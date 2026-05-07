MEB'den yerli zeka testi: Yurt dışından satın alınan testlere son!
Borsada rekor serisi sürüyor: BIST 100'den 15.040 puanlık kapanış

ABD ile İran arasındaki barış umutları ve enerji fiyatlarındaki düşüş, Borsa İstanbul'a rekor getirdi. Gün içinde 15.050,42 puana kadar yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesini gören BIST 100 endeksi, kapanışını da rekorla yaparak 15 bin puan sınırının üzerinde tutundu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Mayıs 2026 18:48, Son Güncelleme : 07 Mayıs 2026 18:59
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın dördüncü işlem gününde tarihi bir performans sergileyerek 15.040,25 puanla kapanış rekoru kırdı. Önceki kapanışa göre 122,82 puan artış gösteren endekste, toplam işlem hacmi 227,7 milyar lira seviyesine ulaştı. Gün boyu süren genele yayılmış alımlar, endeksin seans içinde 15.050,42 puana kadar yükselmesini sağladı.

Sektörel Dağılım: Sigorta Zirvede, Kimya Geriledi

Piyasadaki yükselişe lokomotiflik eden sektörlerin başında bankacılık ve holdingler geldi. Bankacılık endeksi yüzde 1,78, holding endeksi ise yüzde 1,18 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en dikkat çekici performansı yüzde 2,99 artışla sigorta sektörü sergilerken, günün tek kaybeden sektörü yüzde 0,42'lik düşüşle kimya petrol plastik oldu.

Küresel Piyasalarda "İran-ABD" İyimserliği

Küresel piyasalarda risk iştahını artıran en önemli gelişme, ABD ile İran arasında savaşı sona erdirecek bir anlaşma yönündeki ilerlemeler oldu. Enerji fiyatlarındaki gerilemeyle birlikte artan pozitif seyir, gelişmekte olan piyasaları da destekledi. Küresel yatırımcıların odağında ise yarın ABD'de açıklanacak olan kritik tarım dışı istihdam verileri bulunuyor.

Gözler Yarınki Veri Akışında

Analistler, yarın yurt içinde sanayi üretimi ve hazine nakit dengesi verilerinin yakından takip edileceğini belirtti. Yurt dışında ise başta ABD istihdam verileri olmak üzere; Almanya ticaret dengesi ve ABD Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi piyasaların yönü üzerinde etkili olacak.

Teknik Analiz: Direnç 15.200 Seviyesinde

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde yükselişin devam etmesi durumunda 15.100 ve 15.200 puan seviyeleri direnç olarak izlenecek. Olası kar satışlarında ise 14.900 ve 14.800 puan seviyelerinin destek konumunda olduğu kaydedildi.

