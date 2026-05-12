Yasa dışı bahis şebekelerine yapay zeka destekli operasyon: 108 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yasa dışı bahis ve kumar şebekelerine yönelik İstanbul merkezli 35 ilde yapay zeka destekli kapsamlı bir operasyon düzenlendi.

Operasyonda, suç geliri elde ettiği belirlenen ve yasa dışı bahis oynatan şebekelere yönelik çalışmalarda 108 şüpheli gözaltına alındı.

Ayrıca suça aracılık eden 5 bin 151 internet sitesine erişim engeli getirildi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, operasyonu "Sanal dünyadaki kirli bir ağ daha bertaraf edilmiştir" paylaşımıyla duyurdu:

"Sanal dünyadaki kirli bir ağ daha bertaraf edilmiştir. Devletimizin kurumları; vatandaşlarımızın huzuru, ailelerimizin birliği ve gençlerimizin dirliği için omuz omuza çalışmaktadır. Bu başarılı operasyonu büyük bir özveriyle yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüze yürekten teşekkür ediyorum. Dijital suç yapılanmalarına ve yasa dışı bahise karşı yürütülen operasyonlar kararlılıkla devam edecektir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Adalet Bakanlığımız ile İçişleri Bakanlığımız arasındaki güçlü eş güdüm ve koordinasyon, suç odaklarına karşı verdiğimiz mücadelenin en büyük teminatıdır."