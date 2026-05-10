Kamuda engelli istihdamında rekor: Sayı 15 kat arttı
Kamuda engelli istihdamında rekor: Sayı 15 kat arttı
Bayrama Özel %0 Faizli 100.000TL Nakit Fırsatı
Bayrama Özel %0 Faizli 100.000TL Nakit Fırsatı
Sponsorlu İçerik
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
Bir kurum ve üniversiteden personel alım ilanı
Bir kurum ve üniversiteden personel alım ilanı
9 günlük bayram tatili bereketi: Otellerde doluluk şimdiden yüzde 90
9 günlük bayram tatili bereketi: Otellerde doluluk şimdiden yüzde 90
İçişleri'nden Balıkesir Belediye Başkanı Akın'a soruşturma izni
İçişleri'nden Balıkesir Belediye Başkanı Akın'a soruşturma izni
Alım gücü düştü, kiralar enflasyonu solladı: Konutta 'kilit' çözülmüyor
Alım gücü düştü, kiralar enflasyonu solladı: Konutta 'kilit' çözülmüyor
AK Parti'de Öcalan'a 'statü' kapısı kapalı: İşte masadaki 'ara formül'
AK Parti'de Öcalan'a 'statü' kapısı kapalı: İşte masadaki 'ara formül'
Galatasaray üst üste 4. kez şampiyon oldu
Galatasaray üst üste 4. kez şampiyon oldu
SGK: Doğum sonrası destek süresi artırıldı
SGK: Doğum sonrası destek süresi artırıldı
Açığa satış yasağı 26 Mayıs'a kadar uzatıldı
Açığa satış yasağı 26 Mayıs'a kadar uzatıldı
Bakan Kurum: İklim krizi artık günlük hayatın merkezinde
Bakan Kurum: İklim krizi artık günlük hayatın merkezinde
Mantar zehirlenmesi şüphesi: 5 aylık hamile kadın hayatını kaybetti
Mantar zehirlenmesi şüphesi: 5 aylık hamile kadın hayatını kaybetti
Bakan Tekin: Yüksek teknolojili üretimde daha ileri seviyelere ulaşacağız
Bakan Tekin: Yüksek teknolojili üretimde daha ileri seviyelere ulaşacağız
Bakan Yumaklı: Olağanüstü durumlarda bütün kurumlar birlikte hareket ediyoruz
Bakan Yumaklı: Olağanüstü durumlarda bütün kurumlar birlikte hareket ediyoruz
Bakan Ersoy: Mersin, eşsiz bir açık hava müzesidir
Bakan Ersoy: Mersin, eşsiz bir açık hava müzesidir
Akıllı telefonlara 12 taksit geliyor
Akıllı telefonlara 12 taksit geliyor
Özgür Özel'e yalan bilgiyi yaymaktan soruşturma
Özgür Özel'e yalan bilgiyi yaymaktan soruşturma
Motorine indirim geldi, tabela değişti
Motorine indirim geldi, tabela değişti
Bursa'da tefecilik ve yağma operasyonunda 11 kişi tutuklandı
Bursa'da tefecilik ve yağma operasyonunda 11 kişi tutuklandı
İstanbul'un 3 ilçesinde bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'un 3 ilçesinde bazı yollar trafiğe kapatılacak
Bursa'da tefecilik ve yağma operasyonunda 11 kişi tutuklandı
Bursa'da tefecilik ve yağma operasyonunda 11 kişi tutuklandı
Erdoğan: Ülkemize göz dikenin bileğini bükecek güçteyiz
Erdoğan: Ülkemize göz dikenin bileğini bükecek güçteyiz
İtirafçı olan Özkan Yalım: Özgür Özel'e poşet içinde para verdim
İtirafçı olan Özkan Yalım: Özgür Özel'e poşet içinde para verdim
Tek maaşlı polislere lojmanda öncelik verilecek, 2027'de fazla mesai geliyor
Tek maaşlı polislere lojmanda öncelik verilecek, 2027'de fazla mesai geliyor
SGK Antalya'da 200 bin euro rüşvet iddiası: İdari uygulamalar kafa karıştırdı
SGK Antalya'da 200 bin euro rüşvet iddiası: İdari uygulamalar kafa karıştırdı
Bakan Tekin: 12 yıllık zorunlu eğitimin 16'da biri okulda geçiyor
Bakan Tekin: 12 yıllık zorunlu eğitimin 16'da biri okulda geçiyor
Yatırımcı Nisan'da borsada güldü, altın ve dövizde kaybetti
Yatırımcı Nisan'da borsada güldü, altın ve dövizde kaybetti
Çağın yeni tehlikesi 'dijital obezite'
Çağın yeni tehlikesi 'dijital obezite'
Prof. Afyoncu: 3 çocuğu olan anneye memur gibi maaş verilmeli
Prof. Afyoncu: 3 çocuğu olan anneye memur gibi maaş verilmeli
Ana sayfaHaberler Ekonomi

9 günlük bayram tatili bereketi: Otellerde doluluk şimdiden yüzde 90

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla birlikte Kuşadası'ndaki turistik tesislerde büyük hareketlilik yaşanıyor. Bölgedeki otellerde doluluk oranları şimdiden yüzde 90 seviyelerine ulaşırken, yetenekli işletmeciler sezonun geri kalanı için de umutlu.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 10 Mayıs 2026 10:38, Son Güncelleme : 10 Mayıs 2026 10:43
Yazdır
9 günlük bayram tatili bereketi: Otellerde doluluk şimdiden yüzde 90

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması turizmcileri sevindirdi. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Kuşadası Bölge Temsil Kurulu Başkanı Eda Yurtcan, bayram dönemi için kentteki otellerde şimdiden doluluk oranının yüzde 90 seviyelerine ulaştığını belirtip, "Kuşadası ziyaretçilerini ağırlamaya hazır. Tatilin erken duyurulması da sektör için çok iyi oldu" dedi.

Kuşadası'nda, havaların ısınmasıyla birlikte turizm sezonu açıldı. Bu kapsamda Akdeniz çanağının da önemli kruvaziyer limanlarından biri olan ilçede, plajlar ve turistik işletmeler yerli ve yabancı turistler için hazır hale getirildi. Yaklaşık 40 kilometre kıyı şeridine sahip olan Kuşadası'nda Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olarak açıklanması da turizm sektörüne hareketlilik getirdi.

'İÇ PAZARDA HAREKETLİLİK BAŞLADI'

TÜRSAB Kuşadası Bölge Temsil Kurulu Başkanı Eda Yurtcan, bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasının iç pazarda ciddi bir hareketlilik yarattığını belirtip, "İran ve İsrail arasında olan savaş nedeniyle Türkiye'de turizm sektörü nisan ve mayıs ayarlarında yabancı turist rezervasyonunda yüzde 25 ve 35 oranında düşüş yaşadı. Bu dönemdeki açığı yerli turistleri ağırlayarak kapatacağız. Bayram dönemi için Kuşadası'ndaki otellerde şimdiden doluluk oranı yüzde 90 seviyelerine ulaştı. Tatilin erken açıklanması da bizim için çok iyi oldu. Mevsim olarak Kuşadası'nın en güzel zamanı. Hava ne çok soğuk ne de çok sıcak. Biz, Kuşadası ve Didim olarak plajlarımız, esnafımız ve turistik işletmelerimizle ziyaretçilerimizi ağırlamaya hazırız" dedi.

'TATİL PROGRAMI SATIN ALIRKEN DİKKAT EDİN'

Bayram tatili için program satın alırken dikkat edilmesi gerekenlerle de ilgili bilgi aktaran Yurtcan, "Son dönemde özellikle sanal medyada, ucuz tatil anlayışını insanlara aşılamaya çalışan çok fazla sahte hesap var. Bu nedenle bayram tatiline çıkacak olanların dikkatli olmalarını tavsiye ediyorum. TÜRSAB belgeli olmayan acentelerle kesinlikle muhatap olmasınlar. Acentelerin internet sayfalarında TÜRSAB barkodu olup olmadığını kontrol etsinler. Aksi taktirde hem bayram tatilleri hem de program için ödedikleri ücret konusunda sıkıntı yaşayabilirler" diye konuştu.

'TATİLCİLER ELLERİNİ ÇABUK TUTSUN'

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Tacettin Özden ise bayram tatiline çıkmak isteyenlerin ellerini çabuk tutması gerektiğini söyledi. Kuşadası ve Didim'deki otellerde şimdiden yer bulma konusunda sıkıntı yaşanabileceğine dikkat çeken Özden, "Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımıza turizmciler olarak gerçekten teşekkür etmek istiyoruz. 9 günlük bu bayram tatili kararı, turizmle birlikte tüm sektörleri hareketlendirecek. Tatilcilerin erken rezervasyon yapmaları her açıdan avantajlarına olacak. 2025 yılı bizim için çok iyi bir turizm sezonuydu. Turizmciler olarak 2026 yılına baktığımızda genel olarak haziran ayından itibaren Türkiye genelinde bir toparlanma olacağını düşünüyoruz" dedi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber