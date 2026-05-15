Gümüş'teki şok düşüş durmuyor

Gümüş, ons başına 77 dolara doğru gerileyerek, ABD enflasyonu ve olası faiz artırımlarına ilişkin artan endişelerle birlikte metal piyasasındaki zayıflığın yoğunlaşmasıyla art arda ikinci seanslık düşüşünü kaydetti.

Bu hafta başında açıklanan veriler, ABD toptan enflasyonunun Nisan ayında 2022'den bu yana en hızlı artışını gösterdiğini, tüketici fiyatlarının ise 2023'ten bu yana en keskin artışını kaydettiğini gösterdi.

Enflasyon baskıları büyük ölçüde uzun süren İran savaşı ve küresel enerji akışlarını önemli ölçüde aksatan Hürmüz Boğazı'nın devam eden kapanmasından kaynaklanıyor.

Piyasalar artık bu yıl Fed'in faiz indirimi olasılığını tamamen fiyatlamış durumda, bazıları ise Aralık ayına kadar olası bir faiz artırımına bahis oynuyor.

Son geri çekilmeye rağmen, gümüş haftanın başlarında yükselmiş ve elektronik, güneş panelleri ve metalin yüksek elektrik iletkenliğine dayanan diğer uygulamalarla ilgili daha güçlü endüstriyel talep beklentileriyle desteklenerek diğer değerli metallerden daha iyi performans göstermişti.

ONS GÜMÜŞ

Ons gümüş güne 83,50 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 77,68 dolar, en yüksek de 83,87 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 78,08 dolardan işlem geçiyor.

GRAM GÜMÜŞ

Gram gümüş güne 121,6 liradan başladı. Gün içinde en düşük 113,1 lira, en yüksek de 122,1 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 113,6 liradan alıcı buluyor.