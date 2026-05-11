Arızalı yürüyen merdiven ve asansörler İBB Meclisinde gündeme geldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisinde, kentteki arızalı yürüyen merdiven ve asansörler konuşuldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Mayıs 2026 19:20, Son Güncelleme : 11 Mayıs 2026 19:21
İBB Meclisi mayıs ayı toplantılarının birinci oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Mecliste söz alan Büyük Birlik Partisi (BBP) Grup Başkanvekili Dursun Çağlayan, engelli bireylerin eğitimden istihdama, sosyal hayattan şehir hayatına kadar pek çok alanda görünmeyen engellerle mücadele ettiğini söyledi.

Engelliliğin sadece bireysel değil, toplumsal bir gerçek olduğunu dile getiren Çağlayan, "Şimdi metrolardaki yürüyen merdiven ve asansörler bu kadar gündeme gelmeseydi, ben bu konuya bu kadar açıklık getirmek istemiyordum. Ancak bir sorun var. Bu metro asansörlerinde, merdivenlerinde bu arızaları takip etmekle, gidermekle ilgili bir idare sorunu var." dedi.

Çağlayan, örnek olarak bir iş merkezindeki arızalı asansörün tamir edilmesi görevinin, bina yönetimi tarafından yapılması gerektiğini kaydederek, şunları söyledi:

"Şu anda Taksim Meydanı'nda 1,5 aydır yapılmayan bir asansör var. Bu yapılmayan asansör, hangi yöneticiye, müdüre ve teknik arkadaşa bağlıysa o arkadaşın vicdanen istifa etmesi lazım. Buradan kendilerine bunu hatırlatıyorum ve hemen gitsinler o Taksim'deki 1,5 aydır yapılmayan merdivenin, asansörün arızasını gidersinler. Biz Büyükşehir Belediyesi'nde, bu aziz İstanbul'da, bu büyük Meclis'te merdiven arızası mı konuşacağız, asansör arızası mı konuşacağız?"

Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı'nın Mecidiyeköy-Çağlayan bölgesinde meydana gelen arızaya da değinen Çağlayan, "Bunlarla ilgili olarak yetkili, görevli olan arkadaşların, derhal gece gündüz demeden 24 saatte bu sorunları çözmesi lazım. Eğer çözemiyorsa onun da gereği yapılması lazım. Aksi takdirde haksızlığa, hukuksuzluğa, sorumsuzluğa meydan vermiş oluruz. Bunları görmezden gelmiş oluruz." ifadelerini kullandı.

