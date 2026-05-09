Açığa satış yasağı 26 Mayıs'a kadar uzatıldı
Ömer Çelik'ten CHP'ye eleştiri: Özgür Özel kendi partisini yönetemiyor

Burcu Köksal'ın AK Parti'ye geçeceği yönündeki iddialar siyaset gündemindeki yerini korurken, Ömer Çelik konuyla ilgili soruya "Partimize geçecek belediye başkanlarını il başkanları ve grup toplantılarında görüyorsunuz" yanıtını verdi. Özgür Özel ise daha önce yaptığı açıklamada, Köksal tarafından resmi bir yalanlama gelmemesinin iddiaları güçlendirdiğini söylemişti.

Haber Giriş : 09 Mayıs 2026 16:11, Son Güncelleme : 09 Mayıs 2026 16:12
Siyaset kulisleri bu hafta CHP'li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın önümüzdeki hafta AK Parti'ye geçeceği iddiasıyla çalkalandı.

Konuyla ilgili Köksal henüz bir açıklama yapmazken, CHP ise Köksal'a yakınlığıyla bilinen Afyonkarahisar Merkez İl Başkanını görevden aldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise ilk açıklamasında, "Bir söylenti yürüyor. Bu konuda kendisi ya da belediyeden kurumsal bir açıklama gelmiyorsa, geçen zaman iddiayı güçlendirir. İddia artık gerçek olarak kabul görmeye başlar. Bir yalanlama gelmedi" ifadelerini kullandı.

Gözler hafta içine çevrilirken AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik bugün SAHA EXPO 2026'ya katıldı. Burada stantları ziyaret eden Çelik, ardından gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.

"GRUP TOPLANTISI YA DA İL BAŞKANLARI TOPLANTISINDA GÖRÜRSÜNÜZ"

Köksal'ın AK Parti'ye geçip geçmeyeceği sorulan Çelik, "Partimize geçecek belediye başkanlarını il başkanları ve grup toplantılarında görüyorsunuz. Dolayısıyla oralarda gelişmeleri görürsünüz. Özgür Özel kendi partisini yönetemiyor. Özgür Özel kendi partisini yönetemediği için bunu AK Parti üzerinden yapmaya çalışıyor. Özgür Özel siyasi yetersizlik içinde" dedi.

ÖZEL'İN SAHA 2026'YI ZİYARET ETMESİNE İLK YORUM

Özel'in SAHA 2026'yı gezmesini de değerlendiren Çelik, "Bütün siyasi parti yöneticilerinin burayı ziyaret etmesini isterim. Bunlar milli teknolojidir. Buraya gelip bu kazanımları takdir eden ve ortaya koyması değerlidir. Biz bu adımları atmaya çalıştığımızda önümüze konulan mesajların bir alt yazısı vardı. 'Bu işlere girmeyin, başkalarında daha iyisi varken niye vakit kaybedelim' gibi bir dayatma var." ifadelerini kullandı.

