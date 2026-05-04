Yoğun ekran kullanımı 35 yaş grubunda demansı %400 artırdı!
Amsterdam et ve fosil yakıt reklamlarını yasakladı

Amsterdam, et ürünleri ile fosil yakıt kaynaklı mal ve hizmetlerin kamuya açık alanlarda reklamını yasaklayan dünyadaki ilk başkent oldu. 1 Mayıs itibarıyla şehirdeki reklam panoları, tramvay durakları ve metro istasyonlarından burger, benzinli araç ve uçak seferlerine ait görseller kaldırıldı.

Haber Giriş : 04 Mayıs 2026 08:14, Son Güncelleme : 04 Mayıs 2026 08:14
Şehrin en işlek noktalarında daha önce görülen tavuk parçaları, SUV araçlar ve düşük bütçeli tatil reklamlarının yerini Rijksmuseum gibi ulusal müzelerin duyuruları ve konser ilanları aldı.

Belediye yetkilileri, bu kararın Amsterdam'ın 2050 yılına kadar karbon nötr olma ve yerel halkın et tüketimini yarıya indirme hedefleriyle uyumlu olduğunu belirtti.

Yerel yönetim ve siyasi destek

Sol Yeşil Partiden Anneke Veenhoff, iklim politikalarına öncülük etmek isteyen bir belediyenin, bu politikalara aykırı ürünlere reklam alanı kiralamasının tutarsız bir durum olduğunu ifade etti.

Hayvan Hakları Partisinden Anke Bakker ise bu kısıtlamaların bireysel özgürlükleri kısıtlamadığını, aksine büyük şirketlerin tüketim baskısını azaltarak insanlara daha özgür seçim yapma imkanı tanıdığını söyledi.

Haberde, et reklamlarının Amsterdam'ın açık hava reklam pazarındaki payının yüzde 0,1 gibi düşük bir seviyede olduğu, fosil yakıtla ilgili ürünlerin ise yüzde 4'lük bir paya sahip olduğu aktarıldı.

Sektör temsilcilerinin tepkisi

Hollanda Et Birliği, kararın tüketici davranışlarını yönlendirmek için "istenmeyen bir yol" olduğunu savunarak, etin temel besin maddeleri sağladığını ve erişilebilir kalması gerektiğini açıkladı.

Seyahat acenteleri ve tur operatörleri birliği ise uçak seyahati içeren tatil reklamlarının yasaklanmasını şirketlerin ticari özgürlüğüne yönelik orantısız bir müdahale olarak değerlendirdi.

Diğer şehirlerdeki benzer uygulamalar

Amsterdam bu alanda tek örnek değil. Amsterdam'ın batısında yer alan Haarlem, 2022 yılında et reklamlarını yasaklayacağını duyuran ilk şehir olmuş ve bu yasak 2024'te yürürlüğe girmişti.

Utrecht ve Nijmegen gibi şehirler de benzer kısıtlamaları hayata geçirdi. Dünya genelinde ise Edinburgh, Sheffield, Stockholm ve Floransa gibi şehirler fosil yakıt reklamlarına karşı adımlar atıyor.

Uzmanlar, kamuya açık alanlardaki bu tür reklamların kaldırılmasının sosyal normları etkileyebileceğini belirtiyor.

Londra metrosunda 2019 yılında uygulanan hazır gıda reklam yasağının, bu ürünlerin satışında düşüş sağladığına dair çalışmalar örnek gösteriliyor.

