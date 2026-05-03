Markete giden iki kız kardeş, köpeklerin saldırısına uğradı

Olay, 28 Nisan tarihinde Reyhanlı ilçesi Cüdeyde Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede bir apartmanda yaşayan İ.B.(14) ile E.E.B.(13) kardeşler, alışveriş yapmak için markete gittikleri esnada kabusu yaşadılar. Markete doğru giderken kardeşler, iki köpeğin saldırısına uğradı. Köpeklerin kardeşine saldırdığı gören İ.B., köpeklerin dikkatini dağıtarak kaçmaya çalışırken ayağı takıldı ve düştü. Ayağı takılan ve yere düşen çocuğun üzerine köpekler çullandı. Köpeklerin saldırısından kaçmak için boğuşan İ.B., boğuştuğu köpeğin çivili tasmasının ayağına takılmasıyla yaralandı. Köpek saldırısına maruz kalan kardeşleri gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 2 kardeş hastanede tedavi altına alındı. Köpeklerin saldırısının oluşturduğu travma etkisinde kalan E.E.B., kafasını istemsizce sürekli olarak hareket ettirmeye başladı. Kaçarken ayağı takılan ve köpekler üzerine çullanan İ.B.'de ise yaralanmalar oluştu. Kardeşlere saldıran köpekler, Reyhanlı Belediyesi ekipleri tarafından yakalanarak barınağa götürüldü.

"Tasmalı köpek üstüme doğru çıktığında o esnada köpeğin tasma kısmı ayağıma doğru battı ve ayağımda yaralanma oldu"

Kardeşini köpeklerden kurtarmak isterken ayağının takıldığını ve düştüğünü ardından köpeklerin üzerine çullandığını ifade eden İ. B., "Biz markete doğru gidiyorduk ve köpekleri görmedik. Yokuştan çıkarken köpekler bir anda üstümüze doğru saldırmaya başladı. İlk kardeşime saldırmaya başladılar. Ben de kardeşimi kurtarmak için köpeklerin arasına tekrar gittim. Kardeşimi bırakması için dikkatini dağıtmaya çalıştım. Köpekler bir anda kardeşimi bırakıp bana doğru koşmaya başladı. Bana doğru koşarken de benim ayağım döndü ve dengemi kaybedip düştüm. Sonra köpekler bir anda üstüme çıktı. Tasmalı köpek üstüme doğru çıktı. Ben de üstümden savuşturmaya çalıştım. O esnada köpeğin tasma kısmı ayağıma doğru battı ve ayağımda yaralanma oldu" dedi.

"Köpek saldırısından dolayı çok korktu ve o yüzden sürekli kafasını sallama hareketi oluyor"

Köpek saldırısından dolayı panik ve korku yaşayan kardeşinin sürekli olarak kafasını salladığını ifade eden İ.B. "Köpek saldırıları birkaç kere daha yaşandı. Bu arada kardeşim kucağımdayken, böyle köpekler saldırdı ama hemen bıraktılar beni. Bu sefer düştüğümde direkt üstüme çıktılar. Lisede 9'uncu sınıfa gidiyorum ama şimdi okula gidemiyorum, doktor rapor verdi. Eğer sahip çıkamıyorlarsa köpeklerini barınağa versinler, hiçbirimiz sokağa ve parka çıkamıyoruz. Çocuklar parklara çıkamıyor. Yetkililer köpeklere sahip çıksın. Şimdi hala ağrılarım var, bacaklarım acıyor ve ayağa kalkamıyorum. Kardeşim de şu an kafa kısmında bir şeyler var. Köpek saldırısından dolayı çok korktu. O yüzden sürekli kafasını sallama hareketi oluyor. Biz hayvanları seviyoruz ama hayvanların da bu şekil başıboş dolanmasını istemiyoruz" ifadelerini kullandı.