4 ili birbirine bağlayacak hızlı tren hattı geliyor
İmam hatip lisesi öğrencilerinin düzenlediği 'Emperyalizm Çalıştayı' sona erdi

Ataşehir Akın Sertçelik Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından düzenlenen "Emperyalizm Çalıştayı" tamamlandı. İki gün süren etkinlikte öğrenciler, teknoloji, siyaset, ekonomi, sosyoloji, hukuk, kültür-sanat ve aile başlıklarında oluşturulan komitelerde emperyalizmin tarihsel ve güncel yansımalarını ele aldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Mayıs 2026 15:10, Son Güncelleme : 03 Mayıs 2026 15:11
Okulun konferans salonunda gerçekleştirilen ve iki gün süren etkinlikte, öğrenciler farklı disiplinlerde hazırlanan komitelerde bir araya geldi.

Çalıştay kapsamında öğrenciler, teknoloji, siyaset, ekonomi, sosyoloji, hukuk, kültür-sanat ve aile başlıklarında oluşturulan komitelerde emperyalizmin tarihsel ve güncel yansımalarını ele aldı.

Katılımcılar, her alandaki etkileri analiz ederek konuya disiplinler arası bir bakış açısı kazandırmayı hedefledi.

Etkinlik boyunca öğrenciler, hazırladıkları sunumlar ve tartışmalarla emperyalizm kavramını farklı boyutlarıyla değerlendirirken, çözüm önerileri ve eleştirel yaklaşımlar da ortaya koydu.

AA muhabirine çalıştayı değerlendiren danışman öğretmen Ümmühan Fazlıoğlu, bu yılki çalıştayın amacının gençlerin, çağın meselelerini teşhis edebilmelerini sağlamak olduğunu söyledi.

Gençlerin, bu sorunlara yönelik çözüm önerileri getirmelerini istediklerini aktaran Fazlıoğlu, "Kısaca, bakarsanız bu çalıştay gençlerimizin dünyayı anlamlandırma iradesinin tezahürüdür." dedi.

Çalıştayın, akademisyenlerin gerçekleştirdiği bir tarzda yapıldığını aktaran Fazlıoğlu, "Bu yaşta gençlerimizin akademik bir çalıştayda yer almaları, onların kendi kişisel hayatlarıyla da alakalı, geleceğe çok önemli bir yatırım olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Çalıştayın hazırlık sürecinde öğrencilerin emperyalizmi çok boyutlu ele aldığını belirten Fazlıoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Emperyalizm sadece siyasi ve askeri bir olgu değildir. Emperyalizm fark etmeden bizim hayatımızda yerleşen bir olgu. Kültürel yanı, ekonomik boyutu var, zihinsel ve kültürel dil boyutu var. Üstelik farkında değiliz. O zaman komitelere ayıralım, dedik. Yani emperyalizm ve teknoloji ilişkisi, emperyalizm ve ekonomi ilişkisi, emperyalizm siyasete, kültür ve edebiyata bakan tarafını komitelere ayırdık. Daha sonra bir akademik ekibimizle bu komitelerimizin alt başlıklarını belirledik, akademik okumalar gerçekleştirdik, kaynak taramaları yaptık, ilgili bütün kitaplara ve makalelere ulaşıp okumaya çalıştık."

Fazlıoğlu, çalıştayın akademik tarafının yanında organizasyon sürecinin de olduğu, öğrencilerin bu aşamada farklı ekiplerde görev aldığını kaydederek, çalıştay sonunda komitelerin hazırladığı raporların sunulduğunu, her ekibin teşhis ettiği sorunlara ilişkin çağa uygun, akli ve uygulanabilir çözümler getirildiğini aktardı.

Bu raporları ayrıca kitapçık olarak yayınlayacaklarını belirten Fazlıoğlu, "Seneye de şiddet temasıyla bir çalıştay düşünüyoruz. Bunu sinemadan, sanata, edebiyata, teknolojiye, kültüre, siyasete her alana uzatmayı düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

Çalıştayı düzenleyen ekipte yer alan öğrencilerden Enes Çapoğlu ise çalıştayda emperyalizm konusunun 7 farklı komiteye ayrılarak ele alındığını belirterek " Emperyalizmin sosyal, ekonomik, siyasi ve adalet ve hukuk boyutunda nasıl işlev gördüğünü delegelere tartışacak ortam yarattığımızı düşünüyorum. Bu konuda başarılı olduğumuzu düşünüyorum." dedi.

Çalıştayın diğer etkinliklerden farklı olarak akademik yönünün güçlü olduğunu vurgulayan Çapoğlu, emperyalizmin olgusunun dünya üzerindeki etkisinin gösterildiğini kaydetti.

