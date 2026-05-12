Selde can pazarı: Sel sularına kapılan aracın üzerinde hayata tutundu
Samsun'un Havza ilçesinde sele kapılan otomobilin üzerinde ölümle burun buruna gelen vatandaş, ekiplerin zamanında müdahalesiyle kurtarıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kodlu uyarısının ardından akşam saatlerinde başlayan kuvvetli sağanak, özellikle Havza ilçesinde etkisini gösterdi. Hacı Osman Deresi kısa sürede taşarken, ilçe merkezinde cadde ve sokaklar sular altında kaldı.
Çok sayıda ev ve iş yerini su basarken, onlarca araç sel sularına kapılarak sürüklendi. Sel sırasında bir otomobilin üzerinde mahsur kalan gencin soğukkanlı tavırları dikkat çekti. Bir süre kurtarılmayı bekleyen vatandaşın, ekiplerin müdahalesiyle bulunduğu yerden güvenli şekilde tahliye edildiği öğrenildi.