Genç kız 2. kattan atlayarak yaralanmıştı. Öğretim görevlisi tutuklandı
Kastamonu'da 2'nci kattan atlayarak ağır yaralanan üniversite öğrencisine ilişkin soruşturmada, öğretim görevlisi A.D. çok sayıda suçlamayla tutuklandı.
Olay, Aktekke Mahallesi Seheryeli Sokak'ta bulunan bir apartmanda meydana geldi. Çıplak halde balkondan atlayan genç kadın, aşağıda park halindeki bir aracın üzerine düştü. Ağır yaralanan kadın olay yerinden ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Savcılık: Sıradan düşme vakası değil
Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmada, olayın kaza olmayabileceği değerlendirildi. Bu doğrultuda olayın yaşandığı anda evde bulunduğu tespit edilen Kastamonu Üniversitesi öğretim görevlisi A.D. gözaltına alındı.
Öğretim görevlisi 6 ayrı suçtan tutuklandı
Emniyet işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen A.D., mahkeme huzuruna çıkarıldı. Şüpheli hakkında nitelikli cinsel saldırı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, özel hayatın gizliliğini ihlal, mala zarar verme, silahla tehdit ve hakaret suçlamalarından tutuklama kararı verildi. A.D. cezaevine gönderilirken soruşturmanın sürdüğü bildirildi.