AK Partili Mesten: Can dost değil köpektir, ittir!
AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten, sokak köpekleri sorununa ilişkin kullanılan terminolojiyi sert bir dille eleştirdi. "Can dost" ve "mama" ifadelerinin bilinçaltı oyunu olduğunu savunan Mesten, sokakların tamamen güvenli hale getirilmesi gerektiğini vurguladı.
'CAN DOST DEĞİL, KÖPEK, MAMA DEĞİL YEM'
'KÖPEK VE BEBEĞİ EŞİTLEMEK İSTİYORLAR'
AK Partili Mesten, hayvanseverlik adı altında yürütülen dilin toplumu yanılttığını
ifade ederek şunları söyledi:
'Öncelikle dilimizi düzeltmemiz gerekiyor. Köpek 'it'tir; 'can dost' veya 'patili dost' değildir. Nasıl bir inekten, kuzudan bahsederken 'evladımız' demiyorsak, köpeğe de kendi ismiyle hitap etmek hakaret değildir. 'Mama' tabiri de bilinçaltımıza bir oyun gibi yerleştirildi. Köpeğin yiyeceği 'mama' değil, 'yal' veya 'hayvan yemi'dir. Köpek ve bebek algısını eşitlemek istiyorlar.'
'BU MİLLET KUDUZ AŞISI OLMAK ZORUNDA DEĞİL'
Türkiye'deki başıboş köpek sorununun halk sağlığını tehdit eden boyutlara ulaştığını
vurgulayan Mesten, çarpıcı veriler paylaştı. Her yıl yaklaşık 500 bin kişinin
kuduz şüphesiyle hastanelere başvurduğunu ve yıllık 2 milyon doz kuduz aşısı
yapıldığını belirten Mesten, 'Bu millet okul önlerinde vahşi köpek sürüleriyle
muhatap olmak, her yıl 100 vatandaşını bu sebeple kaybetmek zorunda değildir.
Öncelik her zaman milletin güvenliği olmalıdır.' dedi.
Açıklamalarında 'mama lobisi' ve 'köpekçi terörü' ifadelerini kullanan Mesten, bu işten rant devşiren bir kesim olduğunu savundu.
Belediyelerin kanunu ivedilikle uygulayarak sokakta tek bir başıboş köpek bırakmaması
gerektiğini söyleyen Mesten, köpeklerin tabiatı gereği çoğaldıkça çeteleştiğini
ve savunmasız çocuklara, yaşlılara saldırdığını ifade etti.
Mesten, kendisine yönelik gelen tehditlere rağmen bu meseleyi kararlılıkla savunmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.