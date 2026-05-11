Cumhurbaşkanlığı'ndan 9 maddelik doğum izni genelgesi

Doğum Sonrası İzin 8 Haftadan 16 Haftaya Çıktı

22 Nisan 2026 tarihli ve 7578 sayılı Kanun ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu başta olmak üzere İş Kanunu, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, Sahil Güvenlik ve Jandarma kanunlarında yapılan değişikliklerle analık izninin doğum sonrası süresi 8 haftadan 16 haftaya çıkarıldı. Böylece doğum öncesi 8 hafta, doğum sonrası 16 hafta olmak üzere toplam analık izni süresi 16 haftadan 24 haftaya yükselmiş oldu. Sözleşmeli personel için de aynı düzenleme 8 Mayıs 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan değişiklikle hayata geçirildi.

Kimler 8 Hafta İlave İzinden Yararlanabilir?

Genelgede, 16 Ekim 2025 tarihi dahil olmak üzere bu tarihten sonra doğum yapan ve 1 Nisan 2026 itibarıyla doğumun üzerinden 24 hafta geçmemiş olan personelin 8 haftalık ilave analık/doğum izninden yararlanabileceği belirtildi.

İlave doğum izninde başvuru süreleri

Memur statüsündeki personelin en geç 15 Mayıs 2026 Cuma günü mesai bitimine kadar, sözleşmeli personelin ise en geç 22 Mayıs 2026 Cuma günü mesai bitimine kadar başvuruda bulunması gerekiyor.

Süt izni ile yarım gün izni ilave 8 haftalık iznin bitiminden itibaren başlayacak

Cumhurbaşkanlığı yazısına göre, Sekiz haftalık ilave analık/doğum izni kullanan personelin süt izni ile yarım gün izni, ilave sekiz haftalık iznin bitiminden itibaren başlayacaktır.

İşte 9 Maddelik Uygulama Esasları

1. Halihazırda analık/doğuma bağlı aylıklı (ücretli) izni devam edenlerin bu izinleri başka bir işleme gerek kalmaksızın yirmi dört haftaya uzayacaktır.

2. 7578 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesi ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların geçici 30 uncu maddesi, 16.10.2025 tarihi dahil olmak üzere bu tarihten sonra doğum yapan (01.04.2026 tarihi itibariyle doğumunun üzerinden yirmi dört hafta geçmemiş) personeli kapsamaktadır.

3. 7578 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinden yararlanacak ilgilinin, 7578 sayılı Kanunun yayım tarihinden (01.05.2026) itibaren 10 iş günü içerisinde (en geç 15.05.2026 Cuma günü mesai bitimine kadar) başvuruda bulunması gerekmektedir. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esasların geçici 30 uncu maddesinden yararlanacak personelin ise Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esasların yayım tarihinden (08.05.2026) itibaren 10 iş günü içerisinde (en geç 22.05.2026 Cuma günü mesai bitimine kadar) başvuruda bulunması gerekmektedir.

4. Sekiz haftalık ilave analık/doğum izninin personelin dilekçe verdiği tarihten sonra en kısa sürede başlayacak şekilde verilmesi gerekmektedir.

5. Sekiz haftalık ilave analık/doğum izni ileri bir tarihte kullanılamayacağı gibi iznin geriye yürütülmesi de mümkün değildir. Bu kapsamda, 16.10.2025 tarihi ile 7578 sayılı Kanunun veya Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların yürürlüğe girdiği tarih arasında kullanılan yıllık izin, hastalık izni, süt izni, yarım gün izin, aylıksız/ücretsiz izin ile yarım zamanlı/kısmi süreli çalışılan süreler sekiz haftalık ilave analık/doğum izin süresinden mahsup edilmeyecektir.

6. Halen süt izni, yarım gün izin, aylıksız/ücretsiz izin kullanmakta olan ya da yarım zamanlı/kısmi süreli çalışmadan faydalanmakta olan personel, anılan geçici maddelerde hüküm altına alınan şartları taşımaları kaydıyla başvuruda bulunarak sekiz haftalık ilave analık/doğum izninden yararlanabilir. İstekleri halinde sekiz haftalık ilave analık/doğum izin sonrası yeniden süt izni, yarım gün izin, aylıksız/ücretsiz izin ya da yarım zamanlı/kısmi süreli çalışma talebinde bulunabilirler. Bunların sekiz haftalık ilave analık/doğum izni öncesinde kullanmış oldukları süt izni, yarım gün izin, aylıksız/ücretsiz izin ve yarım zamanlı/kısmi süreli çalışma süreleri ilgili mevzuatta düzenlenen süt izni, yarım gün izin, aylıksız/ücretsiz izin ya da yarım zamanlı/kısmi süreli çalışma sürelerinden mahsup edilmez.

7. Sekiz haftalık ilave analık/doğum izni kullanan personelin süt izni ile yarım gün izni, ilave sekiz haftalık iznin bitiminden itibaren başlayacaktır.

8. Sekiz haftalık ilave analık/doğum izni kullanan personelin aylıksız/ücretsiz izni, ilave sekiz haftalık iznin bitimi veyahut sekiz haftalık izin sonrası yarım gün izin kullanması halinde yarım gün iznin bitiminden itibaren başlayacaktır.

9. Ölü doğum yapan personel de başvurması halinde sekiz haftalık ilave analık/doğum izninden faydalanacaktır.