İran ile ABD arasında Hürmüz Boğazı'nda çatışma yaşanıyor iddiası
2.200 çalışanı etkileyecek karar: İsveçli dev Türkiye'den çekiliyor

İsveçli Autoliv, EMEA bölgesindeki kapasite fazlasını azaltmak amacıyla Türkiye'deki üretim operasyonlarını kademeli olarak kapatma kararı aldı. Direksiyon, hava yastığı ve emniyet kemeri üretiminin diğer bölge tesislerine kaydırılacağı belirtilirken, sürecin yaklaşık 2.200 çalışanı etkilemesi ve Türkiye'deki faaliyetlerin 2028'in ilk yarısında sona ermesi bekleniyor.

Kaynak : Ekonomim
Haber Giriş : 08 Mayıs 2026 15:21, Son Güncelleme : 08 Mayıs 2026 15:17
Dünyanın en büyük otomotiv güvenlik sistemleri üreticisi İsveçli Autoliv, EMEA bölgesindeki kapasite fazlasını optimize etmek amacıyla Türkiye'deki fabrikalarını kademeli olarak kapatma kararı aldığını açıkladı.

70 yıllık şirketin 27 ülkede faaliyeti bulunurken, 1984 yılından bu yana Türkiye'de faaliyet gösteriyor. Şirket, küresel otomotiv sektöründeki yapısal dönüşüm ve değişen pazar dinamiklerinin üretim ağında optimizasyon ihtiyacını artırdığını belirtti. Yapılan kapsamlı değerlendirme sonucunda EMEA bölgesindeki mevcut üretim kapasitesinin gelecekteki talebin üzerinde kaldığı ifade edildi.

Bu kapsamda Türkiye'de direksiyon, hava yastığı ve emniyet kemeri üretimi yapan operasyonların kademeli olarak durdurulacağı ve üretimin EMEA bölgesindeki diğer mevcut tesislere kaydırılacağı bildirildi.

Karardan yaklaşık 2.200 çalışanın etkilenmesi beklenirken, Türkiye'deki üretim faaliyetlerinin tamamen 2028'in ilk yarısında sona erdirilmesi planlanıyor.

Dolar kuru dikkat çekti

Şirketin paylaştığı, yeniden yapılandırma sürecinin maliyetleri de dikkat çekti. Toplam giderin yaklaşık 142 milyon dolar olması öngörülürken, tutarın büyük kısmının 2026'nın ikinci çeyreğinde bilançoya yansıması bekleniyor.

129 milyon dolar olarak hesaplanan nakit giderlerin ağırlıklı olarak kıdem tazminatı ve çalışanları elde tutma maliyetleri olduğu belirtildi.

Tazminat ve çalışan maliyetlerinin hesaplanmasında dolar bazında ağırlıklı ortalama olarak kurun 53 TL seviyesinde baz aldığı açıklandı.

