Bakan Tekin: Türkiye'de derslik sayısı 20 yılda ikiye katlandı

İLİM Yayma Vakfı'nın kuruluşunun 50. yılı anısına hayata geçirdiği '50. Yılda 50 Kütüphane' projesinin İstanbul etabı '50.Yıl Kütüphaneleri' toplu açılış töreni Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan'ın katılımıyla Beşiktaş Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirildi.

Açılışa Yusuf Tekin ve Bilal Erdoğan'ın yanı sıra İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, öğrenciler ve öğretmenler katıldı. Program öncesi Tekin ve Erdoğan öğrencilerin hazırladığı sergi alanındaki çalışmaları gezdi. İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Beşiktaş Anadolu Lisesi korosu ögrencileri müzik dinletisi sundu. Bilal Erdoğan'ın Bakan Tekin'e hediye takdim etmesinin ardından kurdele kesimiyle açılış gerçekleştirildi.

'BUGÜN 750 BİN DERSLİĞİMİZ VAR'

Bakan Yusuf Tekin, "Türkiye gerçekten eğitim-öğretim süreçlerinde son 20 yılı baz aldığımızda devrim niteliğinde işler yaptı. Şu an bizim Türkiye genelinde yaklaşık 750 bin dersliğimiz var, 750 bin sınıf. 2002 yılında yaklaşık 350 bin dersliğimiz vardı. Rakama böyle baktığımızda ikiye katlanmış gibi gözüküyor. Şöyle bakarsak; o 350 bin dersliğin yaklaşık yarısı deprem ya da ekonomik ömrünü tamamlamak gibi gerekçelerle yıkılıp yeniden yapıldığını düşünürsek, 2002 öncesinden elimizde yaklaşık 150 bin civarında derslik var. Şimdi ben bunu söyleyince birileri rahatsız oluyor. O günden kalma 150-160 bin dersliğimiz var ama bugün 750 bin dersliğimiz var. Biz bu süre içerisinde, 2003'ten itibaren bütün bütçelerde eğitim-öğretim bütçesi bütçede birinci sırada yer aldı. Bu da bizim için çok önemli bir gösterge. Bütün bunları yaparken yaptığımız ikinci bir konu daha var. O da eğitimde ötekileştiren, ayrıştıran, anti-demokratik hususlar, düzenlemeler eğitim-öğretim hayatımızın dışına çıkarıldı. Bu da bizim açımızdan çok önemli bir gösterge. Geçen yıl aralık ayında açıklanan TIMSS skorlarına göre Türkiye matamtik ve fen eğitiminde, Avrupa'da ilk 5 ülke arasında. Bu da bizim için önemli bir gösterge. 8 Eylül'de de 2025 geçtiğimiz yıl bugünlerde uyguladığımız PISA skorları açıklanacak ve orada da OECD Genel Sekreteri'nin açıklaması doğrultusunda söylüyoruz ki, çok iyi bir derece bekliyoruz" dedi.

Bakan Yusuf Tekin, "Biz kütüphanelerimizi hem fiziki mekan itibarıyla yeniden organize ediyoruz hem de kitaplarımızı bu anlamda çocuklarımızın doğrudan faydalanabileceği, her birisinden o kitap kokusunu alabileceği kütüphaneler oluşturuyoruz" ifadelerini kullandı.

'KÜTÜPHANELERİN 34'ÜNÜ DEPREM BÖLGESİNDE YAPTIK'

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, "50'nci yılda 50 okula kütüphane kazandıralım. Bunlardan 34 tanesini deprem bölgesinde yaptık, 36 tanesini ve bir tane de Afrin'de ilçe kütüphanesi yaptık; bunlar 37 tane oldu. 15 ile beraber 52 oldu. Demek ki biz bir yandan vakıf olarak yaş alıyoruz, bir yandan kütüphanelerin sayısı da artacak. 75 yıldır hep birlikte Türkiye'nin eğitimde fırsat eşitliğine, bölgeler arası dengesizliklerin giderilmesi için çok önemli; aynı vatan etrafında, aynı vatan duygusu etrafında birleşebilmemiz için çok önemli; buna hizmet etmeye çalışıyoruz. Bugüne kadar milyonu aşkın belki öğrenciye üniversite, lise düzeyinde burs imkanı, konaklama imkanı sağlamış; binlerce, on binlerce akademisyene proje destekleri, yurtdışı eğitim destekleri sağlamış İlim Yayma Cemiyeti, İlim Yayma Vakfı bu kütüphaneyle birlikte buradan geçecek bütün öğrencilerin de hayatına dokunmuş olacak. Binlerce öğrenciye her yıl burs veriyoruz. Bunların içerisinde İlim Yayma Cemiyetimizle yaptığımız ortaokul ve lise düzeyindeki İstanbul'da 3 bin yetim öğrenci arkadaşımızı burslandırıyoruz. Biz İlim Yayma Vakfı olarak 4 bin kadar lise, üniversite, yüksek lisans, doktora öğrencisini her yıl burslandırıyoruz. Biz bu altyapıya yatırım yaparken bunun üstünde bu neticeleri alacak olan da Türkiye'nin eğitim gönüllüleri, eğitim ordusu; öğretmenlerimiz, idarecilerimiz ve öğrenci kardeşlerimiz. Potansiyellerinin ne kadar büyük olduğunun farkında olmalarını, hedeflerini tevazuyla değil iddiayla ortaya koymalarını ve o hedeflere ulaşmak için Türkiye'de eğitimin altyapısının her zamankinden daha güçlü olduğunu hep birlikte hatırlamak istiyoruz. Bunun üzerinde ülkemizi 21. yüzyıl dünyasına damga vuracak, bugün devam eden bu savaşlar, soykırımlar, haksızlıklar, 'Dünyanın çivisi çıktı' dedirten olaylara karşı bir ses yükseltecek bir ülke olma ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyorum" dedi.

'KİTAP SAYIMIZ 3 YILDA 7 MİLYON 300 BİN ARTTI'

İstanbul Valisi Davut Gül, " Bakanımızın öncülüğünde İstanbul'da 6,5 milyon kitap sayımız son 3 yılda 7 milyon 300 bin artarak yüzde 100'den daha fazla artmış oldu. Dolayısıyla da kitaba erişimle ilgili hiçbir problemimiz hamdolsun kalmadı. Güncel kitapları temin etmeye devam edeceğiz. Türkiye'miz İstanbulumuz eğitimde fırsat eşitliğinin en iyi uygulandığı ülkelerden bir tanesi" dedi.

Kütüphaneler, proje kapsamında gençlerin ders çalışabileceği, sosyalleşebileceği, kültürel ve sanatsal etkileşimde bulunabileceği modern ve dinamik yaşam alanları olarak dizayn edildi. Kütüphaneler İstanbul genelinde, aralarında Fatih, Bağcılar, Beşiktaş, Üsküdar, Güngören, Tuzla, Kartal, Bayrampaşa, Pendik, Sultanbeyli ve Esenyurt''un bulunduğu 11 ilçede kuruldu.