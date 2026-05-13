Dünyanın en iyi Türk yemekleri belli oldu

Gastronomi dünyasının rehberi olarak kabul edilen TasteAtlas, her yıl olduğu gibi 2026 yılında da oldukça lezzetli bir listeyle karşımıza çıktı. Türk mutfağının zenginliğini dünyaya duyuran platform, bu kez "Dünyanın En İyi 100 Türk Yemeği"ni seçti.

İşte TasteAtlas'a göre dünyanın en iyi 10 Türk yemeği:

10- BAL KAYMAK

Türkiye'de kahvaltının vazgeçilmez bir parçası olan bal kaymak, su mandası sütünden yapılan ve pıhtılaşmış kremaya çok benzeyen geleneksel bir süt ürünü olan kaymak ile bolca balın bir araya getirilmesiyle elde edilen lezzetli bir yemektir.

9- MERCİMEK ÇORBASI

Mercimek çorbası, kırmızı mercimek, tavuk suyu, soğan ve havuçla yapılan, çok sevilen bir Türk çorbasıdır.

8-PİLİÇ TOPKAPI

Piliç Topkapı, İstanbul'daki Topkapı Sarayı'ndan adını alan, Osmanlı mutfak geleneklerine dayanan klasik bir Türk tavuk yemeğidir.

7- HÜNKAR BEĞENDİ

Hünkar beğendi, krema kıvamındaki közlenmiş patlıcan püresinin üzerine servis edilen, lezzetli bir kuzu yahnisinden oluşan geleneksel bir yemektir.

6- FISTIKLI SARMA

Bu Türk tatlısı, fıstık ezmesi olarak bilinen pürüzsüz, yeşil, macun kıvamında bir iç harçla yapılır. Parlak yeşil rengi tamamen doğaldır. Gaziantep'te erken hasat edilen fıstıklardan gelir.

5- AFYON SUCUĞU

Afyon Sucuğu, Türkiye'nin Afyonkarahisar ilinden köken alan, kuru, fermente edilmiş ve baharatlı bir et türüdür.

4- BEYRAN ÇORBASI

Beyran çorbası, Gaziantep'e özgü geleneksel bir çorbadır ve kahvaltıda servis edilir. Kuzu yağı, pirinç ve didiklenmiş kuzu etiyle hazırlanır.

3- ANTAKYA KÜNEFESİ

Antakya künefesi, eski Türk kenti Antakya'dan gelen geleneksel bir künefe çeşididir; incecik yufka hamurunun içine krema kıvamında tuzsuz peynir doldurularak yapılır.

2- CAĞ KEBABI

Oltu cağ kebabı, Türkiye'nin kuzeydoğusundaki Erzurum ilinin Oltu ilçesiyle özdeşleşmiş, yatay olarak pişirilmiş bir kuzu kebabıdır.

1- KALAMAR TAVA

Kalamar tava, genellikle meze olarak sunulan geleneksel bir yemektir. Yemek, temizlenmiş kalamarın kalın halkalar halinde kesilmesi, sütte bekletilmesi, ardından un, kabartma tozu ve tuzdan oluşan bir hamura batırılması ve kızgın yağda kızartılmasıyla yapılır.