CHP'nin kurultay davası Temmuz'a ertelendi, borsa yükseldi

CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla, aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 sanığın yargılandığı dava, 1 Temmuz'a ertelendi. Erteleme kararıyla birlikte borsa yüzde 2 oranında yükseldi

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 06 Mayıs 2026 10:52, Son Güncelleme : 06 Mayıs 2026 11:25
CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirdiği ve Özgür Özel'in Genel Başkan seçildiği 38. Olağan Kurultayına ilişkin usulsüzlük iddialarıyla başlatılan yargı süreci devam ediyor. Söz konusu davanın beşinci duruşması bugün Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesinde görülmeye başlandı.

Savcı, geçtiğimiz günlerde İBB Davası'nda 'etkin pişmanlıktan' yararlanıp tahliye olan Adem Soytekin'in ifadesinin alınmasını talep etti. Dava, 1 Temmuz'a ertelendi.

Adem Soytekin kimdir?

Adem Soytekin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk suçlamasıyla açılan davanın tutuklu sanıkları arasında yer alıyordu.

Soytekin, etkin pişmanlık hükümlerinden de faydalanmıştı. Bu süreçte tutuklu kalmaya devam eden Soytekin, davada geçen hafta savunmasını yapmış ve tahliye edilmişti .

Ne olmuştu?

Davanın geçmişi 4-5 Kasım 2023 tarihinde gerçekleşen 38'inci Olağan Kurultay ile 6 Nisan 2025'te yapılan 21. Olağanüstü Kurultay'a dayanıyor.

Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler tarafından 38'inci Olağan Kurultay'a şaibe karıştırıldığı iddia edilmiş; delegelerin oylarını rüşvet karşılığında satın alındığı öne sürülerek farklı mahkemelerde dava açılmıştı.

Mutlak butlan tartışmaları

Dava sürecinde söz konusu kurultayla ilgili mutlak butlan tartışmaları da yaşanmıştı. Davacılar, oylamaya rüşvet ve hile karıştırıldığını öne sürüp, delege iradesinin sakatlandığını iddia ediyor.

Kurultayın yok hükmünde ( mutlak butlan ) sayılmasını isteyen davacılar, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun göreve iade edilmesi gerektiğini savunuyor.

Bu davalar 42'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde birleştirilmişti.

