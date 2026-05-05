Eski TOKİ Başkanı'nın yönettiği kooperatifte usulsüzlük iddiası

Turgut Özal'ın başbakanlığı döneminde 1988 yılında kurulan S.S. Kooperatif-18 Konut Yapı Kooperatifi, milletvekilleri, emekli askerler ve üst düzey bürokratlardan oluşan üyeleriyle Ankara'nın sembol projelerinden biri olarak öne çıkıyor. Çayyolu'ndaki 1.450 dönüm arazi üzerinde 945 villa ve 1.032 daire olmak üzere toplam 1.977 konutu barındıran Angora Evleri, "parlamenterler sitesi" olarak da biliniyor.

TOKİ eski Başkanı sanık sandalyesinde

Sözcü Gazetesinde yer alan habere göre kooperatifin eski yönetim kurulu başkanı, 26 Ağustos 1997 - 12 Ocak 1999 tarihleri arasında TOKİ (Toplu Konut İdaresi) Başkanlığı görevini de yürütmüş olan inşaat mühendisi Mehmet Kemal Ünsal ve altı eski yönetici arkadaşı, kooperatife ait 13 bin metrekarelik (yaklaşık iki futbol sahası büyüklüğünde) değerli araziyi önce bir müteahhit firmaya vererek yüzde 50 paylaşım usulüyle 14 villa yaptırmaya başladı. Ardından söz konusu arazi, piyasa değerinin çok altında yalnızca 18 milyon TL bedelle müteahhide satıldı.

Güncel değerlemeler, arsanın boş haliyle dahi en az 1 milyar TL değerinde olduğuna işaret ediyor. Üzerine inşa edilen villalar hesaba katıldığında rakamın katlanarak büyüdüğü belirtiliyor.

Villalar 200 milyon TL'den satışa çıktı

Müteahhit firma ve eski yöneticilerin iskan aşamasına getirdikleri 14 villanın her birini 200 milyon TL'den satışa çıkardığı, bu villaların toplam piyasa değerinin ise 2 milyar 600-800 milyon TL arasında olduğu öne sürüldü. Durumu tespit eden yeni yönetim, devam eden satış işlemlerini durdurarak konuyu yargıya taşıdı.

Yedi isim hakkında hapis talebi

Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede kooperatifi zarara uğratmak ve çıkar sağlamak suçlamalarıyla Mehmet Kemal Ünsal ve altı yönetici hakkında hapis cezası istendi.

Kooperatifin yeni yönetiminin hazırladığı faaliyet raporunda ise eski yönetimin çifte başkanlık döneminde -Ünsal'ın hem Kooperatif hem de Toplu Yapı Yönetim Kurulu Başkanlığını tek elden yürütmesi nedeniyle- kooperatif üyelerinin denetim mekanizmalarının fiilen işlevsiz kaldığı vurgulandı. Bu dönemde güvenlik kamera sistemi kurulumu için kooperatif kasasından Toplu Yapı hesabına aktarılan 2 milyon 150 bin TL'nin de yargı süreçlerinde tartışma konusu edildiği öğrenildi

Yargıtay üyelerinin bulunduğu kooperatif de dava edildi

Ankara İncek'te, Yargıtay üyelerinin ve çok sayıda hakimin bulunduğu başka bir kooperatifte de usulsüzlük iddiaları yargıya taşındı. Ankara Ticaret Mahkemesine taşınan olayda, inşaat işlemleri tam anlamıyla bitirilmediği gerekçesiyle kooperatifin 2026 yılında aldığı tasfiye kararının iptali istendi.