CHP'de Burcu Köksal krizi: Merkez ilçe yönetimi görevden alındı
Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın CHP'den ayrılarak AK Parti'ye geçmesinin kesinleşmesi, CHP içinde kriz çıkardı. Kararın ardından toplanan CHP İl Yönetimi, belediye önündeki protestolara katılmadığı gerekçesiyle Merkez İlçe Başkanı ve yönetimini görevden aldı.
Afyonkarahisar Belediye başkanı Burcu Köksal'ın, CHP'den AK Parti'ye geçmesinin
kesinleşmesinin ardından CHP Afyonkarahisar Merkez İlçe Başkanı ve yönetimi
görevden alındı.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Afyonkarahisar İl Başkanlığı tarafından yapılan
açıklamada, "CHP Afyonkarahisar İl Yönetim kurulu kararıyla merkez ilçe
başkanı ve yönetim kurulu görevden alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla bildiririz"
ifadelerine yer verildi.
Alınan kararda Köksal'ın, AK Parti'ye geçmesinin ardından belediye önünde gerçekleştirilen protesto gösterilerine yönetimin katılmamasının etkisi olduğu belirtildi.