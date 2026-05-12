Dolar 45,40 TL'ye yükseldi
Güne yükselişle başlayan dolar, günü 45,40 TL'ye yükselerek tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Mayıs 2026 17:33, Son Güncelleme : 12 Mayıs 2026 18:25
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dünkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|45,3780
|45,3790
|45,3990
|45,4000
|Avro
|53,4760
|53,4770
|53,3050
|53,3060
|Sterlin
|61,8540
|61,8640
|61,4510
|61,4610
|İsviçre frangı
|58,3640
|58,3740
|58,1160
|58,1260
|ANKARA
|ABD doları
|45,3480
|45,4280
|45,3690
|45,4490
|Avro
|53,4360
|53,5160
|53,2650
|53,3450
|Sterlin
|61,7940
|62,0040
|61,3910
|61,6010