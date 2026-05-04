İstanbul Valisi Gül: Sokaklarda sahipsiz tek bir köpek bulunmayacak
İstanbul Valisi Gül: Sokaklarda sahipsiz tek bir köpek bulunmayacak

İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul'da sahipsiz hayvanların yüzde 46'sının toplandığını, kalanların da tamamının toplanacağını belirterek, "Bu görev belediyelerindir. Tüm belediyeler bu yükümlülüğü derhal ve eksiksiz yerine getirecektir. İhmal ve gecikmeye kesinlikle müsamaha gösterilmeyecektir" şeklinde konuştu.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 04 Mayıs 2026 14:32, Son Güncelleme : 04 Mayıs 2026 14:25
İstanbul Valisi Davut Gül, başıboş köpek sorununa ilişkin değerlendirmede bulundu.

Sahipsiz hayvanların kontrol altına alınmasının bir tercih değil, açık bir zorunluluk olduğunu aktaran Gül, "Aşırı yaklaşımlar çözüm değildir; ne toplu itlaf ne de başıboşluk veya kontrolsüzlük kabul edilebilir. Kanunun emri nettir: sahipsiz hayvanlar derhal toplanacak, kısırlaştırılacak ve uygun koşullarda barınaklarda tutulacaktır" dedi.

Vali Gül, İstanbul'da sahipsiz hayvanların yüzde 46'sının toplandığını, kalanların da tamamının toplanacağını, sokaklarda sahipsiz tek bir köpek bulunmayacağını vurguladı.

"En küçük bir zafiyete dahi izin verilmeyecektir"

Gül, başıboş hayvanların toplatılması görevinin belediyelerde olduğunu belirterek şunları ifade etti:

"Sahiplenmek isteyen vatandaşlarımız, bu hayvanları yalnızca kendi evinde veya bahçesinde bakmak üzere sahiplenebilecektir. Yasaklı ırkların üretimi, satışı ve sahiplendirilmesi kanunen yasaktır. Bu kurallara aykırı hareket edenler hakkında idari ve adli işlem yapılmaktadır. Bu görev belediyelerindir. Tüm belediyeler bu yükümlülüğü derhal ve eksiksiz yerine getirecektir. İhmal ve gecikmeye kesinlikle müsamaha gösterilmeyecektir. Vatandaşlarımızın can güvenliği tartışmasız önceliğimizdir; kamu düzeni ve şehir güvenliği konusunda en küçük bir zafiyete dahi izin verilmeyecektir."

