Atama, Nakil, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği'nde kapsamlı değişiklikler yapıldı. Güvenlik soruşturması şartından uygulama sınavından yanlışsız yazma kuralına kadar pek çok düzenleme yeniden şekillendirildi. Uygulama sınavına çağılacak aday sayısı 20 katından 10 katına düşürüldü.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 16 Mayıs 2026 07:53, Son Güncelleme : 16 Mayıs 2026 07:54
Güvenlik soruşturması şartı kaldırıldı

Daha önce icra müdürü, müdür yardımcısı ve icra katipliğine atanmak için zorunlu tutulan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması şartı yönetmelikten çıkarıldı. İcra müdür ve yardımcılarına ilişkin 3. maddenin (e) bendi ile icra katipliğine ilişkin 3/A maddesinin (e) bendi yürürlükten kaldırıldı.

Daktilo veya bilgisayar belgesi artık aranmıyor

İcra katipliğine başvuru şartlarından biri olan, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı daktilo ya da bilgisayar sertifikası ile lise mezuniyeti ve öğretim yoluyla verilen daktilo/bilgisayar dersi zorunluluğu da kaldırıldı. Yeni düzenlemeyle bu koşul yalnızca "en az lise veya dengi okul mezunu olmak" olarak belirlendi.

Yazma sınavında hata toleransı sıkılaştırıldı

Uygulama sınavındaki yazma testine ilişkin değerlendirme kriterleri önemli ölçüde değiştirildi. Eski düzenlemede yanlış yazılan kelimelerin oranının yüzde kırkı veya iki ve üzeri satır ya da 14 ve üzeri kelime atlanmasının anlam bütünlüğünü bozduğu kabul ediliyordu. Yeni düzenlemede bu sınır yüzde yirmi beşe indirildi ve satır atlama ölçütü kaldırılarak yalnızca kelime sayısı esas alındı; eşik değer ise 22 kelimeye yükseltildi. Ayrıca (i) bendindeki "UYAP sistemi üzerinden otomatik olarak seçilerek elektronik ortamda gönderilen" ibaresi "uygulamalı sınav programı üzerinden otomatik olarak seçilen bir" şeklinde güncellendi.

Sınav ilanı artık Resmi Gazete'de yapılacak

Yazılı ve uygulama sınavlarının ilanına ilişkin 4. madde yeniden düzenlendi. Daha önce yalnızca Bakanlık internet sitesinde yapılan ilanın bundan böyle Resmi Gazete ile Cumhurbaşkanınca belirlenen kurumun internet sitesinde de yayımlanması zorunlu hale getirildi. Öte yandan sınav ilanında kadro sayısının yanı sıra kadronun yeri de ayrıca belirtilecek.

Uygulama sınavına çağrılacak aday sayısı 20 katından 10 katına indirildi

İcra katipliği uygulama sınavına davet usulünde de köklü değişikliğe gidildi. Daha önce ilan edilen kadronun yirmi katı aday uygulama sınavına çağrılırken bu sayı on kata düşürüldü. Ayrıca "ilk defa açıktan veya naklen atanmak için başvuranların" ibaresi maddeden çıkarıldı; uygulama sınavına çağrılacaklar artık her bir öğrenim düzeyi için ayrı ayrı belirlenen puana göre sıralanacak.

Eşit puan durumunda yeni sıralama kriteri

Nihai başarı listesinde icra katipliği adaylarının puanlarının eşit olması halinde uygulanacak sıralama ölçütleri 28. maddeye eklendi. Buna göre eşitlik durumunda sırasıyla merkezi sınav puanı, sözlü sınav puanı ve diploma notu yüksek olan aday üstte yer alacak.

Geçiş hükmü

Yönetmeliğe eklenen geçici 4. madde ile değişikliklerin yürürlüğe girdiği tarihten önce duyurusu yapılmış personel alım süreçlerinin, duyurunun yapıldığı tarihteki kurallara göre tamamlanacağı hüküm altına alındı.

