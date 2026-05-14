Eskişehir Tepebaşı Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu
Eskişehir Tepebaşı Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu
%0 Faizli 25.000 TL Taksitli Avans
%0 Faizli 25.000 TL Taksitli Avans
Sponsorlu İçerik
Akaryakıta peş peşe zam! Fiyat bir kez daha değişti
Akaryakıta peş peşe zam! Fiyat bir kez daha değişti
Diyarbakır merkezli 9 ilde uyuşturucu operasyonu
Diyarbakır merkezli 9 ilde uyuşturucu operasyonu
Yasa dışı bahis operasyonu. Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
Yasa dışı bahis operasyonu. Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
Rekabet Kurulu'nun kadro değişikliği yetkisine iptal kararı
Rekabet Kurulu'nun kadro değişikliği yetkisine iptal kararı
Test sürüşleri tamamlandı: Türkiye'de yılın otomobili belli oluyor
Test sürüşleri tamamlandı: Türkiye'de yılın otomobili belli oluyor
Mesleki eğitimde diploma krizi! İş öğrenecekken matematiğe takılıyorlar
Mesleki eğitimde diploma krizi! İş öğrenecekken matematiğe takılıyorlar
Türkiye-Ermenistan'da tarihi ticaret eşiği aşıldı
Türkiye-Ermenistan'da tarihi ticaret eşiği aşıldı
Özkan Yalım'ın ifadeleri kurultay davasına gönderildi
Özkan Yalım'ın ifadeleri kurultay davasına gönderildi
Türklerin gözde otomobilinin üretimi resmen sona erdi
Türklerin gözde otomobilinin üretimi resmen sona erdi
Bakan Gürlek'ten 'yasa dışı bahis' açıklaması: 'Oynamak' da suç olacak!
Bakan Gürlek'ten 'yasa dışı bahis' açıklaması: 'Oynamak' da suç olacak!
Özvar: Üniversitelerin koçluk ve rehberlik rolünü üstlenmesi gerekiyor
Özvar: Üniversitelerin koçluk ve rehberlik rolünü üstlenmesi gerekiyor
Bakan Tekin: Okulda silahlı güvenlik görevlisi doğru değil
Bakan Tekin: Okulda silahlı güvenlik görevlisi doğru değil
Kuryeler için süre doluyor: 15 bin TL'yi aşan cezalar kapıda!
Kuryeler için süre doluyor: 15 bin TL'yi aşan cezalar kapıda!
Trenlerde unutulan eşyalar satışa çıkıyor: İşte ihale tarihleri
Trenlerde unutulan eşyalar satışa çıkıyor: İşte ihale tarihleri
Bolu'da 'İrtikap' iddianamesi tamam: Tanju Özcan'a rekor hapis istemi
Bolu'da 'İrtikap' iddianamesi tamam: Tanju Özcan'a rekor hapis istemi
Bakan Şimşek: Uzun bayram tatili cari dengeyi bozacak
Bakan Şimşek: Uzun bayram tatili cari dengeyi bozacak
'Nefes Merkezi' açıldı: Engelli çocuklar 30 güne kadar emanet edilebilecek
'Nefes Merkezi' açıldı: Engelli çocuklar 30 güne kadar emanet edilebilecek
12 yıllık dosya yeniden açıldı: Kayıp Osman'ın anne babası dahil 8 gözaltı
12 yıllık dosya yeniden açıldı: Kayıp Osman'ın anne babası dahil 8 gözaltı
17 yıllık enflasyon 200 lirayı yedi bitirdi!
17 yıllık enflasyon 200 lirayı yedi bitirdi!
İkinci el araç piyasası hareketlendi: Araç alırken yetki belgesine dikkat!
İkinci el araç piyasası hareketlendi: Araç alırken yetki belgesine dikkat!
Kayseri merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 115 gözaltı
Kayseri merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 115 gözaltı
Kurban Bayramı öncesi bilet fiyatlarına zam
Kurban Bayramı öncesi bilet fiyatlarına zam
47 ilde DEAŞ operasyonu: 324 şüpheli yakalandı
47 ilde DEAŞ operasyonu: 324 şüpheli yakalandı
Dünyanın en iyi Türk yemekleri belli oldu
Dünyanın en iyi Türk yemekleri belli oldu
Şehit yakınlarıyla ilgili yeni düzenleme: İki asgari ücret bağlanacak
Şehit yakınlarıyla ilgili yeni düzenleme: İki asgari ücret bağlanacak
Antalya Büyükşehir Belediyesine yeni operasyon: 25 kişi gözaltına alındı
Antalya Büyükşehir Belediyesine yeni operasyon: 25 kişi gözaltına alındı
Özkan Yalım: Özgür Özel Whatsapp'tan para istedi
Özkan Yalım: Özgür Özel Whatsapp'tan para istedi
ERG raporu: Okullarda rehberlik öğretmeni sayısı artırılmalı
ERG raporu: Okullarda rehberlik öğretmeni sayısı artırılmalı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Diyarbakır merkezli 9 ilde uyuşturucu operasyonu

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Diyarbakır merkezli 9 ilde 405 şüpheliye karşı kapsamlı bir uyuşturucu operasyonu başlatıldığını duyurdu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 14 Mayıs 2026 09:06, Son Güncelleme : 14 Mayıs 2026 09:50
Yazdır
Diyarbakır merkezli 9 ilde uyuşturucu operasyonu

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Diyarbakır merkezli 9 ilde 405 şüpheliye karşı kapsamlı bir uyuşturucu operasyonu başlatıldığını duyurdu.

İşte Bakan Akın Gürlek'in açıklaması:

Adana Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde yürütülen kapsamlı soruşturma kapsamında; yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçlarına yönelik 21 ilimizde 200 şüpheli şahsa yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla, milletimizin huzuruna ve ekonomimize kasteden çok katmanlı bir suç organizasyonuna ağır bir darbe indirilmiştir.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları, teknik ve fiziki takip çalışmaları ile elde edilen deliller neticesinde; yaklaşık 100 milyar TL ve 2 milyar dolar seviyesinde suç gelirinin finansal sistem içerisinde aklandığının tespit edilmesi, yürütülen mücadelenin boyutunu tüm açıklığıyla ortaya koymaktadır.

Adalet, İçişleri ile Hazine ve Maliye Bakanlıklarımızın omuz omuza, büyük bir eş güdüm içinde sergilediği kararlı duruş; finansal suç örgütlerine ve yasa dışı bahis şebekelerine karşı asla taviz vermeyeceğimizin en net göstergesidir.

Bu sabırla ve büyük bir dikkatle yürütülen operasyon dolayısıyla Adana Cumhuriyet Başsavcılığımıza ve Adana İl Emniyet Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızın alın terini ve geleceğini hedef alan her türlü suç yapısıyla mücadelemizi, aynı sarsılmaz iradeyle sürdüreceğiz.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber