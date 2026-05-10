Belçika kraliçesinden 428 şirketle Türkiye'ye ekonomi çıkarması

Belçika, Türkiye ile ekonomik ve stratejik iş birliğini güçlendirmek amacıyla son yılların en kapsamlı temaslarından birine hazırlanıyor. Belçika kraliçesi Mathilde başkanlığında bugün başlayacak olan ziyaret 5 gün sürecek. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, "Ekonomik Misyon" ziyareti kapsamında, üst düzey siyasi isimler ve 428 özel sektör temsilcisinden oluşan geniş bir heyet Türkiye'yi ziyaret edecek.

Heyette Üst Düzey Siyasi ve Sektörel Temsilciler Yer Alıyor

Ekonomik Misyon kapsamında Türkiye'yi ziyaret edecek heyette, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, dış ticaretten de sorumlu Savunma Bakanı Theo Francken, Brüksel Başkent Bölge Hükümeti Başbakanı Boris Dillies, Flaman Bölge Hükümeti Başbakanı Matthias Diependaele ve Valon Bölge Hükümeti Başbakan Yardımcısı Pierre-Yves Jeholet yer alacak. Heyete ayrıca 428 özel sektör temsilcisi eşlik edecek.

Stratejik Sektörlerde Yeni Yatırım Fırsatları Değerlendirilecek

Ziyaret kapsamında enerji, savunma sanayii, havacılık, lojistik, sağlık ve yaşam bilimleri, bankacılık, teknoloji ve dijitalleşme başta olmak üzere birçok stratejik sektörde yatırım ve iş birliği imkanlarının değerlendirilmesi planlanıyor. Bu çerçevede, firma ziyaretleri düzenlenecek, ikili görüşmeler gerçekleştirilecek ve şirketler arası temaslar yapılacak.

Türkiye-Belçika Ekonomi Forumu ve İmzalanacak Anlaşmalar

Program kapsamında Türkiye-Belçika Ekonomi Forumu'nun gerçekleştirilmesi öngörülüyor. Ayrıca iki ülke özel sektörleri arasında anlaşmalar imzalanması, savunma, havacılık ve sosyal güvenlik alanlarında hükümetlerarası belge ve anlaşmaların hayata geçirilmesi hedefleniyor.

Ankara ve İstanbul'da Yoğun Diplomasi Trafiği

Ekonomik Misyon heyetinde yer alan Belçikalı bakanların Türk mevkidaşlarıyla görüşmeler yapması planlanıyor. Heyetin ayrıca Ankara ve İstanbul'da kamu ve özel sektör temsilcileriyle temaslarda bulunacağı belirtiliyor.

Belçika'daki Türk Toplumunun Köprü Rolü Vurgulanacak

Kaynaklar, Belçika'nın ekonomik ve sosyal hayatına önemli katkılarda bulunan Türk toplumunun başarılarının da ziyaret kapsamında öne çıkarılacağını ifade etti. Belçika'da yaşayan yaklaşık 300 bin Türk vatandaşının iki ülke arasında önemli bir köprü görevi gördüğü vurgulanıyor.

Bölgesel Gelişmelerle İvme Kazanan İkili İlişkiler

Türkiye ile Belçika arasında iyi düzeyde seyreden ilişkiler, bölgesel ve küresel gelişmelerin etkisiyle son dönemde ivme kazandı. İki ülke arasında daha yakın iş birliğini amaçlayan temasların arttığı belirtiliyor.

NATO ve AB Çerçevesinde Ortaklık Mesajı

Yapılan görüşmelerde ekonomi, ticaret, savunma, enerji ve bağlantısallık alanlarında yeni ortaklık imkanlarının değerlendirilmesi üzerinde duruluyor. Ortak sınamalar karşısında NATO ve AB çerçevesinde iş birliğinin güçlendirilmesi de gündemde yer alıyor.

9,2 Milyar Dolarlık Ticaret Hacmi ve Yatırım Rakamları

Türkiye-Belçika arasındaki ikili ticaret hacmi 2025 yılında 9,2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Türkiye'nin Belçika'ya ihracatı 5 milyar dolar olurken, ithalatı 4,2 milyar dolar seviyesinde kaydedildi. 2002-Ocak 2026 döneminde Türkiye'ye yapılan Belçika yatırımı 9,3 milyar dolar olarak gerçekleşirken, aynı dönemde Belçika'ye yapılan Türk yatırımları 490 milyon dolar oldu.

Ekonomi Diplomasisinde Ekonomik Misyonların Önemi

Belçika'nın yılda iki kez düzenlediği Ekonomik Misyon ziyaretleri, ülkenin siyasi boyutu güçlü ekonomi diplomasisi faaliyetleri arasında yer alıyor. Misyon ziyaretlerinde ev sahibi ülke ile ekonomik ilişkilerin kilit sektörlerini merkeze alan etkinlikler düzenleniyor ve iş birliğinin geliştirilmesi için somut adımlar atılıyor.

Tarihi Arka Plan: 2012'den Sonraki İlk Büyük Çıkarma

Belçika'dan daha önce Türkiye'ye 2012 yılında bir Ekonomik Misyon ziyareti düzenlenmişti. Söz konusu misyona dönemin Veliaht Prensi olan Philippe başkanlık etmiş, Mathilde ise Prenses unvanıyla heyete eşlik etmişti.

Yeşim Eraslan