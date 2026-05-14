Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı Adana'ya getirildi

Adana merkezli 21 ilde yürütülen "yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama" suçlarına yönelik operasyonda gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı Adana'ya getirildi. Sağlık kontrolden geçen Kütahyalı, basın mensuplarına, "İyiyim baba, bir yanlış anlaşılma var, öğreneceğiz" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 14 Mayıs 2026 20:21, Son Güncelleme : 14 Mayıs 2026 20:21
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında emniyet birimleri Adana merkezli 21 ilde "yasa dışı bahis, kara para aklama, rüşvet ve nitelikli dolandırıcılık" suçlarından oluşan şebekeye yönelik operasyon yaptı.

Aralarında Rasim Ozan Kütahyalı'nın da bulunduğu toplam 200 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Yapılan operasyonda Rasim Ozan Kütahyalı'nın da aralarında olduğu 128 şüpheli gözaltına alındı.

Rasim Ozan Kütahyalı karayolu ile Adana'ya getirildi. Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçen Kütahyalı, basın mensuplarının sorularına, "İyiyim baba, bende öyle bir hareketlilik yok. Bir yanlış anlaşılma var. Öğreneceğiz, yanlış anlaşılma var" cevabını verdi.

Sağlık kontrollerinin ardından Kütahyalı ve 2 kişi, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

