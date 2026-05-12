Altının kilogram fiyatı 6 milyon 865 bin yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 865 bin liraya çıktı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Mayıs 2026 16:48, Son Güncelleme : 12 Mayıs 2026 16:48
Altın piyasasında en düşük 6 milyon 839 bin 600 lira, en yüksek 6 milyon 870 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,1 artışla 6 milyon 865 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 855 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 10 milyar 626 milyon 875 bin 79,42 lira, işlem miktarı ise 1547,66 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 10 milyar 913 milyon 493 bin 257,75 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, Türkiye İş Bankası, Dünya Katılım Bankası, Çakmakçı Kıymetli Madenler ile Vakıf Katılım Bankası olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış6.855.000,004.697,80
En Düşük6.839.600,004.655,00
En Yüksek6.870.000,004.750,00
Kapanış6.865.000,004.706,00
Ağırlıklı Ortalama6.858.746,984.723,63
Toplam İşlem Hacmi (TL)10.626.875.079,42
Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.547,66
Toplam İşlem Adedi103

