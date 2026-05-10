Ünlü kahve markasının sahibi ile babası mahkemelik oldu

Ünlü bir kahve markasının sahibi, işadamı Cengiz Deveci, babası Mehmet Deveci'ye akıl sağlığının yerinde olmadığı, kumar bağımlısı olduğu ve savurgan hareketlerinin bulunduğu iddiasıyla 'vesayet' davası açtı. Mahkeme davanın reddine karar verdi ancak İstinaf Mahkemesi, eksik inceleme yaptığı gerekçesiyle dosyanın yeniden görülmesine hükmetti.

"Onun Sır Küpüyüm, İntikam Almaya Çalışıyor"

Karara isyan eden baba Mehmet Deveci, "Ben gariban bir sokak sütçüsüydüm. Kendisinin holdingi, 8 oteli ve 100'e yakın aracı var. Ben bu paranın kaynağını biliyorum, onun sır küpüyüm. Oğlumu FETÖ'cü diye ihbar ettim. Eşimle aram bozulup ayrılınca annesinin intikamını almak için ve açıklarını çıkarmayayım diye bana deli raporu almaya çalışıyor" dedi.

Adli Tıp Kurumu: Mehmet Deveci'nin Akıl Sağlığı Yerinde

Mahkeme, akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için Mehmet Deveci hakkında Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınmasına hükmetti. Raporda, Mehmet Deveci'nin herhangi bir akıl hastalığı, zeka geriliği ve demans denilen bunama halinin saptanmadığı belirtildi. Raporda, kendisine vasi veya yasal danışman tayinine mahal olmadığı da kaydedildi.

Yerel Mahkemenin Ret Kararı İstinaf'tan Döndü

Davayı 2025'de karara bağlayan mahkeme, Cengiz Deveci'nin açtığı 'vesayet' davasının esastan reddine karar verdi. Karara itiraz eden Cengiz Deveci, 'akli melekeleri yerindedir' raporu verilmesinin usul ve yasaya aykırı olduğunu belirtti. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi ise davanın yeniden görülmesi için dosyanın ilk derece mahkemesine gönderilmesine hükmetti.