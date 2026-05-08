Yatırımcı Nisan'da borsada güldü, altın ve dövizde kaybetti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin "finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları"nı kamuoyuyla paylaştı. Verilere göre, nisan ayında yatırımcısını enflasyona karşı koruyan ve en yüksek reel getiriyi sağlayan araç BIST 100 endeksi oldu. Borsa, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 4,05, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 3,04 oranında kazanç sağladı.

Altın ve Döviz Aylık Bazda Kaybettirdi

Borsanın aksine, nisan ayında geleneksel yatırım araçları yatırımcısını üzdü. TÜFE ile indirgendiğinde en çok kaybettiren yatırım aracı yüzde 7,76 ile külçe altın oldu. Altını sırasıyla yüzde 2,75 ile dolar, yüzde 2,55 ile DİBS ve yüzde 1,69 ile euro izledi. Mevduat faizi ise brüt bazda yüzde 1,05 oranında reel kayba yol açtı.

Uzun Vadeli Getiride Tablo Değişiyor

Değerlendirme süresi uzadığında borsa liderliğini korurken, yıllık bazda altın zirveye yerleşiyor. Üç aylık ve altı aylık periyotlarda en yüksek reel getiri BIST 100 endeksinde gerçekleşti. Altı aylık dönemde borsa, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 11,71 kazandırırken, dolar yüzde 8,25 ile yatırımcısına en çok kaybettiren araç oldu.

Yıllık Şampiyon: Külçe Altın

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde, külçe altın tartışmasız liderliğini sürdürüyor. Külçe altın, yıllık bazda TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 28,41 oranında reel getiri sağlayarak yatırımcısının yüzünü güldürdü. Yıllık tabloda BIST 100 yüzde 12,53 ve DİBS yüzde 6,28 kazandırırken, dolar yüzde 11,3 ve euro yüzde 7,8 oranında reel kayıp yaşattı.