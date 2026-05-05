Finans piyasalarının tanınan ismi İslam Memiş, ABD-İran geriliminin piyasaları "psikolojik savaş" alanına çevirdiğini söyledi. Petrolün 119 dolara çıkmasıyla dengelerin değiştiğini belirten Memiş, yatırımcılara "Elinizdekine sahip çıkın" çağrısında bulundu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 05 Mayıs 2026 23:14, Son Güncelleme : 05 Mayıs 2026 23:15
İslam Memiş'ten Cuma günü uyarısı: Elinizdekine sahip çıkın!

Finans analisti İslam Memiş, küresel piyasalarda esen sert rüzgarları ve Orta Doğu eksenli gelişmeleri Haber Global ekranlarında değerlendirdi. Memiş, piyasaların kendi yönünü tayin edemediği, tamamen "haber akışına endeksli" bir döneme girildiğini vurguladı.

"Piyasada Psikolojik Savaş Hakim"

ABD ve İran hattından gelen karşılıklı açıklamaların bir tür psikolojik savaşa dönüştüğünü ifade eden Memiş, "Sabah güçlü başlayan piyasa, bir gemi vuruldu haberiyle anında geri çekiliyor. Piyasalar kendine yön veremiyor, sert dalgalanmalar yatırımcıyı zorluyor" dedi.

Petrol Fiyatları ve Enflasyon Baskısı

Petrolün varil fiyatının 119 dolara kadar tırmanmasının tüm yatırım araçlarını baskıladığını belirten Memiş, enflasyon tahminlerine ilişkin de karamsar bir tablo çizdi. %30'un altında bir enflasyon rakamının mevcut dışsal etkenlerle çok zor olduğunu dile getiren analist, "Dışsal etkenler o kadar güçlü ki, %29'a bile hemen imza atılacak bir noktadayız" ifadelerini kullandı.

Külçe Altına Hücum: Rize ve Malatya İlk Sırada

Altın piyasasındaki hareketliliğe de değinen Memiş, yerli yatırımcının "güvenli liman" tercihinin sürdüğünü belirtti. Yılın ilk çeyreğinde bankalardaki altın mevduatlarının %14,5 ile %15,5 bandında arttığını söyleyen Memiş, en çok altın talebinde bulunan illerin Rize ve Malatya olduğunu açıkladı.

Cuma Gününe Kritik Randevu

Yatırımcılar için haftanın en önemli takvimini işaret eden Memiş, "Cuma günü açıklanacak olan ABD tarım dışı istihdam verisi piyasalar için belirleyici olacak. O güne kadar temkinli duruş korunmalı" uyarısında bulundu.

Yatırımcıya Mesaj: "Elinizdekine Sahip Çıkın"

Piyasadaki genel stratejinin artık "al-sat"tan "bekle-gör"e evrildiğini söyleyen Memiş, konuşmasını şu sözlerle noktaladı: "Söyleyecek çok şey yok, piyasa özeti belli: İhtiyacınız olanı alın ve elinizdekine sahip çıkın."

