Üniversite hastanesinde 'rüşvet' iddiası: OMÜ'lü 2 doktor tutuklandı
Üniversite hastanesinde 'rüşvet' iddiası: OMÜ'lü 2 doktor tutuklandı
250.000 TL %3.84 Faizli Kredi Fırsatı!
250.000 TL %3.84 Faizli Kredi Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
Sıfır otodaki indirim ve altın, ikinci eli vurdu
Sıfır otodaki indirim ve altın, ikinci eli vurdu
Türkiye'nin 61 yıllık dev tekstil şirketi konkordato talep etti
Türkiye'nin 61 yıllık dev tekstil şirketi konkordato talep etti
Yozgat'ta kahreden kaza: Öğrenci servisi devrildi, 3 can kaybı!
Yozgat'ta kahreden kaza: Öğrenci servisi devrildi, 3 can kaybı!
Son 38 yılın rekoru: Türkiye'de su yılı yağışları yüzde 87 arttı!
Son 38 yılın rekoru: Türkiye'de su yılı yağışları yüzde 87 arttı!
Teklif TBMM'de: Kızılay personeline 'olağanüstü dönem' tazminatı geliyor
Teklif TBMM'de: Kızılay personeline 'olağanüstü dönem' tazminatı geliyor
Hakim ve taksici arasında uyuşturucu bağlantısı dosyaya girdi
Hakim ve taksici arasında uyuşturucu bağlantısı dosyaya girdi
Bakan Şimşek açıkladı: Yeni vergi artışı yok
Bakan Şimşek açıkladı: Yeni vergi artışı yok
Özkan Yalım bir kez daha ifade verecek
Özkan Yalım bir kez daha ifade verecek
İstanbul Valiliği'ne 'açığa alma' tepkisi: Bu bir itibar suikastıdır!
İstanbul Valiliği'ne 'açığa alma' tepkisi: Bu bir itibar suikastıdır!
1 milyon kişiyi ilgilendiriyor! Erteleme geldi
1 milyon kişiyi ilgilendiriyor! Erteleme geldi
İlave doğum izni başvuruları için son gün
İlave doğum izni başvuruları için son gün
Bütçe uygulama sonuçları açıklandı
Bütçe uygulama sonuçları açıklandı
22 ildeki yasa dışı bahis operasyonunda 58 şüpheli tutuklandı
22 ildeki yasa dışı bahis operasyonunda 58 şüpheli tutuklandı
Denizli Merkezefendi Belediyesi'nde operasyon: 5 kişi gözaltına alındı
Denizli Merkezefendi Belediyesi'nde operasyon: 5 kişi gözaltına alındı
MİT, Kandil'le temasa geçti: 10 gün içinde ortaya yol haritası çıkacak
MİT, Kandil'le temasa geçti: 10 gün içinde ortaya yol haritası çıkacak
Altında sert düşüş! Nedeni belli oldu
Altında sert düşüş! Nedeni belli oldu
AK Parti'li vekilin eşine fakirlik belgesi skandalı: Soruşturma açıldı
AK Parti'li vekilin eşine fakirlik belgesi skandalı: Soruşturma açıldı
GSB'nin 2 bin 610 kişilik personel alım ilanı yayımlandı
GSB'nin 2 bin 610 kişilik personel alım ilanı yayımlandı
Üsküdar Belediyesi'ndeki yolsuzluk operasyonunda ikinci dalga: 7 gözaltı
Üsküdar Belediyesi'ndeki yolsuzluk operasyonunda ikinci dalga: 7 gözaltı
Ankara'da sağlıksız koşullarda 40 ton et ele geçirildi: 2 gözaltı
Ankara'da sağlıksız koşullarda 40 ton et ele geçirildi: 2 gözaltı
Bakan Memişoğlu'ndan 'Hantavirüs' açıklaması: Salgın riski yok!
Bakan Memişoğlu'ndan 'Hantavirüs' açıklaması: Salgın riski yok!
Ortak sınavlarda 'açık uçlu soru' dönemi: İşte sınav yapılacak dersler ve tarihleri
Ortak sınavlarda 'açık uçlu soru' dönemi: İşte sınav yapılacak dersler ve tarihleri
Hem nota hem matematik: Müzik ortaokulları 22 okula ulaştı
Hem nota hem matematik: Müzik ortaokulları 22 okula ulaştı
İslam Memiş: Dünyanın en ucuz altını şu an Türkiye'de
İslam Memiş: Dünyanın en ucuz altını şu an Türkiye'de
Türkiye 'Yaşlı Toplum' eşiğini aştı: Her 2,5 yılda 1 yıl yaşlanıyoruz
Türkiye 'Yaşlı Toplum' eşiğini aştı: Her 2,5 yılda 1 yıl yaşlanıyoruz
Denizlerin yeni 'Karayel'i sahnede: Yüksek sürat, balistik koruma bir arada
Denizlerin yeni 'Karayel'i sahnede: Yüksek sürat, balistik koruma bir arada
'Aziz İhsan Aktaş' davasında 4 kişi hakkında tahliye kararı
'Aziz İhsan Aktaş' davasında 4 kişi hakkında tahliye kararı
12 bin öğretmeni geride bıraktı: Muhammet öğretmen Avrupa'nın en iyisi
12 bin öğretmeni geride bıraktı: Muhammet öğretmen Avrupa'nın en iyisi
Ana sayfaHaberler Yaşam

Son 38 yılın rekoru: Türkiye'de su yılı yağışları yüzde 87 arttı!

Türkiye, 1 Ekim 2025 - 31 Mart 2026 döneminde son 38 yılın en yüksek su yılı yağış seviyesine ulaştı. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 87 artış gösteren yağışları değerlendiren Prof. Dr. Yusuf Demir, sosyal medyadaki "hava manipülasyonu" iddialarının bilimsel hiçbir temeli olmadığını açıkladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Mayıs 2026 16:58, Son Güncelleme : 15 Mayıs 2026 16:58
Yazdır
Son 38 yılın rekoru: Türkiye'de su yılı yağışları yüzde 87 arttı!

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Demir, Türkiye'de 1 Ekim 2025 ile 31 Mart 2026 arasındaki su yılı yağışlarının, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 87 artarak son 38 yılın en yüksek seviyesine ulaştığını belirtti.

Demir, gazetecilere, Türkiye'deki iklim olayları ve yağış miktarı hakkında değerlendirmede bulundu.

Son 38 Yılın En Yüksek Seviyesi

Türkiye'de özellikle 2025 sonbaharı ile 2026 ilkbaharı arasındaki dönemdeki yağışların uzun yıllar ortalamasının üzerinde gerçekleştiğini aktaran Demir, "1 Ekim 2025 ile 31 Mart 2026 arasındaki su yılı yağışları normalin yüzde 25, geçen yılın aynı döneminin ise yüzde 87 üzerinde gerçekleşti. Son 38 yılın en yüksek seviyesine ulaştığı tespit edilmiştir. 2026 kış mevsimi yağışları ise bazı ölçümlerde son 66 yılın zirvesine çıkmıştır." ifadesini kullandı.

"İklim Silahı Söylemleri Dezenformasyon"

Yağışların artmasıyla sosyal medyada "hava manipülasyonu" ve "iklim silahı" iddialarının gündeme geldiğini belirten Demir, şöyle devam etti:

"Bu yağışların sebepleri olarak sosyal medyada yayılan iddiaların önemli kısmı doğrulanmamış, bilimsel kanıtları olmayan dezenformasyon kategorisinde iddialardır. Sosyal medyada 'hava manipülasyonu', 'iklim silahı' söylemi dolaşmaktadır. Bu iddialar çeşitli haber ve sosyal medya içeriklerinde yer almakta fakat meteorologlar ve iklim uzmanları bunları doğrulanmamış komplo teorileri olarak değerlendirmektedir. Bulut tohumlama, atmosferdeki mevcut bulutların yağış bırakma ihtimalini artırmak amacıyla yapılan bir hava modifikasyonu yöntemidir. Temel mantık, bulut içindeki su damlacıkları veya buz kristallerinin büyümesini tetikleyerek yağmur ya da kar oluşumunu kolaylaştırmaktır."

Bulut Tohumlama Nedir, Ne İşe Yarar?

Demir, bulut tohumlama için kullanılan en yaygın yöntemlerin uçaklarla bulut içine madde püskürtmek, yer istasyonlarından atmosfer içine parçacık göndermek, roket veya özel jeneratörler kullanmak olduğunu dile getirerek, "Bulut tohumlama için kullanılan maddeler genelde gümüş iyodür, tuz parçacıkları ve kuru buzdur. Bulut tohumlama sıfırdan bulut oluşturmaz, tamamen açık havada yağmur yaptıramaz ve sadece uygun nem ve bulut yapısı varsa etkili olabilir. Bilimsel çalışmalarda sonuçlar incelendiğinde, bazı durumlarda yağışı yüzde 5 ila yüzde 20 artırdığı bulunmuştur. Bulut tohumlama bir bulutun ne zaman boşalacağını ve ne kadar yağış bırakacağını etkileyebilir ama bir ülkenin yağmurunu çalmak, fırtınayı başka ülkeye göndermek veya büyük ölçekli iklimi kontrol etmek şu anki teknolojiyle gerçekçi kabul edilmemektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber