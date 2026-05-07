MEB'den yerli zeka testi: Yurt dışından satın alınan testlere son!
Bakan Gürlek açıkladı: 12. Yargı Paketi yolda, 'Alo Adalet' hattı geliyor

Ankara Hakimevi'nde düzenlenen istişare toplantısında konuşan Bakan Gürlek, yargının etkinliğini artıracak yeni projeleri duyurdu. e-Tebligat süresinden 12. Yargı Paketi hazırlıklarına kadar birçok konuda önemli mesajlar veren Gürlek, "Alo Adalet" hattının kurulacağını açıkladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Mayıs 2026 17:08, Son Güncelleme : 07 Mayıs 2026 17:11
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ege Bölgesi milletvekilleriyle Ankara Hakimevi'nde düzenlenen istişare toplantısında buluştu. Bölgenin sorunlarını ve taleplerini doğrudan vekillerden dinleyen Gürlek, yapılan bu toplantıların çözüm odaklı politikalar geliştirmek adına büyük önem taşıdığını vurguladı.

"Konkordato Kötüye Kullanılıyor"

Toplantının en kritik gündem maddesi konkordato süreçleri oldu. Konkordatonun aslında iş dünyasına iflastan önce sunulan bir "yaşama şansı" olduğunu hatırlatan Bakan Gürlek, sistemdeki açıkları şu sözlerle eleştirdi: "Maalesef bu süreç kötüye kullanılıyor. Bir bilirkişi raporuyla konkordato kararı alıp sistemi kilitliyorlar. Yeni düzenlemeyle bu kararın sadece bir defa alınabilmesini öngörüyoruz. Şirket bu şansla ayakta kalabiliyorsa kalacak, kalamıyorsa iflas süreci işleyecek."

e-Tebligat ve 12. Yargı Paketi Hazırlıkları

Yargı süreçlerini hızlandıracak yasal düzenlemeler hakkında da bilgi veren Bakan Gürlek, e-Tebligat yasasının Meclis gündeminde olduğunu hatırlattı. Yeni düzenleme ile tebligatların 5 günlük süre içinde yapılmış sayılacağını belirten Gürlek, 12. Yargı Paketi hazırlıklarının ise bölgelerin ve milletvekillerinin ihtiyaçları doğrultusunda titizlikle sürdürüldüğünü kaydetti.

Yargıda Yeni Hizmet: "Alo Adalet" Hattı

Vatandaşların adalet hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla yeni projeler üzerinde çalıştıklarını ifade eden Bakan Gürlek, "Yargının Etkinliği Bürosu" ile "Alo Adalet" hattının uyumlu hale getirilmesi için teknik hazırlıkların yapıldığını müjdeledi. Bu sistemle yargıdaki verimliliğin artırılması ve şeffaflığın güçlendirilmesi hedefleniyor.

Bölgesel İhtiyaçlar Yasaya Dönüşüyor

Toplantı boyunca milletvekillerinin fikir ve önerilerini not alan Bakan Gürlek, özellikle yeni kanun paketlerinde yerel ihtiyaçların belirleyici olacağını ifade ederek katılımcılara teşekkür etti.

