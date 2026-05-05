Enflasyonda nisan tablosu netleşti: Enerji ve gıda fiyatları uçtu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı TÜFE verilerini paylaştı. Verilere göre genel TÜFE nisanda aylık bazda yüzde 3,4 artarken, en yüksek artış yüzde 14,4 ile enerji grubunda yaşandı.

Haber Giriş : 05 Mayıs 2026 16:30, Son Güncelleme : 05 Mayıs 2026 16:32
Mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 3,4 oranında artış gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), merakla beklenen nisan ayı enflasyon göstergelerini kamuoyuyla paylaştı.

Nisan Ayında Genel TÜFE Yüzde 3,4 Arttı

TÜİK verilerine göre, mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı TÜFE göstergelerinin alt başlıkları incelendiğinde, genel endeksin nisan ayında aylık bazda yüzde 3,4 yükseldiği görüldü. Bu artış, piyasa beklentileri ve tüketici fiyatlarındaki genel eğilimi yansıttı.

Enerji Fiyatlarında Dev Artış: Yüzde 14,4

Nisan ayı verilerinde en dikkat çeken kalem enerji grubu oldu. Endeks; enerjide yüzde 14,4 gibi yüksek bir oranda artış kaydederken, gıda ve alkolsüz içeceklerdeki artış yüzde 3,06 seviyesinde gerçekleşti. Diğer kalemlerdeki değişimler ise şöyle:

  • Enerji ve gıda dışı mallar: %2,11 artış

  • Hizmet sektörü: %2,57 artış

Çekirdek Enflasyon Göstergeleri Ne Diyor?

Geçen ay "işlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç" TÜFE (B endeksi) yüzde 2,62 artış gösterdi. Öte yandan "enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç" TÜFE (C endeksi) ise aylık bazda yüzde 2,48 yükseliş kaydetti.

Bu veriler, temel mal ve hizmetlerdeki fiyat artış hızının enerji kalemine oranla daha sınırlı kaldığını ancak genel trendin yukarı yönlü olduğunu ortaya koydu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı TÜFE göstergelerinin nisanda aylık bazda değişimi (yüzde) şöyle:

Kapsam Aylık
Genel TÜFE

3,4
İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE 2,62
Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE 2,48
Enerji 14,4
Gıda ve alkolsüz içecekler 3,06
Enerji ve gıda dışı mallar 2,11
Hizmet 2,57

